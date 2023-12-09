البسيتين يعبر سترة ويتأهل لدور الثمانيةالاتحاد يواصل مفاجآته في ((أغلى الكؤوس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل فريق الاتحاد مفاجآته في كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم بعدما كسب مواجهة الشباب بركلات الجزاء (7/8) وتعادلهما في الوقت الأصلي (2/2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس أمس السبت على استاد مدينة خليفة الرياضية لحساب الدور الـ16 من المنافسات.
وتقدم الشباب بهدفيّ حنان عبدالوهاب وجيمز بالدقيقتين (20 و48)، وسجل هدفيّ الاتحاد ديمبا ومحمد المحسن بالدقيقتين (78 و93)، وبذلك تأهل الاتحاد إلى دور الثمانية ليواجه فريق الخالدية.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد المحرق ضمن فريق البسيتين وجوده في دور الثمانية بعدما عبر سترة بنتيجة (0/1).
وسجل لفريق البسيتين عبدالرحمن أحمدي بالدقيقة (86)، وبذلك سيلتقي سترة في الدور المقبل فريق الأهلي.
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