((سوق العمل)) تعلن الإطلاق التجريبي لخدمة التفتيش الافتراضي

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل الإطلاق التجريبي لخدمة التفتيش الافتراضي، وذلك في إطار خططها للتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يتواكب مع مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وإعادة هندسة إجراءات العمل للاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية وبما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويرفع من نسبة رضاهم.
وفي هذا الصدد أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة مستمرة في تطوير كافة إجراءاتها بما يوفر كافة التسهيلات للعملاء، ويسهم في سرعة الإنجاز بكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى استحداث الخدمة الجديدة والبدء في تقديمها للجمهور بصورة تجريبية، على أن يتم إطلاقها بصورة رسمية نهاية العام الجاري.
من جانبها، أوضحت نورة عيسى مبارك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل أن خدمة التفتيش الافتراضي، التي تهدف إلى تقليص فترة انتظار الزيارات التفتيشية لرفع المخالفات الإدارية بنسبة 60 % ، ستسهم في تسريع وتيرة رفع المخالفات الإدارية وعودة المؤسسات إلى العمل بصورة نظامية، مشيرةً إلى أنه تم فعليًا إجراء أكثر من 200 زيارة تفتيشية افتراضية في الفترة التجريبية، لافتة إلى أن خدمة التفتيش الافتراضي تمثل قناة إلكترونية تستهدف أصحاب العمل الراغبين في إنجاز معاملاتهم بسرعة من دون تكلف الحضور إلى مبنى الهيئة.
وللاستفادة من خدمة التفتيش الافتراضي ورفع الملاحظات الإدارية المدرجة على السجلات التجارية فإنه يتطلب من صاحب العمل تقديم الطلب عبر نظام الدعم الإلكتروني « E - Support » ليتم تحديد موعد الاتصال، وإرسال رابط الزيارة الافتراضية عبر البريد الإلكتروني، حيث ستمكن هذه الخدمة مأمور الضبط القضائي في المكاتب الأمامية بالهيئة من التواصل مع صاحب العمل عبر الاتصال المرئي للتحقق من التزامه وتصحيح وضع المنشأة بصورة مباشرة.
كما أنه للاستفادة من خدمة التفتيش الافتراضي، يجب على صاحب العمل توفير جهاز مزود بكاميرا (كومبيوتر، هاتف ذكي، جهاز لوحي)، متصل بشبكة إنترنت بجودة عالية، وتحميل برنامج zoom على الجهاز المستخدم، مع ضرورة الالتزام بموعد الزيارة المحدد.
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