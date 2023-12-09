الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير يستقبل المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحّب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬بسعادة‭ ‬العميد‭ ‬ركن‭ ‬طيار‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الكبيسي،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬أدوار‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والمنشآت‭ ‬ومقدرات‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز‭ ‬من‭ ‬الأخطار‭ ‬المختلفة،‭ ‬وما‭ ‬تبذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبادئ‭ ‬ومقومات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬الحماية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الشركة‭ ‬وإدارة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬حيث‭ ‬وافقت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬لتدريب‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬بالشركة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬المهندسين‭ ‬والمشغلين‭ ‬المنضمين‭ ‬حديثاً‭ ‬وذلك‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بوسائل‭ ‬الحماية‭ ‬المطلوبة‭ ‬وطرق‭ ‬تأمين‭ ‬سلامتهم‭ ‬العامة‭ ‬وسلامة‭ ‬المنشأة‭ ‬التي‭ ‬يعملون‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تمكّنهم‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬أعمالهم‭ ‬بأمان‭ ‬وسلامة،‭ ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬برنامجهم‭ ‬التدريبي‭ ‬للاستعداد‭ ‬للطوارئ‭.‬

كما‭ ‬اتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬بتوفير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬والخبرة‭ ‬بتقديم‭ ‬محاضرات‭ ‬متخصصة‭ ‬حول‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمصفاة‭ ‬التكرير،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬المرتبطة‭ ‬بطبيعة‭ ‬عمل‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬زيارات‭ ‬مجدولة‭ ‬لكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالدفاع‭ ‬المدني‭ ‬لزيارة‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬مصفاة‭ ‬الشركة‭ ‬والتعرّف‭ ‬على‭ ‬تفاصيله‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الزيارة‭ ‬أعرب‭ ‬العميد‭ ‬ركن‭ ‬طيار‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الكبيسي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري،‭ ‬وكل‭ ‬المعنيين‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬منوهاً‭ ‬بحرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬تدريب‭ ‬كوادرها‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطوارئ‭ ‬والالتزام‭ ‬بإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ضمان‭ ‬سير‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة‭ ‬التشغيلية‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬حوادث‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تعطيل‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬قد‭ ‬عُرف‭ ‬عنها‭ ‬تحقيق‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬دون‭ ‬حوادث‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬مشرّف‭ ‬يُحسب‭ ‬لهذه‭ ‬الشركة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرائدة‭.‬