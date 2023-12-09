على هامش ندوة صفقات (الشباب وفرص الاستثمار)..عبدالكريم بوجيري: مجموع الصفقات 172 صفقة ونسبة التعثر 0%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





كشف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لشركة‭ ‬صفقات‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬التمويلات‭ ‬لأصحاب‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬شركة‭ ‬صفقات‭ ‬بلغ‭ ‬تقريباً‭ ‬3‭.‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬ومجموع‭ ‬الأرباح‭ ‬المدفوعة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬بلغت‭ ‬67‭ ‬الف‭ ‬دينار،‭ ‬وتخارجوا‭ ‬من‭ ‬‮٤٠‬‭ ‬صفقة‭ ‬والمجموع‭ ‬الإجمالي‭ ‬لعدد‭ ‬الصفقات‭ ‬172‭ ‬صفقة،‭ ‬بينما‭ ‬نسبة‭ ‬التعثر‭ ‬وعدم‭ ‬السداد‭ ‬للصفقات‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬0‭%. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬نظمتها‭ ‬شركة‭ ‬صفقات‭ ‬للتمويل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬البحرين‭ ‬بعنوان‭ (‬الشباب‭ ‬وفرص‭ ‬الاستثمار‭) ‬وهي‭ (‬شركة‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬كشركة‭ ‬مساعدة‭ ‬للقطاعي‭ ‬المالي‭ ‬مشغل‭ ‬منصة‭ ‬تمويل‭ ‬جماعي،‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬بصفقات‭ ‬استثمارية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭).‬





السوق‭ ‬الثانوي

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬المؤسس‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إبراهيم‭ ‬ال‭ ‬الشيخ‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬للسوق‭ ‬الثانوي‭ ‬والذي‭ ‬سيمكن‭ ‬جميع‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تداول‭ ‬استثماراتهم‭ ‬بسهوله‭ ‬ومرونة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اهتمام‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭ ‬وفي‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أصول‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الأساسية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استثمارات‭ ‬المستثمرين‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬الاستثمارات‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وأضاف‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬‮«‬يتجه‭ ‬تمويل‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬بحرينية‭ ‬بامتياز‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬مطلبا‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

تحديث‭ ‬التطبيق

ويقول‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬صفقات‭ ‬حسين‭ ‬السيد‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نقوم‭ ‬بعمل‭ ‬استبيانات‭ ‬مع‭ ‬عملائنا‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬ونأخذ‭ ‬بجدية‭ ‬واهتمام‭ ‬جميع‭ ‬الآراء‭ ‬والملاحظات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬أعمالنا‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وأكثر‭ ‬احترافية،‭ ‬كما‭ ‬إننا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬العميل‭ ‬والمستثمر‭ ‬لدى‭ ‬صفقات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬اننا‭ ‬نضع‭ ‬حماية‭ ‬أموال‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أولوياتنا‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬المخاطرة‭ ‬ولو‭ ‬بالقليل‭ ‬بهذه‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬لذلك‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ندخل‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬آمنة‭ ‬ذات‭ ‬مخاطر‭ ‬منخفضة‭.‬

وأشار‭ ‬السيد‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬مؤخرا‭ ‬ولاقت‭ ‬نجاحا‭ ‬باهرا‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬دفع‭ ‬الأرباح‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ (‬كل‭ ‬3‭ ‬أشهر‭) ‬للمستثمرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لوجود‭ ‬صفقات‭ ‬تدفع‭ ‬أرباحها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الاستثمار‭ (‬الاعتيادية‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تحديثا‭ ‬عاما‭ ‬وشاملا‭ ‬لتطبيق‭ ‬صفقات‭ ‬وسوف‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬للتحميل‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬أبل‭ ‬وجوجل‭ ‬قريبا‭ ‬وكذلك‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬السوق‭ ‬الثانوي‮»‬‭. ‬وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬بأنها‭ ‬سوف‭ ‬تعطي‭ ‬المستثمرين‭ ‬سيولة‭ ‬ومرونة‭ ‬أكثر‭ ‬لبيع‭ ‬استثماراتهم‭ ‬لمستثمرين‭ ‬آخرين‭ ‬بالسعر‭ ‬الذي‭ ‬يحددونه،‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬استحقاق‭ ‬ودفع‭ ‬الأرباح‭ ‬لهذه‭ ‬الاستثمارات‭.‬