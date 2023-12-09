استغناء لا مقاطعة.. حملات لمقاطعة زارا لاستغلالها مجازر غزة في التسويق (شاهد)

MENAFN - Amman Net) تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تظهر استخدام العلامة التجارية "زارا" تصميما مستوحى من الإبادة المستمرة في غزة لترويج مجموعة جديدة.

وتضمنت الصور استعراض قطع الملابس وحولها أكفان ودمار وجثث، واعتبرها ناشطون تباهيا بالقتل والمجازر في قطاع غزة.

وانتشرت دعوات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة" زارا" إلى جانب عشرات العلامات التجارية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وكتب حسين مدي عبر حسابه على إكس (تويتر سابقا): "المجازر والجثث أصبحوا مادة ترويج لمحلات الأزياء العالمية وعمرهم ما يسوقون حق شي بالصدفة، الاستغناء بدل المقاطعة".

وقال الداعية نبيل علي العوضي عبر إكس: "حتى لو حذفوا منشورهم فقد أخرجوا ما يضمرون في قلوبهم".

وطالبت ضحى غنيم عبر إكس بمقاطعة العلامة قائلة: "لو فينا خير خلال ٣ اشهر #زارا بتسكر افرعها بالأردن انشروا بكل مكان وخلي نظرتك للي بفوته نفس نظرتك للي بفوت ستاربكس وماكدونالدز".

فيما شاركت الصحفية الجَازي طارق السنافي الصور وقالت عبر إكس: "من الغباء وعدم الحكمة هو دمج التجارة والسياسة معا! والنتيجة خسارة كبيرة (مُستحقة)! لا نرى هنا فناً معاصراً، فنحن نشاهد منزلا منكوبا وأكفانا وخريطة وجُـثثا وحقيبة سفر، وبرواز بلا هوية، و(شقراء) تتسيد المكان. الرسائل المبطنة أصبحت مكشوفة في هذا الزمن".

وقالت جميلة الزيدي عبر إكس: "علامة #زارا التجارية تحذف هذا المنشور بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها .. هذا درس لنا لنستمر في مقاطعة هذه المنتجات التي تدعم قتل الأطفال والأبرياء ولا نعطيها أي عذر ".