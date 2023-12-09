الصياد وعبدالحسين بطلا دورة الألعاب السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ظفر الدوليان حسين الصياد والحارس محمد عبدالحسين بلقب دورة الألعاب السعودية لكرة اليد، بعدما قادا فريقهما الخليج لكسب مواجهة النور بنتيجة (27/29) في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس السبت على صالة جامعة الملك سعود.
وبذلك حافظ الخليج بلقب دورة الألعاب السعودية للعام الثاني على التوالي، كما تعد هذه البطولة هي الثانية له في هذا الموسم بعدما استهلها في الأسابيع الماضية بكأس الأندية الآسيوية التي أقيمت في دولة الكويت.
وجاء الدولي الآخر محمد حبيب بالمركز الرابع بعدما خسر فريقه الهدى مباراة المركزين الثالث والرابع أمام مضر (23/24).
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