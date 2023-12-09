((البحرين للتكنولوجيا)) تقيم احتفالا بمناسبة العيد الوطني المجيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمهرجان‭ ‬قال‭ ‬العصفور‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬البهيج‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬اعتزازنا‭ ‬بذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬رافعاً‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً،‭ ‬ونقل‭ ‬إلى‭ ‬الجميع‭ ‬أطيب‭ ‬التحايا‭ ‬والأمنيات‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬السعيدة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬فرصة‭ ‬لتأكيد‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬وغرس‭ ‬مفهوم‭ ‬الانتماء‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالوطن،‭ ‬فهو‭ ‬واجب‭ ‬أخلاقي‭ ‬وشرف‭ ‬عظيم‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬صالح،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لمسناه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجودكم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬نحو‭ ‬بلوغ‭ ‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬الملا‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬كلمته‭: ‬باسمي‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬الهيئتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬أرفع‭ ‬اسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬ملكا‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬كما‭ ‬أقدم‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬المحافظ‭ ‬لهذا‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬نستذكر‭ ‬فيه‭ ‬أمجاد‭ ‬الأجداد،‭ ‬مجددين‭ ‬العهد‭ ‬والولاء‭ ‬لقيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬وتجديد‭ ‬البيعة،‭ ‬مستذكرين‭ ‬مآثر‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬مدارس‭ ‬المستقبل‭ ‬والمدارس‭ ‬الحديثة‭ ‬وتعدد‭ ‬الجامعات‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬العملية‭ ‬التعليمة‭ ‬بكافة‭ ‬مراحلها‭ ‬وتخصصاتها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

بعدها‭ ‬قام‭ ‬الشاعر‭ ‬مشعل‭ ‬المالكي‭ ‬بإلقاء‭ ‬قصيدة‭ ‬شعرية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬توه‭ ‬يطيب‭ ‬الشعر‭ ‬وبان‭ ‬الهلال‮»‬‭ ‬تغنى‭ ‬فيها‭ ‬بالبحرين‭ ‬والعهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بعدها‭ ‬قدم‭ ‬الطالب‭ ‬ناصر‭ ‬عبدالله‭ ‬فقرة‭ ‬ألعاب‭ ‬سحرية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬درع‭ ‬تذكارية‭ ‬للمحافظ‭ ‬وآخر‭ ‬للمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تسلمه‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بتكريم‭ ‬الطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشركة‭ ‬بتلكو‭.‬