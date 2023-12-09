السجن 10 سنوات والإبعاد لمروج الماريجوانا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬بتلقي‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬بقيام‭ ‬المتهم‭ ‬بالترتيب‭ ‬والاشتراك‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وأكدت‭ ‬التحريات‭ ‬صحة‭ ‬المعلومة،‭ ‬وتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مصدر‭ ‬سري‭ ‬وطد‭ ‬العلاقة‭ ‬معه‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ (‬الماريجوانا‭) ‬مقابل‭ ‬120‭ ‬دينارا،‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬التسليم‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬وتمت‭ ‬الجريمة‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭.‬

وتم‭ ‬ضبط‭ ‬المتهم‭ ‬وبحوزته‭ ‬المبلغ‭ ‬المصور،‭ ‬وتم‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬للسيطرة‭ ‬عليه‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬سكنه،‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬عثرت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬النبات‭ ‬المخدر،‭ ‬وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬المخدرات‭ ‬أفاد‭ ‬بأنه‭ ‬يستلمها‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬يتم‭ ‬تحديدها‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬آخر‭.‬

أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬إليه‭ ‬أنه‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬المحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬قدم‭ ‬بمقابل‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأوراق،‭ ‬ثانيا‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭. ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بسجن‭ ‬المتهم‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ومصادرة‭ ‬المضبوطات‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعاده‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬