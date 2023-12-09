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سطوع ((هواة)) آسيا

12/9/2023 8:05:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭
‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭- ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا،‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬أقيمت‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وستكون‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة،‭ ‬أكبر‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المشاركة‭ ‬بعدد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬16‭ ‬منتخبا،‭ ‬وهم‭: ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬السعودية،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الكويت،‭ ‬العراق،‭ ‬فلسطين،‭ ‬لبنان،‭ ‬الأردن،‭ ‬كازاخستان،‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬قرغيزستان،‭ ‬إيران،‭ ‬منغوليا،‭ ‬الهند،‭ ‬طاجاكستان،‭ ‬كوريا‭ ‬وباكستان‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬244‭ ‬مقاتلا‭ ‬ومقاتلة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬والشباب‭.‬

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