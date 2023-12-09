Sunday, 10 December 2023 06:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البسيتين يعبر سترة ويتأهل لدور الثمانيةالاتحاد يواصل مفاجآته في ((أغلى الكؤوس))

12/9/2023 8:05:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬مفاجآته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعدما‭ ‬كسب‭ ‬مواجهة‭ ‬الشباب‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ (‬7/8‭) ‬وتعادلهما‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ (‬2/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬لحساب‭ ‬الدور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وتقدم‭ ‬الشباب‭ ‬بهدفيّ‭ ‬حنان‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬وجيمز‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬20‭ ‬و48‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬ديمبا‭ ‬ومحمد‭ ‬المحسن‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬78‭ ‬و93‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬تأهل‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ليواجه‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بعدما‭ ‬عبر‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/1‭).‬

وسجل‭ ‬لفريق‭ ‬البسيتين‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أحمدي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬86‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬سيلتقي‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭.‬

MENAFN09122023000055011008ID1107564605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث