ختام الدور الـ16 لكأس جلالة الملك المعظمالمنامة يواجه الرفاع الشرقي.. والحد مع الاتفاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب علي مجيد: الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يسدل الستار اليوم (الأحد) على منافسات الدور الـ16 لكأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم بإقامة مباراتين تنطلقان في تمام الساعة 7 مساءً، المنامة والرفاع الشرقي على استاد البحرين الوطني، الحد والاتفاق على استاد مدينة خليفة الرياضية
وتعتبر مباراة المنامة والرفاع الشرقي أكثر قوة وأهمية في هذا اليوم، باعتبار أنها من فرق دوري ناصر بن حمد الممتاز، وكفة الفوز متساوية بينهما لخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية، بخلاف المواجهة الأخرى التي تبدو كفة الأداء والنتيجة تصب لصالح الحد أمام الاتفاق أحد فرق دوري الدرجة الثانية.
الفريقان متشابهان في تذبذب المستوى الفني من خلال جولات الدوري الأخيرة، إلا أن المنامة في المركز التاسع والرفاع الشرقي رابعًا بفارق 5 نقاط، والتقى الفريقان هذا الموسم في الدوري وانتهى اللقاء لصالح الرفاع الشرقي (1/2).
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