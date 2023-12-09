7 شهداء بمخيم البريج و3 شهداء في النصيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 7 فلسطينيين، مساء اليوم، جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين واصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال شن الاحتلال غارات متزامنة على منازل في مناطق البريج والمغازي والنصيرات.