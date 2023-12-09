اللواء الدويري يُحذر ويكشف حقيقة تهديده من الموساد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذر اللواء فايز الدويري من حسابات وهمية على موقع تويتر ( X ) تحمل اسمه.
وقال الدويري في تغريدة له : "الأعزاء المتابعين .. لا يزال بعض الباحثين عن الشهرة يفتحون حسابات بإسمي وآخرهم كتب على لساني انني تلقيت تهديداً من الموساد بتصفيتي، هذا كلام صادر عن منتحل لاسمي أو من الذباب الإلكتروني".
وختم الدويري : "حسابي الرسمي موثق ويحمل الإشارة الزرقاء".
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