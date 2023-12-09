إثارة وحماس في بطولة BRAVE CF 79

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان





شهدت‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إثارة‭ ‬كبيرة‭ ‬وحماسا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النزالات‭ ‬الثمانية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬ملأ‭ ‬مدرجات‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الحضور‭ ‬والمتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ورئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭.‬

‮«‬عدسة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬حضرت‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬وبرزت‭ ‬اللقطات‭ ‬الآتية‭.‬





محمد جناحي: سباقان في «البطولات العالمية»

بين‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسامبو‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬وبريف‭ ‬ليست‭ ‬بغريبة‭ ‬عليها،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تستضيف‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬نسخ‭ ‬متتاليًا‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬تستضاف‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬الشرف‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مدير‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للهواة‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأضاف‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬بريف‭ ‬الآن‭ ‬تقدم‭ ‬3‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬‮«‬باك‭ ‬تو‭ ‬باك‮»‬‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬وتختتم‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وبين‭ ‬الفترة‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ستقام‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذا‭ ‬يعتبر‭ ‬إنجازا‭ ‬ثانيا‭ ‬للمملكة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬باتت‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬وخصوصًا‭ ‬رياضة‭ ‬ MMA ‭.‬





وسام أبي نادر: احترافية في التنظيم

أشار‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وسام‭ ‬أبي‭ ‬نادر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتسم‭ ‬باحترافية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لوحظ‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬أخرى‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭. ‬وقال‭ ‬وسام‭ ‬أبي‭ ‬نادر‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬2017‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬فيها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬ CF ،‭ ‬وكنا‭ ‬نقول‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬توجد‭ ‬بطولة‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نتفاجأ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بأمور‭ ‬مميزة‭ ‬وأقوى‭ ‬وأمثل‭ ‬من‭ ‬سابقتها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المستويات‭ ‬والنزالات‭ ‬والتنظيم‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬احترافي‭. ‬وبين‭ ‬وسام‭ ‬أبي‭ ‬نادر‭ ‬أنه‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنها‭ ‬تشهد‭ ‬3‭ ‬مواعيد‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للهواة،‭ ‬وهذا‭ ‬قلما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬غير‭ ‬متفاجئ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬استعدادها‭ ‬التام‭ ‬للاستضافة‭ ‬والتنظيم‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬والتقنيات‭ ‬المستخدمة‭.‬





أسامة الليث: نفتخر بمملكة البحرين

أعرب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬أسامة‭ ‬الليث‭ ‬عن‭ ‬افتخاره‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬إمكانات‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬قوية‭ ‬لاستضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬ويؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬وموقعها‭ ‬الجغرافي‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭.‬