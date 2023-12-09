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7 شهداء بمخيم البريج و3 شهداء في النصيرات

12/9/2023 8:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 7 فلسطينيين، مساء اليوم، جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين واصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال شن الاحتلال غارات متزامنة على منازل في مناطق البريج والمغازي والنصيرات.

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