إلزام شركة سداد 10 آلاف دينار لـ((الكهرباء)) قيمة تلفيات 8 كابلات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬المختصون‭ ‬بالهيئة‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬لكابلات‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجسرة‭ ‬قد‭ ‬اكتشفوا‭ ‬تضرر‭ ‬8‭ ‬كابلات‭ ‬نقل‭ ‬كهرباء،‭ ‬وقد‭ ‬تبين‭ ‬للمدعية‭ ‬بعد‭ ‬التقصي‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬المقاولات‭ ‬سبق‭ ‬وقامت‭ ‬بأعمال‭ ‬توسعة‭ ‬لمجرى‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجسرة‭ ‬دون‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬منها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬للتنسيق‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إلحاق‭ ‬ضرر‭ ‬بغلاف‭ ‬الكابلات‭ ‬كلف‭ ‬إصلاحها‭ ‬مبلغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬وعلى‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬قامت‭ ‬المدعية‭ ‬بمخاطبة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬تطالبها‭ ‬فيه‭ ‬بدفع‭ ‬قيمة‭ ‬إصلاح‭ ‬الأضرار‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬معها‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬لسداد‭ ‬المبلغ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬الإثبات‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الدائن‭ ‬إثبات‭ ‬الالتزام،‭ ‬وعلى‭ ‬المدين‭ ‬إثبات‭ ‬التخلص‭ ‬منه،‭ ‬وأن‭ ‬المدعي‭ ‬هو‭ ‬الملزم‭ ‬بإقامة‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يدعيه،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬مدعياً‭ ‬عليه‭ ‬أصلاً‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬أو‭ ‬مدعياً‭ ‬فيها،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬خطأ‭ ‬سبب‭ ‬ضررا‭ ‬للغير‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬أحدثه‭ ‬بتعويضه،‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬المسؤولية‭ ‬التقصيرية‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬إلا‭ ‬بتوافر‭ ‬أركانها‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬المسؤول‭ ‬وضرر‭ ‬واقع‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المضرور‭ ‬وعلاقة‭ ‬سببية‭ ‬تربط‭ ‬بينهما‭ ‬بحيث‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الضرر‭ ‬نشأ‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الخطأ‭ ‬ونتيجة‭ ‬لحدوثه‭. ‬

وقالت‭: ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬أقامت‭ ‬دعواها‭ ‬وطلبت‭ ‬الحكم‭ ‬لها‭ ‬بقيمة‭ ‬الأضرار‭ ‬والتلفيات‭ ‬التي‭ ‬أحدثتها‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بكابلات‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجسرة،‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬تضرر‭ ‬8‭ ‬كابلات‭ ‬نقل‭ ‬كهرباء،‭ ‬وكان‭ ‬الخطاب‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬قامت‭ ‬بأعمال‭ ‬توسعة‭ ‬حدود‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭ (‬تنظيف‭ ‬المجرى‭ ‬المفتوح‭) ‬الواقع‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجسرة،‭ ‬وقد‭ ‬أرفقت‭ ‬المدعية‭ ‬الفواتير‭ ‬الخاصة‭ ‬بإصلاح‭ ‬تلك‭ ‬الاضرار‭ ‬وقدمت‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬بقيامها‭ ‬بمخاطبة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بسداد‭ ‬كلفة‭ ‬اصلاح‭ ‬الاضرار‭ ‬المقدرة‭ ‬بمبلغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬التي‭ ‬أقرت‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزامها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬الاضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بكابلات‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى،‭ ‬فـلـهذه‭ ‬الأسبــــاب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬10469‭ ‬دينارا‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأسباب،‭ ‬وألزمتها‭ ‬رسوم‭ ‬ومصروفات‭ ‬الدعوى‭.‬