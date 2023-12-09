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((راشد للفروسية)) وشركة بريق الرتاج يوقعان اتفاقية استشارية

12/9/2023 8:05:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقع‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬اتفاقية‭ ‬استشارية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬العقارية‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭.‬،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬الخطوات‭ ‬التطويرية‭ ‬لرياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭. ‬وجاء‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توجيهات‭ ‬وجهود‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

حضر‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬ود‭. ‬ماهر‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشاعر،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭.‬

تهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬ودراسات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتسويق‭ ‬العقاري‭ ‬المثلى‭ ‬للمواقع‭ ‬والمساحات‭ ‬العقارية‭ ‬والمنشآت‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

وأكد‭ ‬يوسف‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬لاستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬وفعّالة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬تنمية‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬كما‭ ‬ستعزز‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اعداد‭ ‬وتصميم‭ ‬المخططات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬بغرض‭ ‬دعم‭ ‬التوجه‭ ‬الاستثماري‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬مثالية‭ ‬داخل‭ ‬مواقع‭ ‬النادي،‭ ‬وذلك‭ ‬لتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬والإيرادات‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬لرؤية‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬د‭. ‬ماهر‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشاعر‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬الشركة‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العقاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬لتكوين‭ ‬صناعة‭ ‬حقيقية‭ ‬تستثمر‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬وتحقق‭ ‬العوائد‭ ‬المأمولة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مما‭ ‬يدفع‭ ‬الشركات‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭
‬أسست‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مكانة‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬الخيل‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬ماهر‭ ‬الشاعر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬يملك‭ ‬أرضية‭ ‬خصبة‭ ‬للتطوير‭ ‬والاستثمار،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الموقع‭ ‬المميز‭ ‬والمساحات‭ ‬المفتوحة‭. ‬ويجد‭ ‬النادي‭ ‬هذه‭ ‬الميزات‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التطور‭ ‬والنهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬د‭. ‬الشاعر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬بخبرتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ستعمل‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الدراسات‭ ‬والاستشارات‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬مفيدة‭ ‬للنادي‭ ‬وتحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المرجوة‭.‬

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