على هامش ندوة صفقات (الشباب وفرص الاستثمار)..عبدالكريم بوجيري: مجموع الصفقات 172 صفقة ونسبة التعثر 0%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
كشف رئيس مجلس الإدارة لشركة صفقات عبدالكريم بوجيري أن مجموع التمويلات لأصحاب السجلات التجارية في مملكة البحرين منذ انطلاق شركة صفقات بلغ تقريباً 3.7 ملايين دينار، ومجموع الأرباح المدفوعة للمستثمرين بلغت 67 الف دينار، وتخارجوا من ٤٠ صفقة والمجموع الإجمالي لعدد الصفقات 172 صفقة، بينما نسبة التعثر وعدم السداد للصفقات تصل الى 0%. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها شركة صفقات للتمويل الجماعي في برج غرفة تجارة البحرين بعنوان (الشباب وفرص الاستثمار) وهي (شركة مرخصة من مصرف البحرين المركزي كشركة مساعدة للقطاعي المالي مشغل منصة تمويل جماعي، وهي تقوم بصفقات استثمارية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية).
السوق الثانوي
ومن جانبه أوضح المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة إبراهيم ال الشيخ بأن الشركة حصلت على موافقة مصرف البحرين المركزي للسوق الثانوي والذي سيمكن جميع المستثمرين من إعادة تداول استثماراتهم بسهوله ومرونة، مشيرا الى ان اهتمام مجلس الإدارة في تأسيس هذا الكيان من اجل إيجاد فرص استثمارية في متناول الجميع وفي بيئة آمنة، مؤكدا على حرص مجلس الإدارة على اتباع وتنفيذ أصول الحوكمة والمتطلبات الأساسية للحفاظ على استثمارات المستثمرين وأن تكون تلك الاستثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف آل الشيخ «يتجه تمويل هذه الاستثمارات في مشاريع بحرينية بامتياز بهدف دعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد مطلبا لدعم الاقتصاد في مملكة البحرين».
تحديث التطبيق
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة صفقات حسين السيد «نحن نقوم بعمل استبيانات مع عملائنا بشكل دوري ونأخذ بجدية واهتمام جميع الآراء والملاحظات من أجل تطوير أعمالنا وخدمة العملاء بشكل أفضل وأكثر احترافية، كما إننا حريصون على مسألة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والتي تعزز من تجربة العميل والمستثمر لدى صفقات، بالإضافة الى اننا نضع حماية أموال المستثمرين من أهم أولوياتنا ولا نريد المخاطرة ولو بالقليل بهذه الاستثمارات، لذلك نحرص على أن ندخل في مشاريع آمنة ذات مخاطر منخفضة.
وأشار السيد الى انه تم إطلاق خدمة جديدة مؤخرا ولاقت نجاحا باهرا وهي خدمة دفع الأرباح بشكل منتظم (كل 3 أشهر) للمستثمرين، بالإضافة لوجود صفقات تدفع أرباحها في نهاية فترة الاستثمار (الاعتيادية)، كما ان هناك تحديثا عاما وشاملا لتطبيق صفقات وسوف يكون جاهزا للتحميل في تطبيقات أبل وجوجل قريبا وكذلك سوف تكون هناك خدمة جديدة في المنصة وهي خدمة «السوق الثانوي». وتتميز هذه الخدمة بأنها سوف تعطي المستثمرين سيولة ومرونة أكثر لبيع استثماراتهم لمستثمرين آخرين بالسعر الذي يحددونه، قبل موعد استحقاق ودفع الأرباح لهذه الاستثمارات.
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