البسيتين يعبر سترة ويتأهل لدور الثمانيةالاتحاد يواصل مفاجآته في ((أغلى الكؤوس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬مفاجآته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعدما‭ ‬كسب‭ ‬مواجهة‭ ‬الشباب‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ (‬7/8‭) ‬وتعادلهما‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ (‬2/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬لحساب‭ ‬الدور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وتقدم‭ ‬الشباب‭ ‬بهدفيّ‭ ‬حنان‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬وجيمز‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬20‭ ‬و48‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬ديمبا‭ ‬ومحمد‭ ‬المحسن‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬78‭ ‬و93‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬تأهل‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ليواجه‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بعدما‭ ‬عبر‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/1‭).‬

وسجل‭ ‬لفريق‭ ‬البسيتين‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أحمدي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬86‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬سيلتقي‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭.‬