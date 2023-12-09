Sunday, 10 December 2023 06:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


على هامش ندوة صفقات (الشباب وفرص الاستثمار)..عبدالكريم بوجيري: مجموع الصفقات 172 صفقة ونسبة التعثر 0%

12/9/2023 8:13:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


كشف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لشركة‭ ‬صفقات‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬التمويلات‭ ‬لأصحاب‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬شركة‭ ‬صفقات‭ ‬بلغ‭ ‬تقريباً‭ ‬3‭.‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬ومجموع‭ ‬الأرباح‭ ‬المدفوعة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬بلغت‭ ‬67‭ ‬الف‭ ‬دينار،‭ ‬وتخارجوا‭ ‬من‭ ‬‮٤٠‬‭ ‬صفقة‭ ‬والمجموع‭ ‬الإجمالي‭ ‬لعدد‭ ‬الصفقات‭ ‬172‭ ‬صفقة،‭ ‬بينما‭ ‬نسبة‭ ‬التعثر‭ ‬وعدم‭ ‬السداد‭ ‬للصفقات‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬0‭%. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬نظمتها‭ ‬شركة‭ ‬صفقات‭ ‬للتمويل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬البحرين‭ ‬بعنوان‭ (‬الشباب‭ ‬وفرص‭ ‬الاستثمار‭) ‬وهي‭ (‬شركة‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬كشركة‭ ‬مساعدة‭ ‬للقطاعي‭ ‬المالي‭ ‬مشغل‭ ‬منصة‭ ‬تمويل‭ ‬جماعي،‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬بصفقات‭ ‬استثمارية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭).‬


السوق‭ ‬الثانوي

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬المؤسس‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إبراهيم‭ ‬ال‭ ‬الشيخ‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬للسوق‭ ‬الثانوي‭ ‬والذي‭ ‬سيمكن‭ ‬جميع‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تداول‭ ‬استثماراتهم‭ ‬بسهوله‭ ‬ومرونة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اهتمام‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭ ‬وفي‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أصول‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الأساسية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استثمارات‭ ‬المستثمرين‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬الاستثمارات‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وأضاف‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬‮«‬يتجه‭ ‬تمويل‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬بحرينية‭ ‬بامتياز‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬مطلبا‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

تحديث‭ ‬التطبيق

ويقول‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬صفقات‭ ‬حسين‭ ‬السيد‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نقوم‭ ‬بعمل‭ ‬استبيانات‭ ‬مع‭ ‬عملائنا‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬ونأخذ‭ ‬بجدية‭ ‬واهتمام‭ ‬جميع‭ ‬الآراء‭ ‬والملاحظات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬أعمالنا‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وأكثر‭ ‬احترافية،‭ ‬كما‭ ‬إننا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬العميل‭ ‬والمستثمر‭ ‬لدى‭ ‬صفقات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬اننا‭ ‬نضع‭ ‬حماية‭ ‬أموال‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أولوياتنا‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬المخاطرة‭ ‬ولو‭ ‬بالقليل‭ ‬بهذه‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬لذلك‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ندخل‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬آمنة‭ ‬ذات‭ ‬مخاطر‭ ‬منخفضة‭.‬

وأشار‭ ‬السيد‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬مؤخرا‭ ‬ولاقت‭ ‬نجاحا‭ ‬باهرا‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬دفع‭ ‬الأرباح‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ (‬كل‭ ‬3‭ ‬أشهر‭) ‬للمستثمرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لوجود‭ ‬صفقات‭ ‬تدفع‭ ‬أرباحها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الاستثمار‭ (‬الاعتيادية‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تحديثا‭ ‬عاما‭ ‬وشاملا‭ ‬لتطبيق‭ ‬صفقات‭ ‬وسوف‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬للتحميل‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬أبل‭ ‬وجوجل‭ ‬قريبا‭ ‬وكذلك‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬السوق‭ ‬الثانوي‮»‬‭. ‬وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬بأنها‭ ‬سوف‭ ‬تعطي‭ ‬المستثمرين‭ ‬سيولة‭ ‬ومرونة‭ ‬أكثر‭ ‬لبيع‭ ‬استثماراتهم‭ ‬لمستثمرين‭ ‬آخرين‭ ‬بالسعر‭ ‬الذي‭ ‬يحددونه،‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬استحقاق‭ ‬ودفع‭ ‬الأرباح‭ ‬لهذه‭ ‬الاستثمارات‭.‬

MENAFN09122023000055011008ID1107564646

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث