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سلطات الاحتلال تأمر بعمليات إخلاء جديدة في خانيونس بعد فيتو أميركي

12/9/2023 8:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طلب الاحتلال من السكان مغادرة وسط مدينة خانيونس بجنوب قطاع غزة، وقصفت القطاع من الشمال إلى الجنوب، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية حليفتها من مطلب بوقف إطلاق النار.


ومنذ انتهاء الهدنة مطلع الشهر الحالي، وسع الاحتلال توغله البري في النصف الجنوبي من قطاع غزة باقتحام مدينة خانيونس الرئيسية.


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل 5 من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال التوغل البري لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول، مما يرفع عدد القتلى العسكر الإسرائيليين في التوغل البري إلى 102 وإلى 425 منذ 7 تشرين الأول.

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