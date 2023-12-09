الصياد وعبدالحسين بطلا دورة الألعاب السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ظفر‭ ‬الدوليان‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬والحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬بلقب‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬بعدما‭ ‬قادا‭ ‬فريقهما‭ ‬الخليج‭ ‬لكسب‭ ‬مواجهة‭ ‬النور‭ ‬بنتيجة‭ (‬27/29‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭.‬

وبذلك‭ ‬حافظ‭ ‬الخليج‭ ‬بلقب‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودية‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬استهلها‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بكأس‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

وجاء‭ ‬الدولي‭ ‬الآخر‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬فريقه‭ ‬الهدى‭ ‬مباراة‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬أمام‭ ‬مضر‭ (‬23/24‭).‬