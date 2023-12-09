سطوع ((هواة)) آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير- محمد سرحان
تنطلق اليوم الأحد منافسات النسخة الرابعة من بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة، والتي تقام
ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، والذي تحتضنه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي تنظمه منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، وذلك في الفترة 5- 16 ديسمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وتعد مملكة البحرين أول دولة في منطقة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وغرب آسيا، التي تحتضن منافسات هذه البطولة، حيث لم يسبق أن أقيمت هذه البطولة في المنطقة. وستكون النسخة الرابعة لبطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة، أكبر نسخة من حيث المشاركة بعدد المنتخبات الوطنية التي يبلغ عددها 16 منتخبا، وهم: مملكة البحرين، السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، فلسطين، لبنان، الأردن، كازاخستان، أوزبكستان، قرغيزستان، إيران، منغوليا، الهند، طاجاكستان، كوريا وباكستان. في حين يشارك في هذه النسخة من البطولة 244 مقاتلا ومقاتلة على مستوى فئة الرجال والشباب.
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