أعيادنا‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭:‬

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
كنت أتمنى من وزارة المواصلات والاتصالات أن توضح للمسافرين أسباب رفع رسوم المطار إلى 10 دنانير، وتبين مبررات القرار، وتضع جدولا مقارنة مع مطارات دول المنطقة، وحرصها على مراقبة شركات السفريات كي لا تستغل الأمر لرفع أسعار تذاكر السفر بحجة رفع رسوم المطار.. فهل تستدرك الوزارة ذلك..؟
للعلم فقط:
تغيب وانسحاب لاعبي كرة السلة بنادي البحرين الرياضي عن مباراة الفريق، بسبب تأخر استلام المستحقات المالية من النادي يستوجب وضع آلية واضحة وملزمة لضمان استلام المستحقات، ومملكة البحرين لديها نظام متقدم في صرف الأجور والمستحقات للعاملين في كافة القطاعات، حتى العمالة المنزلية.. نتمنى ذلك حتى لا تتكرر الحادثة، وتصل إلى الاتحادات القارية والدولية.
أعيادنا الوطنية في محافظة المحرق:
بالأمس تشرفت بالحضور في الاحتفال الشعبي الذي أقامته محافظة المحرق بالسوق التايلندي في «ديار المحرق»، وتحت رعاية مستشار جلالة الملك المعظم للشباب والرياضة صالح بن عيسى بن هندي المناعي، وقد أعجبني الحفل ببساطته وتميزه، وحسن تنظيمه وترتيبه، وتنوع فقراته وفعاليته، فالشكر الجزيل للمحافظ الفاضل سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، ولكافة العاملين والمنظمين للاحتفالية.
وقد تشرفت المحافظة والحضور برفع خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم.
مثل هذه الاحتفاليات للأعياد الوطنية مناسبة سانحة لتعزيز وترسيخ الثقافة الوطنية، وقيم ومبادئ الولاء والانتماء والمواطنة، ولا شك أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات في كافة المحافظات والوزارات والمؤسسات، خاصة وأنها تتزامن مع يوم الشرطة البحرينية الذي سيوافق يوم الخميس 14 ديسمبر، ويوم الشهيد يوم الإثنين 18 ديسمبر، وبينهما الأعياد الوطنية يومي السبت والأحد 16 و 17 ديسمبر.. وكل عام ومملكة البحرين في أمن واستقرار، وتقدم وازدهار.
ملاحظة واجبة:
في إحدى دول المنطقة، حينما وجدت الحكومة هناك أن تفاعل وتجاوب مؤسسات القطاع الخاص غير ملائم للتوجيهات والمبادرات لتوطين الوظائف، بحجة أن توظيف المواطن وتدريبه يستغرق وقتا طويلا لا يواكب سرعة العمل، والرغبة في زيادة الربح والإيرادات، قامت الدولة بإلزام الشركات وفق قانون واضح يكافئ المؤسسة التي تتجاوب، ويعاقب ويحرم ويغرم المؤسسة التي تماطل في التوطين، بل ويطرح المزايا والتسهيلات لكل مؤسسة ترفع نسبة التوطين فيها.
آخر السطر:
تعقيبا على ما نشرناه الأسبوع الماضي بشأن استقالة عدد من القياديين في شركة انفوست الاستثمارية، أكد لنا الأستاذ الفاضل عدنان ارحمة نائب الرئيس التنفيذي أن الاستقالات كانت لغرض التقاعد والأمور الشخصية، وأن الشركة تعتز بالكفاءات البحرينية التي تصل نسبتها إلى 95% في الشركة.
MENAFN09122023000055011008ID1107564660
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.