بسبب ((صورة طعام)).. امرأة تتسلم فاتورة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وارتكبت‭ ‬المرأة‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬فادحًا‮»‬‭ ‬حين‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬لوجبة‭ ‬طعامها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬وي‭ ‬شات‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬أن‭ ‬الصورة‭ ‬تحوي‭ ‬رمز‭ ‬ «QR» الخاص‭ ‬في‭ ‬المطعم‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭. ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تحول‭ ‬غداء‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سعيدًا‭ ‬مع‭ ‬صديقتها‭ ‬إلى‭ ‬كابوس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حضرت‭ ‬فاتورة‭ ‬الطعام‭ ‬للمرأة،‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬لتدرك‭ ‬الخطأ‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬ارتكبته،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ساوث‭ ‬مورنينج‭ ‬تشاينا‭ ‬بوست‮»‬‭. ‬ففي‭ ‬غضون‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نشرها‭ ‬الصورة،‭ ‬بدأ‭ ‬محتالون‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريع‭ ‬وطلب‭ ‬الطعام‭ ‬على‭ ‬الطاولة،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬طلب‭ ‬1850‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬لحم‭ ‬البط‭ ‬الطازج،‭ ‬و2580‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الحبار،‭ ‬و9990‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬معجون‭ ‬الروبيان‭. ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬رأى‭ ‬الموظفون‭ ‬الوجبات‭ ‬البسيطة‭ ‬التي‭ ‬طلبتها‭ ‬المرأة‭ ‬وصديقتها،‭ ‬قرروا‭ ‬التأكد‭ ‬بالفعل‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬تريد‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬الطعام،‭ ‬لتكتشف‭ ‬حماقة‭ ‬تصرفها‭ ‬بنشر‭ ‬الصورة،‭ ‬وقامت‭ ‬بحذفها‭ ‬فورًا‭.‬

‭ ‬ولحسن‭ ‬حظها،‭ ‬لم‭ ‬يجبرها‭ ‬المطعم‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬الفاتورة‭ ‬الباهظة،‭ ‬ونقلوها‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬تجاهل‭ ‬جميع‭ ‬الطلبات‭ ‬الجديدة‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬هذا‭. ‬وقال‭ ‬الموظفون‭ ‬أيضًا‭ ‬إنهم‭ ‬حاولوا‭ ‬تعقب‭ ‬مضيعي‭ ‬الوقت‭ ‬الذين‭ ‬طلبوا‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الطعام،‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬ينجحوا‭.‬