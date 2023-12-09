انتخابات مصر تضخ 400 مليون جنيه في شرايين الإعلان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لكن‭ ‬4‭ ‬عوامل‭ ‬لعبت‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬محدودية‭ ‬استفادة‭ ‬شركات‭ ‬الإعلانات‭ ‬الخارجية،‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬التكاليف،‭ ‬وهبوط‭ ‬الجنيه،‭ ‬والاضطرار‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خصومات‭ ‬كبيرة،‭ ‬والإعلام‭ ‬الرقمي‭.‬

رواج‭ ‬القطاع‭ ‬يلاحظه‭ ‬من‭ ‬يمرّ‭ ‬بشوارع‭ ‬مصر،‭ ‬وخاصةً‭ ‬العاصمة‭ ‬القاهرة،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬لافتة‭ ‬إعلانية‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬صورة‭ ‬مرشح‭ ‬أو‭ ‬دعاية‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬التي‭ ‬تُجرى‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و12‭ ‬ديسمبر‭.‬

مبيعات‭ ‬الإعلانات‭ ‬الخارجية‭ (‬ Outdoor ‭) ‬زادت‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬أشرف‭ ‬خيري‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلان‭ ‬باتحاد‭ ‬الصناعات‭ ‬المصرية‭. ‬وقال‭ ‬لـ«الشرق‮»‬‭: ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬لافتة‭ ‬إعلانية‭ ‬فارغة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬43‭ ‬ألف‭ ‬شركة،‭ ‬يعاني‭ ‬مثل‭ ‬أغلب‭ ‬قطاعات‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬عدة‭ ‬ضربات‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬اجتاحت‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬العالم،‭ ‬حتى‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬تداعياتها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬مصر،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬قطاعها‭ ‬السياحي‭.‬

كذلك،‭ ‬‮«‬أدت

حملات‭ ‬المقاطعة‭ ‬بسبب‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬عزوف‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬عن‭ ‬الإعلانات‭ ‬الخارجية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬خيري،‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬الطلب‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الإعلانات‭ ‬الخارجية،‭ ‬فإن‭ ‬أسعارها‭ ‬لم‭ ‬تتغير،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬سبباً‭ ‬لذلك‭.‬

استفادة‭ ‬محدودة‭ ‬للشركات

رغم‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬الدعاية‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬عبر‭ ‬الإعلانات‭ ‬الخارجية‭ (‬ Outdoor ‭) ‬ناهز‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬‮«‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يبقى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الماضية‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30 ‭%‬ ‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬دعاية‭ ‬وإعلان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الكبرى‭ ‬لـ«الشرق‮»‬‭ ‬طالباً‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬الأماكن‭ ‬الرئيسية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬الكباري‭ ‬والمحاور،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أعطى‭ ‬شعوراً‭ ‬بضخامة‭ ‬الحملات‭ ‬الإعلانية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬معتبراً‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬ “ محدودية‭ ‬الجهات‭ ‬الممولة‭ ‬للدعاية‭ ‬الانتخابية ” ‭ ‬لعبت‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭.‬