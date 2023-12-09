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الخبراء يسعون إلى طريقة لجعل الذكاء الاصطناعي ينسى بعض ما تعلمه

12/9/2023 8:13:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عندما‭ ‬اكتشف‭ ‬براين‭ ‬هود‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬ماضياً‭ ‬إجرامياً،‭ ‬وجد‭ ‬هذا‭ ‬السياسي‭ ‬الأسترالي‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬معضلة‭ ‬ينكبّ‭ ‬المهندسون‭ ‬جاهدين‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬حلّها،‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تعليم‭ ‬الذكاء‭ ‬محوَ‭ ‬الأخطاء‭.

فالخيار‭ ‬القانوني‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تلويح‭ ‬براين‭ ‬هود‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الفائت‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬تشهير‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‮»‬‭ (‬منشئة‭ ‬‮«‬تشات‭ ‬جبي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬‭) ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬حلاً‭ ‬مناسباً‭. ‬

كذلك‭ ‬لا‭ ‬يكمن‭ ‬الحلّ‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬ضبط‭ ‬معايير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالكامل،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬تدريب‭ ‬النموذج‭ ‬مجدداً‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتاً‭ ‬طويلاً‭ ‬وهو‭ ‬مكلف‭ ‬جداً‭. ‬

ويرى‭ ‬المختصون‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬إلغاء‭ ‬التعلّم‮»‬‭ ‬أي‭ ‬جعل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ينسى‭ ‬بعض‭ ‬ما‭ ‬تلقّنه،‭ ‬ستكون‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التشريعات‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحماية‭ ‬البيانات‭. ‬

وتؤكد‭ ‬أستاذة‭ ‬علوم‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬آر‭ ‬إم‭ ‬آي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬ليسا‭ ‬غيفن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القدرة‭ ‬على‭ ‬محو‭ ‬البيانات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬بيانات‭ ‬التعلّم‭ ‬هي‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬جداً‮»‬‭. ‬لكنها‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬جهداً‭ ‬كبيراً‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مطلوباً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬النقص‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬

ففي‭ ‬ظل‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يُدرَّب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عليها،‭ ‬يسعى‭ ‬المهندسون‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬تتيح‭ ‬تحديداً‭ ‬أكبر،‭ ‬بحيث‭ ‬تُزال‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاطئة‭ ‬من‭ ‬مجال‭ ‬معرفة‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بغية‭ ‬وقف‭ ‬انتشارها‭.‬

واكتسب‭ ‬الموضوع‭ ‬زخما‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬أو‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الباحث‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬مقداد‭ ‬كرمانجي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬وارويك‭ ‬البريطانية‭. ‬

وعملت‭ ‬‮«‬جوجل‭ ‬ديب‭ ‬مايند‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة،‭ ‬إذ‭ ‬نشر‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشهر‭ ‬المنصرم‭ ‬مع‭ ‬كورمانجي،‭ ‬خوارزمية‭ ‬مخصصة‭ ‬لمحو‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬لغوية‭ ‬مهمة،‭ ‬كنموذجَي‭ ‬‮«‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬و«بارد‮»‬‭ (‬من‭ ‬‮«‬جوجل‮»‬‭).‬

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