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3 سنوات لمحتال إلكتروني استدرج ضحيته بجائزة وهمية

12/9/2023 8:13:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬والإبعاد‭ ‬لآسيوي‭ ‬شارك‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الاحتيال‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬عبر‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬تم‭ ‬الادعاء‭ ‬خلالها‭ ‬فوز‭ ‬الضحية‭ ‬بجائزة‭ ‬مالية‭ ‬واستدرج‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬حسابه‭ ‬البنكي‭. ‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الالكترونية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬مضمونها‭ ‬تعرضه‭ ‬لعملية‭ ‬احتيال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬وإيهامه‭ ‬بأنه‭ ‬كسب‭ ‬جائزة‭ ‬مالية،‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬بعض‭ ‬البيانات‭ ‬لتسجيل‭ ‬اسمه‭ ‬واستلام‭ ‬الجائرة،‭ ‬وفوجئ‭ ‬بسحب‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬حسابه‭ ‬البنكي‭ ‬باستخدام‭ ‬الرمز‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬دفعتين‭ ‬تم‭ ‬تحويلهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬احدى‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭.‬

وتوصلت‭ ‬التحريات‭ ‬عبر‭ ‬إفادة‭ ‬شركة‭ ‬محفظة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الالكترونية‭ ‬إلى‭ ‬تتبع‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬بها‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ورصد‭ ‬مسار‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليه‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬شخص‭ ‬استلم‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الصرافات‭ ‬المالية‭ ‬وإجراء‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬أنه‭ ‬وآخر‭ ‬مجهولا‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬يقوم‭ ‬الاحتيال‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المتهم‭ ‬بعملية‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬إليه‭ ‬مقابل‭ ‬نسب‭ ‬وعمولات‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭.‬

وعليه‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬باستجواب‭ ‬المتهم‭ ‬ومواجهته‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضده،‭ ‬وما‭ ‬خلصت‭ ‬إليه‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالتهِ‭ ‬محبوساً‭ ‬عن‭ ‬جناية‭ ‬استعمال‭ ‬توقيع‭ ‬الكتروني‭ ‬بغرض‭ ‬احتيالي‭ ‬وجنحة‭ ‬الاحتيال‭ ‬الالكتروني‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬والتي‭ ‬عاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬والإبعاد،‭ ‬وأيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العقوبة‭.‬

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