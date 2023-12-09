((سوق العمل)) تعلن الإطلاق التجريبي لخدمة التفتيش الافتراضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كافة‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬للعملاء،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬الإنجاز‭ ‬بكفاءة‭ ‬وجودة‭ ‬عالية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬تقديمها‭ ‬للجمهور‭ ‬بصورة‭ ‬تجريبية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬بصورة‭ ‬رسمية‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬نورة‭ ‬عيسى‭ ‬مبارك‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬الضبط‭ ‬القانوني‭ ‬والحماية‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬التفتيش‭ ‬الافتراضي،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬فترة‭ ‬انتظار‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬لرفع‭ ‬المخالفات‭ ‬الإدارية‭ ‬بنسبة‭ ‬60 ‭%‬ ،‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬رفع‭ ‬المخالفات‭ ‬الإدارية‭ ‬وعودة‭ ‬المؤسسات‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بصورة‭ ‬نظامية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فعليًا‭ ‬إجراء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬افتراضية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬التفتيش‭ ‬الافتراضي‭ ‬تمثل‭ ‬قناة‭ ‬إلكترونية‭ ‬تستهدف‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬معاملاتهم‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تكلف‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬الهيئة‭.‬

وللاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬التفتيش‭ ‬الافتراضي‭ ‬ورفع‭ ‬الملاحظات‭ ‬الإدارية‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬فإنه‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬الدعم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬ E ‭-‬ Support ‮»‬‭ ‬ليتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬الاتصال،‭ ‬وإرسال‭ ‬رابط‭ ‬الزيارة‭ ‬الافتراضية‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬حيث‭ ‬ستمكن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬الأمامية‭ ‬بالهيئة‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬التزامه‭ ‬وتصحيح‭ ‬وضع‭ ‬المنشأة‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭.‬

كما‭ ‬أنه‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬التفتيش‭ ‬الافتراضي،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬توفير‭ ‬جهاز‭ ‬مزود‭ ‬بكاميرا‭ (‬كومبيوتر،‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي،‭ ‬جهاز‭ ‬لوحي‭)‬،‭ ‬متصل‭ ‬بشبكة‭ ‬إنترنت‭ ‬بجودة‭ ‬عالية،‭ ‬وتحميل‭ ‬برنامج‭ ‬ zoom ‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬المستخدم،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بموعد‭ ‬الزيارة‭ ‬المحدد‭.‬