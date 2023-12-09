إثارة وحماس في بطولة BRAVE CF 79

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
تصوير: محمد سرحان
شهدت فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 التي تحتضنها مملكة البحرين إثارة كبيرة وحماسا منقطع النظير من خلال النزالات الثمانية التي أقيمت يوم الجمعة، تفاعل معها الجمهور الذي ملأ مدرجات صالة مدينة خليفة الرياضية.
وكان في مقدمة الحضور والمتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ورئيس منظمة بريف محمد شاهد ورئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، وعدد من منتسبي هذه اللعبة.
«عدسة أخبار الخليج الرياضي» حضرت الحدث المهم وبرزت اللقطات الآتية.
محمد جناحي: سباقان في «البطولات العالمية»
بين رئيس الاتحاد البحريني للسامبو محمد جناحي لـ«أخبار الخليج الرياضي» أن تنظيم مملكة البحرين للبطولة الآسيوية وبريف ليست بغريبة عليها، باعتبار أن المملكة أول دولة خارج الولايات المتحدة تستضيف بطولة العالم في 3 نسخ متتاليًا بعدما كانت تستضاف في لاس فيغاس، وكان له الشرف أن يكون مدير البطولة في أول نسخة من بطولة العالم للهواة تقام في مملكة البحرين. وأضاف محمد جناحي أن بطولة بريف الآن تقدم 3 نسخ من بطولات بريف في ديسمبر «باك تو باك» بدأت في يوم الاثنين الماضي، وتختتم في 15 ديسمبر، وبين الفترة 10 إلى 15 ستقام البطولة الآسيوية لأول مرة في مملكة البحرين، وهذا يعتبر إنجازا ثانيا للمملكة، وخصوصًا أن المملكة باتت سباقة في استضافة البطولات العالمية وخصوصًا رياضة MMA .
وسام أبي نادر: احترافية في التنظيم
أشار عضو الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة وسام أبي نادر إلى أن مملكة البحرين تتسم باحترافية عالية في تنظيم البطولات وهذا ما لوحظ من بطولة إلى بطولة أخرى تقام على أرض المملكة. وقال وسام أبي نادر في تصريح لـ«أخبار الخليج الرياضي» منذ 2017 التي استضافت فيها مملكة البحرين أول بطولة CF ، وكنا نقول إنه لن توجد بطولة أفضل مما كانت عليه، إلا أننا نتفاجأ في كل عام بأمور مميزة وأقوى وأمثل من سابقتها من حيث المستويات والنزالات والتنظيم الذي يعتبر احترافي. وبين وسام أبي نادر أنه سعيد للغاية في هذه البطولة وخصوصًا أنها تشهد 3 مواعيد في 10 أيام من بينها بطولة آسيا للهواة، وهذا قلما يحدث في أي بلد إلا أنه أصبح غير متفاجئ من مملكة البحرين التي تثبت في كل مرة استعدادها التام للاستضافة والتنظيم على أعلى المستويات والتقنيات المستخدمة.
أسامة الليث: نفتخر بمملكة البحرين
أعرب عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام أسامة الليث عن افتخاره بمملكة البحرين وما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية قوية لاستضافة مثل هذه البطولات، وهذا من شأنه أن يعزز ويؤكد مكانة المملكة وموقعها الجغرافي في استضافة مختلف البطولات.
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