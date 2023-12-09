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إعلان حرب أمريكي

12/9/2023 8:13:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬جوتيريش‭ ‬لجأ‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬شخصي‭ ‬مباشر‭ ‬وأن‭ ‬ينبه‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬أيّ‭ ‬مسألة‭ ‬يرى‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تهدد‭ ‬حفظ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدولي‭.‬

لجأ‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصلت‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬حدا‭ ‬من‭ ‬الهمجية‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬قبول‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬العالم‭ ‬الصمت‭ ‬عنها‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يهدد‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬العالميين،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الخطر‭ ‬الجسيم‭ ‬لانهيار‭ ‬النظام‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أدعو‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬وأناشد‭ ‬إعلان‭ ‬وقف‭ ‬إنساني‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قبل‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬العربي‭ ‬قدم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬حقائق‭ ‬وأرقاما‭ ‬عن‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تفزع‭ ‬العالم‭ ‬كله‭. ‬قال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬القصف،‭ ‬وهناك‭ ‬الكثيرون‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬هدمت‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬85 % ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلهم‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمنازل‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬97 % ‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬الغذاء‭ ‬الكافي‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭.‬

وغير‭ ‬هذا‭ ‬أكد‭ ‬جوتيريش‭ ‬أن‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ستكون‭ ‬نتائجه‭ ‬مدمرة‭ ‬للمنطقة‭ ‬كلها‭.‬

الصورة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬هي‭ ‬صورة‭ ‬شعب‭ ‬تتم‭ ‬إبادته‭ ‬بالمعنى‭ ‬الحرفي‭ ‬للكلمة‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬طالب‭ ‬المجلس‭ ‬بإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬وضعت‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أبعاد‭ ‬الصورة‭ ‬الكاملة‭ ‬لحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬وما‭ ‬فعله‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬وارتكبه‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬ووضعت‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬مسؤوليته‭ ‬التاريخية‭ ‬بضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬فورا‭.‬

وحرصت‭ ‬المنظمات‭ ‬الانسانية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تخاطب‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قبل‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬وتطالبه‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬وحذرت‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الكارثية‭ ‬لفشل‭ ‬المجلس‭.‬

الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬استخدمت‭ ‬الفيتو‭ ‬لقتل‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬الهمجية‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬باستثناء‭ ‬بريطانيا‭ ‬التي‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬أيدوا‭ ‬القرار‭.‬

معروف‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬دأبت‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الفيتو‭ ‬لمنع‭ ‬صدور‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يدين‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭. ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬مختلف‭. ‬الفيتو‭ ‬الأمريكي‭ ‬جريمة‭ ‬كبرى‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تغتفر‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬مليا‭ ‬عند‭ ‬معنى‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬أمريكا‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬المجازر‭ ‬وصور‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬الغضب‭ ‬العربي‭ ‬والعالمي‭ ‬العارم‭.‬

الفيتو‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬يعني‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬تريد‭ ‬إعطاء‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬الفرصة‭ ‬كاملة‭ ‬كي‭ ‬يدمر‭ ‬غزة‭ ‬بالكامل‭ ‬وكي‭ ‬يبيد‭ ‬كل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬أمريكا‭ ‬نفسها‭ ‬تعترف‭ ‬بهذا‭ ‬إذ‭ ‬تبرر‭ ‬موقفها‭ ‬بأن‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكمل‭ ‬المهمة‭. ‬أي‭ ‬مهمة‭ ‬بقيت‭ ‬بعد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬شهيد‭ ‬وتدمير‭ ‬أغلب‭ ‬بيوت‭ ‬غزة‭ ‬ومساجدها‭ ‬ومنشآتها؟‭ ‬أي‭ ‬مهمة‭ ‬بقيت‭ ‬بعد‭ ‬تشريد‭ ‬نحو‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة؟

والفيتو‭ ‬الأمريكي‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مطالب‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها‭ ‬شيئا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وحتى‭ ‬أرواح‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬لها‭ ‬شيئا‭.‬

الفيتو‭ ‬الأمريكي‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أمريكا‭ ‬فوق‭ ‬الجميع‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يقبل‭ ‬الكل‭ ‬بهذا‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬الثمن‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الثمن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬الدمار‭.‬

كثيرون‭ ‬اعتبروا‭ ‬ان‭ ‬الفيتو‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬أصبحت‭ ‬شريكا‭ ‬مباشرا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الابادة‭. ‬وليس‭ ‬هذا‭ ‬توصيفا‭ ‬دقيقا‭. ‬هي‭ ‬شريكة‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬أصلا‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭.‬

هذا‭ ‬الفيتو‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬رفض‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭. ‬هو‭ ‬أشبه‭ ‬بإعلان‭ ‬حرب‭ ‬امريكي‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬العرب‭.‬

ولا‭ ‬يعرف‭ ‬المرء‭ ‬حقا‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬أمريكا‭ ‬كحليف‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬صديق‭ ‬للعرب؟

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