مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى قرب روما

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى قرب روما
التاريخ
12/9/2023 8:13:58 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قضى ثلاثة أشخاص في حريق اندلع في مستشفى بالقرب من روما ليل الجمعة السبت، في مأساة أثارت تساؤلات حول اجراءات السلامة المتبعة. وقال رئيس منطقة لاتسيو، فرانشيسكو روكا، للصحافيين أمام المستشفى، إن «الحريق أوقع ثلاث ضحايا لأن الرابع توفي قبل ساعة»، بعدما كان عناصر الإطفاء أبلَغوا في البداية عن مصرع أربعة أشخاص. وصباح السبت، أرسل وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي تعازيه إلى عائلات «المسنين الأربعة الذين لقوا حتفهم»، معرباً عن أسفه لهذه «المأساة المروعة». وأضاف في بيان «نأمل أن يوضح التحقيق ملابسات الحريق في أسرع وقت ممكن». واندلع الحريق حوالي الساعة 22٫30
(21:30 بتوقيت جرينتش) الجمعة في مستشفى سان جيوفاني إيفانجليستا في تيفولي، على بعد حوالى عشرين كيلومترا من روما. ومكنت عملية الإنقاذ من إجلاء نحو 200 شخص. وأشارت بلدية تيفولي على فيسبوك إلى نقل مرضى العناية المركزة إلى مستشفيات أخرى في المنطقة بينما يتلقى آخرون العلاج في صالة ألعاب رياضية قريبة تابعة للبلدية.
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