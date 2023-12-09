Sunday, 10 December 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أعيادنا الوطنية في محافظة المحرق

12/9/2023 8:13:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬توضح‭ ‬للمسافرين‭ ‬أسباب‭ ‬رفع‭ ‬رسوم‭ ‬المطار‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬دنانير،‭ ‬وتبين‭ ‬مبررات‭ ‬القرار،‭ ‬وتضع‭ ‬جدولا‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬مطارات‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬شركات‭ ‬السفريات‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تستغل‭ ‬الأمر‭ ‬لرفع‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬السفر‭ ‬بحجة‭ ‬رفع‭ ‬رسوم‭ ‬المطار‭.. ‬فهل‭ ‬تستدرك‭ ‬الوزارة‭ ‬ذلك‭..‬؟


للعلم‭ ‬فقط‭:‬

تغيب‭ ‬وانسحاب‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق،‭ ‬بسبب‭ ‬تأخر‭ ‬استلام‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬يستوجب‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬واضحة‭ ‬وملزمة‭ ‬لضمان‭ ‬استلام‭ ‬المستحقات،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬نظام‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬الأجور‭ ‬والمستحقات‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات،‭ ‬حتى‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭.. ‬نتمنى‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتكرر‭ ‬الحادثة،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭. ‬


أعيادنا‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭:‬

بالأمس‭ ‬تشرفت‭ ‬بالحضور‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بالسوق‭ ‬التايلندي‭ ‬في‭ ‬‮«‬ديار‭ ‬المحرق‮»‬،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي،‭ ‬وقد‭ ‬أعجبني‭ ‬الحفل‭ ‬ببساطته‭ ‬وتميزه،‭ ‬وحسن‭ ‬تنظيمه‭ ‬وترتيبه،‭ ‬وتنوع‭ ‬فقراته‭ ‬وفعاليته،‭ ‬فالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للمحافظ‭ ‬الفاضل‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي،‭ ‬ولكافة‭ ‬العاملين‭ ‬والمنظمين‭ ‬للاحتفالية‭.‬

وقد‭ ‬تشرفت‭ ‬المحافظة‭ ‬والحضور‭ ‬برفع‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأصدق‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفاليات‭ ‬للأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬مناسبة‭ ‬سانحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬الثقافة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬والمواطنة،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافظات‭ ‬والوزارات‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنها‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬سيوافق‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ويوم‭ ‬الشهيد‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬18‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وبينهما‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬16‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭.. ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار،‭ ‬وتقدم‭ ‬وازدهار‭. ‬


ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

في‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬حينما‭ ‬وجدت‭ ‬الحكومة‭ ‬هناك‭ ‬أن‭ ‬تفاعل‭ ‬وتجاوب‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬غير‭ ‬ملائم‭ ‬للتوجيهات‭ ‬والمبادرات‭ ‬لتوطين‭ ‬الوظائف،‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬توظيف‭ ‬المواطن‭ ‬وتدريبه‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬لا‭ ‬يواكب‭ ‬سرعة‭ ‬العمل،‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الربح‭ ‬والإيرادات،‭ ‬قامت‭ ‬الدولة‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركات‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬واضح‭ ‬يكافئ‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تتجاوب،‭ ‬ويعاقب‭ ‬ويحرم‭ ‬ويغرم‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تماطل‭ ‬في‭ ‬التوطين،‭ ‬بل‭ ‬ويطرح‭ ‬المزايا‭ ‬والتسهيلات‭ ‬لكل‭ ‬مؤسسة‭ ‬ترفع‭ ‬نسبة‭ ‬التوطين‭ ‬فيها‭.‬


آخر‭ ‬السطر‭:‬

تعقيبا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نشرناه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بشأن‭ ‬استقالة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القياديين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬انفوست‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬أكد‭ ‬لنا‭ ‬الأستاذ‭ ‬الفاضل‭ ‬عدنان‭ ‬ارحمة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أن‭ ‬الاستقالات‭ ‬كانت‭ ‬لغرض‭ ‬التقاعد‭ ‬والأمور‭ ‬الشخصية،‭ ‬وأن‭ ‬الشركة‭ ‬تعتز‭ ‬بالكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬نسبتها‭ ‬إلى‭ ‬95‭% ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

MENAFN09122023000055011008ID1107564660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث