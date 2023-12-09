ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023خالد بن حمد يشهد منافسات بطولة BRAVE CF 79

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سموه،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتابع‭ ‬سموه‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬79‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ثاني‭ ‬عروض‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬16‭ ‬مقاتلا،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬المقاتلان‭ ‬البحرينيان‭ ‬رسول‭ ‬ماجوميدوف‭ ‬ورمضان‭ ‬جيتينوف‭.‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتنظيم‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬والذي‭ ‬يشهد‭ ‬إقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬للمحترفين‭ ‬وهي‭ ‬النسخة‭ ‬77‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬وبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF 79‭ ‬وبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬بجانب‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬بنسخته‭ ‬الجديدة‭ ‬عزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬لرياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بعدما‭ ‬كتبت‭ ‬المملكة‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الحدث‭ ‬وأصبحت‭ ‬مركزا‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬ومقصدا‭ ‬لأهم‭ ‬مقاتلي‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬جاذبة‭.‬

وأضاف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬بجميع‭ ‬الوفود‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تعتز‭ ‬باستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬سنويا،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لأن‭ ‬نشهد‭ ‬تنافسا‭ ‬قويا‭ ‬وشريفا‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬وأن‭ ‬تعم‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والأخوية،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬قتالات‭ ‬مثيرة‭ ‬ومستوى‭ ‬فنيا‭ ‬رائعا‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والمنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭..‬‮»‬‭.‬