انسحاب البحرين.. والاتحاد يتقدم نحو سداسي زين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬115‭/‬90‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭. ‬ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭ ‬ليتقدم‭ ‬أكثر‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬خسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬33/15‭)‬،‭ (‬30/17‭)‬،‭ (‬27/28‭)‬،‭ (‬25/30‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬جورن‭ ‬واشنجتون‭ ‬بتسجيله‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬فهد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬غزوان‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬ومحمد‭ ‬نبيل‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬والسيدكاظم‭ ‬ماجد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬مهدي‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬وعبدالله‭ ‬علي‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ونوح‭ ‬قائدي‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وطلال‭ ‬قاهري‭ ‬9‭ ‬نقاط‭. ‬

انسحاب‭ ‬سلة‭ ‬البحرين‭ ‬

لم‭ ‬تلعب‭ ‬مباراة‭ ‬البحرين‭ ‬والنويدرات‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬حضور‭ ‬3‭ ‬لاعبين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الصالة‭ ‬وتخلف‭ ‬البقية‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬رواتبهم‭ ‬الشهرية‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مستحقاهم‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وبذلك‭ ‬سيتم‭ ‬احتساب‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬فائزا‭ ‬بنتيجة‭ ‬0‭/‬20‭ ‬بحسب‭ ‬اللوائح‭.‬