الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير يستقبل المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبدالرحمن جواهري، الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بابكو إنرجيز، سعادة العميد ركن طيار علي محمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين من الجانبين.
وقد رحّب الدكتور عبدالرحمن جواهري في مستهل اللقاء بسعادة العميد ركن طيار علي محمد الكبيسي، مثنياً على ما تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني من أدوار بالغة الأهمية في حماية الأرواح والمنشآت ومقدرات الوطن العزيز من الأخطار المختلفة، وما تبذله من جهود مستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بمبادئ ومقومات الأمن والسلامة بهدف ضمان الحماية المطلوبة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الشركة وإدارة الدفاع المدني خلال المرحلة المقبلة، حيث وافقت الإدارة العامة للدفاع المدني على مشروع لتدريب 300 شخص من الكوادر الوطنية العاملة بالشركة من قطاع المهندسين والمشغلين المنضمين حديثاً وذلك لتعريفهم بوسائل الحماية المطلوبة وطرق تأمين سلامتهم العامة وسلامة المنشأة التي يعملون بها من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمكّنهم من أداء أعمالهم بأمان وسلامة، وكجزء من برنامجهم التدريبي للاستعداد للطوارئ.
كما اتفق الجانبان كذلك على قيام شركة بابكو للتكرير بتوفير عدد من ذوي الاختصاص والخبرة بتقديم محاضرات متخصصة حول المخاطر المرتبطة بمصفاة التكرير، وكذلك في الأمور المرتبطة بطبيعة عمل الإدارة العامة للدفاع المدني. كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات مجدولة لكبار المسؤولين بالدفاع المدني لزيارة مشروع تحديث مصفاة الشركة والتعرّف على تفاصيله.
وفي ختام الزيارة أعرب العميد ركن طيار علي محمد الكبيسي عن بالغ شكره وتقديره للدكتور عبدالرحمن جواهري، وكل المعنيين مشيداً بدور شركة بابكو للتكرير المهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، منوهاً بحرص الشركة على استدامة تدريب كوادرها الوطنية وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع الطوارئ والالتزام بإجراءات السلامة والأمن، الأمر الذي من شأنه ضمان سير أعمال الشركة التشغيلية دون وقوع أي حوادث قد تتسبب في تعطيل العمل، مؤكداً أن شركة بابكو للتكرير قد عُرف عنها تحقيق أرقام قياسية في العمل دون حوادث وهو إنجاز مشرّف يُحسب لهذه الشركة الصناعية الرائدة.
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