الرفاع يغادر اليوم إلى مدينة البصرة العراقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يتجه فريق الرفاع الأول لكرة القدم اليوم (الأحد) إلى مدينة البصرة العراقية من أجل مواجهة فريق الزوراء ضمن الجولة السادسة لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.
ويغادر الرفاع بقيادة مدربه الوطني هشام الماحوزي وقائمة تضم 24 لاعباً وهم: عبدالكريم الفردان، محمود العجيمي، عبدالله فريح، سيد مهدي باقر، حمد شمسان، سعود العسم، سيد رضا عيسى، علي حرم، كميل الأسود، جاسم الشيخ، سيد هاشم عيسى، علي حسن سعيد، محمد عبدالقيوم، حسين العكر، هزاع علي، ياسين كريم، فهد بوشرار، عبدالعزيز خالد، محمد عنز، فينيسيوس فارغاس، مجدي العطار، لازار دوردفيتش، جويل وخالد الخلف.
ولا تمثل المباراة ذاتها أهمية كبيرة لفريق الرفاع الذي حسم تأهله منذ الجولة الماضية بعدما فاز على النجمة اللبناني وفي المقابل تعثر الزوراء بالتعادل مع العربي الكويتي، لينفرد الرفاع بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد (13 نقطة، الزوراء ثانيا برصيد (8 نقاط)، العربي ثالثا (5 نقاط) وأخيرا النجمة بنقطة واحدة.
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