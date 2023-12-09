3 سنوات لمحتال إلكتروني استدرج ضحيته بجائزة وهمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات والإبعاد لآسيوي شارك آخر في الاحتيال على شخص عبر مكالمة هاتفية تم الادعاء خلالها فوز الضحية بجائزة مالية واستدرج إلى سحب أموال من حسابه البنكي.
وكانت النيابة العامة قد تلقت من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بلاغا من المجني عليه مضمونها تعرضه لعملية احتيال من قبل شخص عن طريق الاتصال به وإيهامه بأنه كسب جائزة مالية، وطلب منه بعض البيانات لتسجيل اسمه واستلام الجائرة، وفوجئ بسحب مبلغ من حسابه البنكي باستخدام الرمز السري الخاص وذلك على هيئة دفعتين تم تحويلهما من قبل المتهم إلى خارج مملكة البحرين، وذلك عبر احدى شركات الصرافة.
وتوصلت التحريات عبر إفادة شركة محفظة المعاملات المالية الالكترونية إلى تتبع العملية التي وقع بها المجني عليه ورصد مسار المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه وصولا إلى آخر شخص استلم تلك الأموال من أحد الصرافات المالية وإجراء عملية تحويل إلى الخارج، وعن طريق الكاميرات الأمنية تم القبض عليه، حيث دلت التحريات أنه وآخر مجهولا خارج البحرين يقوم الاحتيال على الضحايا من الخارج في مقابل أن يقوم المتهم بعملية تحويل الأموال إليه مقابل نسب وعمولات متفق عليها.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وما خلصت إليه تحريات الشرطة، وأمرت بإحالتهِ محبوساً عن جناية استعمال توقيع الكتروني بغرض احتيالي وجنحة الاحتيال الالكتروني أمام المحكمة الكبرى الجنائية والتي عاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف دينار والإبعاد، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة.
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