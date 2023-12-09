انسحاب البحرين.. والاتحاد يتقدم نحو سداسي زين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق الاتحاد فوزه الرابع وجاء على حساب منافسه فريق مدينة عيسى بنتيجة 115/90 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الجولة السادسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024. ورفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط من أربعة انتصارات وخسارتين ليتقدم أكثر نحو التأهل إلى الدورة السداسية، فيما تلقى فريق مدينة عيسى خسارته الخامسة ورفع رصيده إلى 5 نقاط.
وجاءت نتائج الفترات: (33/15)، (30/17)، (27/28)، (25/30)، وتألق من الاتحاد الأمريكي جورن واشنجتون بتسجيله 40 نقطة وحسن فهد 12 نقطة ومحمد غزوان 10 نقاط ومحمد نبيل 9 نقاط والسيدكاظم ماجد 9 نقاط، بينما كان أفضل المسجلين من المدينة جهاد أحمد 23 نقطة وحسين مهدي 21 نقطة وعبدالله علي 14 نقطة ونوح قائدي 14 نقطة وطلال قاهري 9 نقاط.
انسحاب سلة البحرين
لم تلعب مباراة البحرين والنويدرات يوم أمس ضمن الجولة السادسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وذلك بسبب حضور 3 لاعبين فقط من نادي البحرين إلى الصالة وتخلف البقية عن الحضور بسبب عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية منذ أربعة أشهر، إلى جانب مستحقاهم من الموسم الماضي، وبذلك سيتم احتساب فريق النويدرات فائزا بنتيجة 0/20 بحسب اللوائح.
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