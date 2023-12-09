Sunday, 10 December 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى قرب روما

12/9/2023 8:13:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬روما‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬مأساة‭ ‬أثارت‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬اجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬المتبعة‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬منطقة‭ ‬لاتسيو،‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬روكا،‭ ‬للصحافيين‭ ‬أمام‭ ‬المستشفى،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحريق‭ ‬أوقع‭ ‬ثلاث‭ ‬ضحايا‭ ‬لأن‭ ‬الرابع‭ ‬توفي‭ ‬قبل‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬عناصر‭ ‬الإطفاء‭ ‬أبلَغوا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬عن‭ ‬مصرع‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭. ‬وصباح‭ ‬السبت،‭ ‬أرسل‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬الإيطالي‭ ‬أورازيو‭ ‬سكيلاتشي‭ ‬تعازيه‭ ‬إلى‭ ‬عائلات‭ ‬‮«‬المسنين‭ ‬الأربعة‭ ‬الذين‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لهذه‭ ‬‮«‬المأساة‭ ‬المروعة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬التحقيق‭ ‬ملابسات‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬واندلع‭ ‬الحريق‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬22٫30‭
(‬21:30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬سان‭ ‬جيوفاني‭ ‬إيفانجليستا‭ ‬في‭ ‬تيفولي،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬عشرين‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬روما‭. ‬ومكنت‭ ‬عملية‭ ‬الإنقاذ‭ ‬من‭ ‬إجلاء‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬شخص‭. ‬وأشارت‭ ‬بلدية‭ ‬تيفولي‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬مرضى‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بينما‭ ‬يتلقى‭ ‬آخرون‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬قريبة‭ ‬تابعة‭ ‬للبلدية‭. ‬

MENAFN09122023000055011008ID1107564658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث