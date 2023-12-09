صراع ممتد إلى نيويورك.. المطبخ الفلسطيني في مواجهة حرب غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويؤكد‭ ‬مارسيل‭ ‬أفرام‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬نفوذ‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي،‭ ‬موجهًا‭ ‬الاتهام‭ ‬لإسرائيل‭ ‬باستخدام‭ ‬الطعام‭ ‬كسلاح‭ ‬لمحو‭ ‬الهوية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬واستعرض‭ ‬حدث‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مطعم Little Egg في‭ ‬بروكلين‭ ‬المطبخ‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الطعام‭ ‬كعلامة‭ ‬هوية‭ ‬قوية،‭ ‬فيما‭ ‬يمتد‭ ‬الجدل‭ ‬إلى‭ ‬معارك‭ ‬بشأن‭ ‬أطباق‭ ‬مثل‭ ‬الحمص،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬النفوذ،‭ ‬والمخاطر‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬ينطوي‭ ‬عليها‭ ‬الأمر‭. ‬

ورغم‭ ‬الانتقادات،‭ ‬اعتبرت‭ ‬الناشطة‭ ‬أورا‭ ‬وايز‭ ‬الحدث‭ ‬ناجحًا؛‭ ‬إذ‭ ‬قدمت‭ ‬لمارسيل‭ ‬أفرام‭ ‬منصة‭ ‬لمشاركة‭ ‬تراثه‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطعام،‭ ‬ليشعر‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬مساحة‭ ‬آمنة‭ ‬لمشاركة‭ ‬طعامه‭ ‬وقصته،‭ ‬وأن‭ ‬صوته‭ ‬مسموع‭ ‬ومدعوم،‭ ‬منتقدة‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬جرّمت‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل‭ ‬قطف‭ ‬الزعتر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬باعتباره‭ ‬نباتًا‭ ‬بريًّا‭ ‬محميًّا،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭.‬