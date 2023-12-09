غزوان يحقق المركز الأول في بطولة السعودية لقفز الحواجز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق الفارس البحريني الدولي سامي محمد غزوان المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى لفئة النجمة الواحدة لبطولة المملكة العربية السعودية الدولية لقفز الحواجز التي شهدت مشاركة 7 دول.
وكان الفارس سامي غزوان من ضمن المتأهلين للجولة الحاسمة بعد تأهله من بين 65 فارسا دوليا، حيث إنه تمكن من عمل جولة نظيفة وتأهل مرة أخرى لجولة التمايز بعد منافسة شديدة بين 42 فارسا متأهلا ليكون بين 8 فرسان فقط تمكنوا من اجتياز الحواجز التي بلغ ارتفاعها 1.30 سم.
في الجولة الحاسمة جولة التمايز على ارتفاع 1.35 سم برز الفارس سامي غزوان بين 8 من أفضل فرسان العرب الدوليين حيث اجتاز المسلك بسرعة مذهله وبزمن سريع جدا بلغ 36.08 ثانية ودون أي خطأ بعد أن كسر زمن الفارس العالمي السعودي عبدالرحمن الراجحي وزمن الفارس الأولمبي الدولي خالد العيد ليضمن فوزا مستحقا لمملكة البحرين في بطولة الجائزة الكبرى لفئة بطولة 1 نجمة دولية تحت مظلة الاتحاد الدولي للفروسية.
يذكر أن الفارس سامي غزوان هو الوحيد الممثل لمملكة البحرين في هذه البطولة الدولية الكبيرة والتي يقيمها الاتحاد السعودي للفروسية تحت مراقبة وإدارة من الاتحاد الدولي للفروسية.
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