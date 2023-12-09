السجن 10 سنوات والإبعاد لمروج الماريجوانا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكما بالسجن 10 سنوات على آسيوي أدين بالاتجار في المواد المخدرة حيث غرمته محكمة اول درجة 5 آلاف دينار وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت بداية الواقعة بتلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم بالترتيب والاشتراك في عمليات بيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومة، وتم التوصل إلى المتهم عن طريق مصدر سري وطد العلاقة معه واتفق معه على شراء مواد مخدرة (الماريجوانا) مقابل 120 دينارا، وتم الاتفاق على التسليم في المنامة وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال الشرطة.
وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور، وتم استخدام القوة للسيطرة عليه والتوجه إلى سكنه، وبتفتيشه عثرت قوات الأمن على كمية من النبات المخدر، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد بأنه يستلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها بالاتفاق مع آخر.
أسندت النيابة إليه أنه بدائرة أمن المحافظة العاصمة قدم بمقابل المادة المخدرة الماريجوانا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، على النحو المبين بالأوراق، ثانيا حاز وأحرز في غير الأحوال المرخص بها المادة المخدرة الماريجوانا بقصد التعاطي. ولهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
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