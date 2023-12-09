إيقاف محترف سلة الاتحاد 3 مباريات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد البحريني لكرة السلة قرارا بإيقاف محترف الفريق الأول بنادي الاتحاد الأمريكي ايرلي 3 مباريات وغرامة 300 دينار على النادي، بناء على التقرير الصادر بحقه من حكام المباراة، وكان ايرلي قد استبعد بخطأين فنيين في ظهوره الأول خلال لقاء الاتحاد والنجمة، علما ان اللاعب أوقف أيضا في الموسم الماضي مع نفس الفريق وهذا ما يعيبه حيث ينفعل كثيرا ولا يمتلك القدرة على التحكم في أفعاله وكلامه، ومن المتوقع ان يستأنف نادي الاتحاد القرار وينتظر قرار لجنة الاستئناف.
يذكر ان المباريات الثلاثة القادمة للفريق ستكون أمام مدينة عيسى والبحرين والمحرق، وبالتالي سيشارك الاتحاد بمحترف واحد فقط.
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