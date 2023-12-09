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ختام الدور الـ16 لكأس جلالة الملك المعظمالمنامة يواجه الرفاع الشرقي.. والحد مع الاتفاق

12/9/2023 8:05:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬ الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00



يسدل‭ ‬الستار‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الـ16‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬المنامة‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬الحد‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية

وتعتبر‭ ‬مباراة‭ ‬المنامة‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬وأهمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬وكفة‭ ‬الفوز‭ ‬متساوية‭ ‬بينهما‭ ‬لخطف‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية،‭ ‬بخلاف‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬كفة‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة‭ ‬تصب‭ ‬لصالح‭ ‬الحد‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬أحد‭ ‬فرق‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

الفريقان‭ ‬متشابهان‭ ‬في‭ ‬تذبذب‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جولات‭ ‬الدوري‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬رابعًا‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬والتقى‭ ‬الفريقان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالح‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬1/2‭).‬

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