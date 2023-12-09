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الهاجري يفوز بكأس الملك عبدالعزيز للصقور للمرة الثانية

12/9/2023 8:05:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كرر‭ ‬الصقار‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬فوزه‭ ‬بكأس‭ ‬مهرجان‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬للصقور‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بعد‭ ‬إحرازه‭ ‬شوط‭ ‬الجير‭ ‬شاهين‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس‭.‬

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬الهاجري‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬المخصص‭ ‬للصقارين‭ ‬المحترفين‭ ‬الدوليين‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬بشير‮»‬‭ ‬ GS 33‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وكان‭ ‬الهاجري‭ ‬قد‭ ‬توج‭ ‬بكأس‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬للصقور‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بشوط‭ ‬الشاهين‭ ‬المخصص‭ ‬للصقارين‭ ‬الدوليين‭ ‬المحترفين‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬جلمود‭ ‬ S 60‮»‬‭.‬

وتواصل‭ ‬النتائج‭ ‬المميزة‭ ‬لصقاري‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬للصقور‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬فريق‭ ‬ BHR ‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬القرموشة‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬للصقارين‭ ‬المحترفين‭ ‬الدوليين‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬ BHR ‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الجير‭ ‬تبع‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬والمركز‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الجير‭ ‬تبع‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس‭ ‬والمخصصة‭ ‬أيضا‭ ‬للمحترفين‭ ‬الدوليين‭.‬

ويعد‭ ‬مهرجان‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أكبر‭ ‬مسابقة‭ ‬للصقور‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وينظم‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نادي‭ ‬الصقور‭ ‬السعودي‭ ‬بمجموع‭ ‬جوائز‭ ‬تفوق‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭.‬

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