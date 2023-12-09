غزوان يحقق المركز الأول في بطولة السعودية لقفز الحواجز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬الفارس‭ ‬البحريني‭ ‬الدولي‭ ‬سامي‭ ‬محمد‭ ‬غزوان‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لفئة‭ ‬النجمة‭ ‬الواحدة‭ ‬لبطولة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الدولية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬7‭ ‬دول‭.‬

وكان‭ ‬الفارس‭ ‬سامي‭ ‬غزوان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المتأهلين‭ ‬للجولة‭ ‬الحاسمة‭ ‬بعد‭ ‬تأهله‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬65‭ ‬فارسا‭ ‬دوليا،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬جولة‭ ‬نظيفة‭ ‬وتأهل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لجولة‭ ‬التمايز‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬بين‭ ‬42‭ ‬فارسا‭ ‬متأهلا‭ ‬ليكون‭ ‬بين‭ ‬8‭ ‬فرسان‭ ‬فقط‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬1‭.‬30‭ ‬سم‭.‬

في‭ ‬الجولة‭ ‬الحاسمة‭ ‬جولة‭ ‬التمايز‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬1‭.‬35‭ ‬سم‭ ‬برز‭ ‬الفارس‭ ‬سامي‭ ‬غزوان‭ ‬بين‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬فرسان‭ ‬العرب‭ ‬الدوليين‭ ‬حيث‭ ‬اجتاز‭ ‬المسلك‭ ‬بسرعة‭ ‬مذهله‭ ‬وبزمن‭ ‬سريع‭ ‬جدا‭ ‬بلغ‭ ‬36‭.‬08‭ ‬ثانية‭ ‬ودون‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسر‭ ‬زمن‭ ‬الفارس‭ ‬العالمي‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الراجحي‭ ‬وزمن‭ ‬الفارس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الدولي‭ ‬خالد‭ ‬العيد‭ ‬ليضمن‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لفئة‭ ‬بطولة‭ ‬1‭ ‬نجمة‭ ‬دولية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الفارس‭ ‬سامي‭ ‬غزوان‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الممثل‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬الكبيرة‭ ‬والتي‭ ‬يقيمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للفروسية‭ ‬تحت‭ ‬مراقبة‭ ‬وإدارة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭.‬