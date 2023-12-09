الهاجري يفوز بكأس الملك عبدالعزيز للصقور للمرة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كرر الصقار البحريني محمد عبدالوهاب الهاجري فوزه بكأس مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد إحرازه شوط الجير شاهين فئة القرانيس.
وجاء فوز الهاجري في هذا الشوط المخصص للصقارين المحترفين الدوليين عبر الصقر «بشير» GS 33 وذلك للمرة الثانية هذا الموسم.
وكان الهاجري قد توج بكأس الملك عبدالعزيز للصقور قبل يومين بعد فوزه بشوط الشاهين المخصص للصقارين الدوليين المحترفين فئة الفروخ وذلك عبر الصقر «جلمود S 60».
وتواصل النتائج المميزة لصقاري مملكة البحرين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور هذا الموسم بعد تحقيق فريق BHR للمركز الثاني في شوط القرموشة فئة الفروخ للصقارين المحترفين الدوليين.
كما حقق فريق BHR المركز الرابع في شوط الجير تبع فئة الفروخ والمركز ذاته في شوط الجير تبع فئة القرانيس والمخصصة أيضا للمحترفين الدوليين.
ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز أكبر مسابقة للصقور في العالم وينظم سنويا في العاصمة الرياض من قبل نادي الصقور السعودي بمجموع جوائز تفوق 33 مليون ريال سعودي.
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