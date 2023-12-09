MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬توضح‭ ‬للمسافرين‭ ‬أسباب‭ ‬رفع‭ ‬رسوم‭ ‬المطار‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬دنانير،‭ ‬وتبين‭ ‬مبررات‭ ‬القرار،‭ ‬وتضع‭ ‬جدولا‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬مطارات‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬شركات‭ ‬السفريات‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تستغل‭ ‬الأمر‭ ‬لرفع‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬السفر‭ ‬بحجة‭ ‬رفع‭ ‬رسوم‭ ‬المطار‭.. ‬فهل‭ ‬تستدرك‭ ‬الوزارة‭ ‬ذلك‭..‬؟





للعلم‭ ‬فقط‭:‬

تغيب‭ ‬وانسحاب‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق،‭ ‬بسبب‭ ‬تأخر‭ ‬استلام‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬يستوجب‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬واضحة‭ ‬وملزمة‭ ‬لضمان‭ ‬استلام‭ ‬المستحقات،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬نظام‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬الأجور‭ ‬والمستحقات‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات،‭ ‬حتى‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭.. ‬نتمنى‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتكرر‭ ‬الحادثة،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭. ‬





أعيادنا‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭:‬

بالأمس‭ ‬تشرفت‭ ‬بالحضور‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بالسوق‭ ‬التايلندي‭ ‬في‭ ‬‮«‬ديار‭ ‬المحرق‮»‬،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي،‭ ‬وقد‭ ‬أعجبني‭ ‬الحفل‭ ‬ببساطته‭ ‬وتميزه،‭ ‬وحسن‭ ‬تنظيمه‭ ‬وترتيبه،‭ ‬وتنوع‭ ‬فقراته‭ ‬وفعاليته،‭ ‬فالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للمحافظ‭ ‬الفاضل‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي،‭ ‬ولكافة‭ ‬العاملين‭ ‬والمنظمين‭ ‬للاحتفالية‭.‬

وقد‭ ‬تشرفت‭ ‬المحافظة‭ ‬والحضور‭ ‬برفع‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأصدق‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفاليات‭ ‬للأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬مناسبة‭ ‬سانحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬الثقافة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬والمواطنة،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافظات‭ ‬والوزارات‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنها‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬سيوافق‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ويوم‭ ‬الشهيد‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬18‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وبينهما‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬16‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭.. ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار،‭ ‬وتقدم‭ ‬وازدهار‭. ‬





ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

في‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬حينما‭ ‬وجدت‭ ‬الحكومة‭ ‬هناك‭ ‬أن‭ ‬تفاعل‭ ‬وتجاوب‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬غير‭ ‬ملائم‭ ‬للتوجيهات‭ ‬والمبادرات‭ ‬لتوطين‭ ‬الوظائف،‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬توظيف‭ ‬المواطن‭ ‬وتدريبه‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬لا‭ ‬يواكب‭ ‬سرعة‭ ‬العمل،‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الربح‭ ‬والإيرادات،‭ ‬قامت‭ ‬الدولة‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركات‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬واضح‭ ‬يكافئ‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تتجاوب،‭ ‬ويعاقب‭ ‬ويحرم‭ ‬ويغرم‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تماطل‭ ‬في‭ ‬التوطين،‭ ‬بل‭ ‬ويطرح‭ ‬المزايا‭ ‬والتسهيلات‭ ‬لكل‭ ‬مؤسسة‭ ‬ترفع‭ ‬نسبة‭ ‬التوطين‭ ‬فيها‭.‬





آخر‭ ‬السطر‭:‬

تعقيبا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نشرناه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بشأن‭ ‬استقالة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القياديين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬انفوست‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬أكد‭ ‬لنا‭ ‬الأستاذ‭ ‬الفاضل‭ ‬عدنان‭ ‬ارحمة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أن‭ ‬الاستقالات‭ ‬كانت‭ ‬لغرض‭ ‬التقاعد‭ ‬والأمور‭ ‬الشخصية،‭ ‬وأن‭ ‬الشركة‭ ‬تعتز‭ ‬بالكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬نسبتها‭ ‬إلى‭ ‬95‭% ‬في‭ ‬الشركة‭.‬