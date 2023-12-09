7 شهداء بمخيم البريج و3 شهداء في النصيرات
التاريخ
12/9/2023 8:10:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 7 فلسطينيين، مساء اليوم، جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
كما استشهد 3 فلسطينيين واصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وجاء ذلك خلال شن الاحتلال غارات متزامنة على منازل في مناطق البريج والمغازي والنصيرات.
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