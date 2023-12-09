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الرفاع يغادر اليوم إلى مدينة البصرة العراقية

12/9/2023 8:05:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬ الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00



يتجه‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬الزوراء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭.‬

ويغادر‭ ‬الرفاع‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬وقائمة‭ ‬تضم‭ ‬24‭ ‬لاعباً‭ ‬وهم‭: ‬عبدالكريم‭ ‬الفردان،‭ ‬محمود‭ ‬العجيمي،‭ ‬عبدالله‭ ‬فريح،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬سعود‭ ‬العسم،‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ ‬عيسى،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬حسين‭ ‬العكر،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬ياسين‭ ‬كريم،‭ ‬فهد‭ ‬بوشرار،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد،‭ ‬محمد‭ ‬عنز،‭ ‬فينيسيوس‭ ‬فارغاس،‭ ‬مجدي‭ ‬العطار،‭ ‬لازار‭ ‬دوردفيتش،‭ ‬جويل‭ ‬وخالد‭ ‬الخلف‭.‬

ولا‭ ‬تمثل‭ ‬المباراة‭ ‬ذاتها‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لفريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬تعثر‭ ‬الزوراء‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي،‭ ‬لينفرد‭ ‬الرفاع‭ ‬بصدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬برصيد‭ (‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬الزوراء‭ ‬ثانيا‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬العربي‭ ‬ثالثا‭ (‬5‭ ‬نقاط‭) ‬وأخيرا‭ ‬النجمة‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭.‬

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