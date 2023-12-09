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دعوة عربية لتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في غزة

12/9/2023 8:10:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، إلى ضرورة العمل على تطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في قطاع غزة والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين.
وشدد المرصد في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق في العاشر من كانون الأول من كل عام، على أن ضمير الإنسانية قد قُتل، مع كل مشاهد القتل المروع التي نشاهدها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ولم تحرك ساكنا لدى المتحدثين عن حقوق الإنسان.
وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية على كافة المستويات حفاظا على كرامتهم الإنسانية يساهم في نشر المساواة والطمأنينة وخلق أجيال واعية قادرة على العطاء والارتقاء بدولها وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول العربية تسعى وبشكل حثيث لوضع حقوق الإنسان ضمن الأولويات الوطنية، والعمل على صياغة سياسات واستراتيجيات تسهم في تعزيز منظوماتها الوطنية لحقوق الإنسان.




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