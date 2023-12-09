ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023خالد بن حمد يشهد منافسات بطولة BRAVE CF 79

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مساء الجمعة 8 ديسمبر 2023 فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 الذي تحتضنه مملكة البحرين برعاية كريمة من سموه، وبتنظيم من منظمة بريف بالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وتابع سموه منافسات بطولة BRAVE CF 79 التي تعتبر ثاني عروض فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال، والتي شهدت مشاركة 16 مقاتلا، يتقدمهم المقاتلان البحرينيان رسول ماجوميدوف ورمضان جيتينوف.
وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بتنظيم أسبوع بريف الدولي للقتال والذي يشهد إقامة ثلاث بطولات للمحترفين وهي النسخة 77 من بطولة BRAVE CF وبطولة BRAVE CF 79 وبطولة BRAVE CF 80 بجانب إقامة النسخة الرابعة من بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للمحترفين.
وأكد سموه أن أسبوع بريف الدولي للقتال بنسخته الجديدة عزز مكانة البحرين كوجهة لرياضة فنون القتال المختلطة في المنطقة بعدما كتبت المملكة قصص نجاح متتالية في استضافة الحدث وأصبحت مركزا لهذه الرياضة ومقصدا لأهم مقاتلي العالم في ظل ما تتمتع به المملكة من مقومات جاذبة.
وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: «نرحب بجميع الوفود من المقاتلين من الدول الشقيقة والصديقة في مملكة البحرين التي تعتز باستضافة نسخة جديدة من هذا الحدث المهم سنويا، ونتطلع لأن نشهد تنافسا قويا وشريفا بين المشاركين وأن تعم الروح الرياضية والأخوية، ونأمل أن نشهد قتالات مثيرة ومستوى فنيا رائعا يعكس تطور اللعبة في المملكة والمنطقة بشكل عام..».
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