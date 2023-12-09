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صراع ممتد إلى نيويورك.. المطبخ الفلسطيني في مواجهة حرب غزة

12/9/2023 8:13:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) امتد‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬مجال‭ ‬الطهو‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الأمريكية؛‭ ‬إذ‭ ‬يقود‭ ‬الشيف‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المولد،‭ ‬مارسيل‭ ‬أفرام،‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬تضامن‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬منظمة‭ ‬الضيافة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‭. ‬‮
‬وتدعم‭ ‬شخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المبادرة،‭ ‬مثل‭ ‬هيلين‭ ‬روزنز‭ ‬مراسلة‭ ‬الطعام‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬نيويوركر،‭ ‬وسامين‭ ‬نصرت‭ ‬الشيف‭ ‬المشهور‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬ومؤلف‭ ‬كتب‭ ‬الطبخ‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لوموند‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تدين‭ ‬فقدان‭ ‬أرواح‭ ‬بريئة‭ ‬في‭ ‬الصراع،‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬غير‭ ‬المشروط‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭ ‬الثقافية‭ ‬لإسرائيل‭. ‬‮
‬وتتوافق‭ ‬العريضة‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬الطهاة،‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مطلقين‭ ‬عليها‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬كسر‭ ‬جدار‭ ‬الصمت‭ ‬بشأن‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬فرد‭ ‬أيضًا،‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬المقاطعة،‭ ‬وسحب‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وفرض‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

ويؤكد‭ ‬مارسيل‭ ‬أفرام‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬نفوذ‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي،‭ ‬موجهًا‭ ‬الاتهام‭ ‬لإسرائيل‭ ‬باستخدام‭ ‬الطعام‭ ‬كسلاح‭ ‬لمحو‭ ‬الهوية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬واستعرض‭ ‬حدث‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مطعم Little Egg في‭ ‬بروكلين‭ ‬المطبخ‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الطعام‭ ‬كعلامة‭ ‬هوية‭ ‬قوية،‭ ‬فيما‭ ‬يمتد‭ ‬الجدل‭ ‬إلى‭ ‬معارك‭ ‬بشأن‭ ‬أطباق‭ ‬مثل‭ ‬الحمص،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬النفوذ،‭ ‬والمخاطر‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬ينطوي‭ ‬عليها‭ ‬الأمر‭. ‬

ورغم‭ ‬الانتقادات،‭ ‬اعتبرت‭ ‬الناشطة‭ ‬أورا‭ ‬وايز‭ ‬الحدث‭ ‬ناجحًا؛‭ ‬إذ‭ ‬قدمت‭ ‬لمارسيل‭ ‬أفرام‭ ‬منصة‭ ‬لمشاركة‭ ‬تراثه‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطعام،‭ ‬ليشعر‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬مساحة‭ ‬آمنة‭ ‬لمشاركة‭ ‬طعامه‭ ‬وقصته،‭ ‬وأن‭ ‬صوته‭ ‬مسموع‭ ‬ومدعوم،‭ ‬منتقدة‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬جرّمت‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل‭ ‬قطف‭ ‬الزعتر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬باعتباره‭ ‬نباتًا‭ ‬بريًّا‭ ‬محميًّا،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭.‬

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