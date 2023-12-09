((راشد للفروسية)) وشركة بريق الرتاج يوقعان اتفاقية استشارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل اتفاقية استشارية مع شركة بريق الرتاج العقارية ذ.م.م.، وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع الخطوات التطويرية لرياضة سباق الخيل في مملكة البحرين، بالإضافة إلى أهمية عقد شراكات التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية. وجاء توقيع الاتفاقية في إطار توجيهات وجهود الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.
حضر حفل التوقيع يوسف أسامة بوحجي، الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ود. ماهر عبدالعزيز الشاعر، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بريق الرتاج.
تهدف الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إلى تقديم خدمات استشارية ودراسات في مجالات الاستثمار والتسويق العقاري المثلى للمواقع والمساحات العقارية والمنشآت داخل منطقة نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
وأكد يوسف بوحجي أن توقيع الاتفاقية مع شركة بريق الرتاج يتوافق مع توجهات الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والتي تسعى لاستكشاف فرص شراكات جديدة وفعّالة في مختلف المجالات لدعم جهود تنمية رياضة سباق الخيل في مملكة البحرين وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي، كما ستعزز هذه الاتفاقية سبل التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والإمكانيات التي تتمتع بها شركة بريق الرتاج كشركة رائدة في مجال اعداد وتصميم المخططات الرئيسية، والاستثمار والتطوير العقاري، بغرض دعم التوجه الاستثماري لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وتوفير فرص استثمارية مثالية داخل مواقع النادي، وذلك لتنويع مصادر الدخل والإيرادات بهدف تحقيق الأهداف المنشودة لرؤية تطوير رياضة سباق الخيل والتوازن المالي في مملكة البحرين.
من جانبه، أعرب د. ماهر عبدالعزيز الشاعر عن فخر الشركة بهذا التعاون الجديد مع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وأكد على أهمية الاستفادة من الجانب العقاري والاستثماري لتكوين صناعة حقيقية تستثمر بشكل صحيح وتحقق العوائد المأمولة، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود والتعاون بين القطاعات للمساهمة في دعم رياضة الفروسية وسباق الخيل في مملكة البحرين التي تشهد تطورًا ملحوظًا على الصعيدين المحلي والدولي بفضل الجهود التي تبذلها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، مما يدفع الشركات للمساهمة في دعم هذه الجهود التي
أسست لمملكة البحرين مكانة مميزة على الخريطة الدولية لسباقات الخيل.
كما أكد د. ماهر الشاعر أن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يملك أرضية خصبة للتطوير والاستثمار، سواء من حيث الموقع المميز والمساحات المفتوحة. ويجد النادي هذه الميزات أكثر أهمية خاصة في ضوء التطور والنهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة الجنوبية بمملكة البحرين. كما أشار د. الشاعر الى أن شركة بريق الرتاج، بخبرتها في هذا المجال، ستعمل عبر هذه الاتفاقية على اعداد وتقديم أفضل الدراسات والاستشارات العقارية التي ستكون مفيدة للنادي وتحقق الأهداف الاستثمارية المرجوة.
MENAFN09122023000055011008ID1107564601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.