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اكتشاف موقع أثري لسجن كان يُستخدم كمخبز في بومبي

12/9/2023 8:13:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اكتشف‭ ‬علماء‭ ‬الآثار‭ ‬سجناً‭ ‬أثرياً‭ ‬كان‭ ‬يُستخدم‭ ‬أيضاً‭ ‬كمخبز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بومبي‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬دُمّرت‭ ‬عام‭ ‬79‭ ‬بسبب‭ ‬ثوران‭ ‬بركان‭ ‬فيزوف‭.‬

وأتاحت‭ ‬هذه‭ ‬الحفريات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭ ‬اكتشاف‭ ‬‮«‬غرفة‭ ‬ضيقة‭ ‬ليست‭ ‬لها‭ ‬إطلالة‭ ‬على‭ ‬الخارج،‭ ‬مجهزة‭ ‬بنوافذ‭ ‬صغيرة‭ ‬لها‭ ‬قضبان‭ ‬حديدية‭ ‬للسماح‭ ‬بمرور‭ ‬الضوء‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الموقع‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إيطاليا‭. ‬

وخلص‭ ‬علماء‭ ‬الآثار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬مخبز‭ ‬للسجن،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬حبس‭ ‬العبيد‭ ‬واستغلالهم‭ ‬مع‭ ‬الحمير‭ ‬لطحن‭ ‬الحبوب‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنتاج‭ ‬الخبز‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬كشف‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬نقوش‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬لتنسيق‭ ‬حركة‭ ‬الحيوانات‭ ‬التي‭ ‬تضطر‭ ‬إلى‭ ‬الدوران‭ ‬لساعات‭ ‬وهي‭ ‬معصوبة‭ ‬الأعين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬المنزل،‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تجديده‭ ‬حالياً،‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تقسيمه‭ ‬ - ‭ ‬كما‭ ‬الحال‭ ‬غالباً‭ ‬ - إلى‭ ‬قطاع‭ ‬سكني‭ ‬مزين‭ ‬بلوحات‭ ‬جدارية‭ ‬راقية‭ ‬ومنطقة‭ ‬إنتاج‭ ‬مخصصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لصناعة‭ ‬الخبز‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬إحدى‭ ‬غرف‭ ‬المخبز،‭ ‬عُثر‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬هياكل‭ ‬عظمية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬المنزل‭ ‬كان‭ ‬مأهولاً‭.‬

وشدد‭ ‬مدير‭ ‬موقع‭ ‬بومبي،‭ ‬جابرييل‭ ‬زوتشتريجل،‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬علمي،‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتخيل‭ ‬وجود‭ ‬أشخاص‭ ‬مستعبدين‭ ‬شعر‭ ‬أصحابهم‭ ‬بالحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقييد‭ ‬حريتهم‭ ‬في‭ ‬الحركة‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للصدمة‭ ‬في‭ ‬العبودية‭ ‬القديمة،‭ ‬وهو‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬الثقة‭ ‬والوعود‭ ‬بالحرية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المرء‭ ‬يُترك‭ ‬للعنف‭ ‬الوحشي،‭ ‬وهو‭ ‬انطباع‭ ‬تأكد‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأمين‭ ‬النوافذ‭ ‬بقضبان‭ ‬حديدية‮»‬‭.‬

وتراكم‭ ‬الرماد‭ ‬البركاني‭ ‬الذي‭ ‬قذفه‭ ‬بركان‭ ‬فيزوف‭ ‬قبل‭ ‬2000‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬منازل‭ ‬بومبي،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬بالحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جثث‭ ‬القتلى‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬3000‭ ‬شخص‭ ‬الذين‭ ‬أودت‭ ‬بهم‭ ‬الكارثة‭. ‬

بومبي،‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لليونسكو،‭ ‬هي‭ ‬ثاني‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬الأكثر‭ ‬استقطاباً‭ ‬للزائرين‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬بعد‭ ‬الكولوسيوم‭ ‬في‭ ‬روما‭.‬

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