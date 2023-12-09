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إيقاف محترف سلة الاتحاد 3 مباريات

12/9/2023 8:05:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصدرت‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬قرارا‭ ‬بإيقاف‭ ‬محترف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬ايرلي‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬وغرامة‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬النادي،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬بحقه‭ ‬من‭ ‬حكام‭ ‬المباراة،‭ ‬وكان‭ ‬ايرلي‭ ‬قد‭ ‬استبعد‭ ‬بخطأين‭ ‬فنيين‭ ‬في‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬والنجمة،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬اللاعب‭ ‬أوقف‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفريق‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعيبه‭ ‬حيث‭ ‬ينفعل‭ ‬كثيرا‭ ‬ولا‭ ‬يمتلك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬أفعاله‭ ‬وكلامه،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يستأنف‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬القرار‭ ‬وينتظر‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬الاستئناف‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاثة‭ ‬القادمة‭ ‬للفريق‭ ‬ستكون‭ ‬أمام‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والبحرين‭ ‬والمحرق،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيشارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمحترف‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭.‬

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