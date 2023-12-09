((البحرين للتكنولوجيا)) تقيم احتفالا بمناسبة العيد الوطني المجيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، أقامت جامعة البحرين للتكنولوجيا احتفالاً بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم، حيث أكد أن الجامعات الوطنية تقوم بدور محوري ومهم في ترسيخ قيم المواطنة والولاء والانتماء. جاء ذلك خلال حضوره حفل جامعة البحرين للتكنولوجيا بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، ونائب المحافظ العقيد عبدالله علي راشد معنطر، ورئيس الجامعة الدكتور حسن الملا، ورؤساء الأقسام وطلبة الجامعة.
وفي كلمته الافتتاحية للمهرجان قال العصفور إن هذا الاحتفال البهيج ينطلق من اعتزازنا بذكرى قيام الدولة الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة في عام 1783 وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، رافعاً التهاني والتبريكات إلى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً، ونقل إلى الجميع أطيب التحايا والأمنيات من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لجميع المشاركين بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، مشيراً إلى أنها فرصة لتأكيد اللحمة الوطنية وغرس مفهوم الانتماء وترسيخ قيم الولاء والاعتزاز بالوطن، فهو واجب أخلاقي وشرف عظيم يتمتع به كل مواطن صالح، الأمر الذي لمسناه من خلال وجودكم في هذا الصرح الأكاديمي، مشيدا بالشراكة مع الجامعة نحو بلوغ الشمالية محافظة صحية.
من جانبه قال الدكتور حسن الملا رئيس الجامعة في كلمته: باسمي ونيابة عن الهيئتين الإدارية والأكاديمية في الجامعة أرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى البحرين ملكا وحكومةً وشعباً بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، كما أقدم خالص الشكر والاعتزاز بالرعاية الكريمة من سعادة المحافظ لهذا الحفل الذي نستذكر فيه أمجاد الأجداد، مجددين العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة وتجديد البيعة، مستذكرين مآثر العهد الزاهر في إطلاق برنامج مدارس المستقبل والمدارس الحديثة وتعدد الجامعات ما كان له بالغ الأثر في تطور العملية التعليمة بكافة مراحلها وتخصصاتها في مملكة البحرين.
بعدها قام الشاعر مشعل المالكي بإلقاء قصيدة شعرية تحت عنوان «توه يطيب الشعر وبان الهلال» تغنى فيها بالبحرين والعهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، بعدها قدم الطالب ناصر عبدالله فقرة ألعاب سحرية، كما تم تقديم درع تذكارية للمحافظ وآخر للمحافظة الشمالية تسلمه نائب المحافظ، ثم قام بتكريم الطلبة الخريجين والجهات الداعمة الذي شمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وشركة بتلكو.
MENAFN09122023000055011008ID1107564653
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.