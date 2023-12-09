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أسطورة التنس السابقة إيفرت تعلن عن إصابتها مجدداً بالسرطان

12/9/2023 8:05:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


لوس‭ ‬انجليس‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬تمّ‭ ‬تشخيص‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬السابقة‭ ‬الأميركية‭ ‬كريس‭ ‬إيفرت‭ ‬بسرطان‭ ‬المبيض‭ ‬مرّة‭ ‬أخرى‭ ‬وهي‭ ‬تخضع‭ ‬للعلاج،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭.‬

قالت‭ ‬إيفرت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬وشاركته‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬اني‭ ‬لم‭ ‬أرغب‭ ‬أبداً‭ ‬في‭ ‬سماع‭ ‬هذا‭ ‬التشخيص،‭ ‬أشعر‭ ‬مجدداً‭ ‬باني‭ ‬محظوظة‭ ‬لاكتشافه‭ ‬مبكراً‭.‬

تابعت‭ ‬حاملة‭ ‬لقب‭ ‬18‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬مقطعي‭ ‬بالاصدار‭ ‬البوزيتروني،‭ ‬خضعت‭ ‬لجراحة‭ ‬آلية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وجد‭ ‬الأطباء‭ ‬خلايا‭ ‬سرطانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحوض‭ ‬عينها‭. ‬أزيلت‭ ‬كل‭ ‬الخلايا‭ ‬وبدأت‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭. ‬وكانت‭ ‬إيفرت‭ (‬68‭ ‬عاماً‭) ‬قالت‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2022‭ ‬انها‭ ‬شُخّصت‭ ‬بسرطان‭ ‬المبيض‭. ‬توفيت‭ ‬شقيقتها‭ ‬الصغرى،‭ ‬جان‭ ‬إيفرت‭ ‬دوبين،‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2020‭ ‬بعمر‭ ‬الثانية‭ ‬والستين‭.‬

وقالت‭ ‬إيفرت‭ ‬انها‭ ‬ستنسحب‭ ‬من‭ ‬عملها‭ ‬كمعلقة‭ ‬في‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬،‭ ‬و»سأكون‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬زملائي‭ ‬عندما‭ ‬تعود‭ ‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‭ ‬إلى‭ ‬ملبورن‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭. ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬انها‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬جاهزة‭ ‬لباقي‭ ‬موسم‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭. ‬وكانت‭ ‬إيفرت‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬جيلها‭ ‬خلال‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬فأحرزت‭ ‬لقب‭ ‬157‭ ‬دورة‭ ‬وبلغت‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬52‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬56‭ ‬مشاركة‭.‬

ألهمت‭ ‬ضرباتها‭ ‬الخلفية‭ ‬باليدين‭ ‬ودقتها‭ ‬الفائقة‭ ‬لاعبات‭ ‬كثيرات‭. ‬امتدت‭ ‬مبارزتها‭ ‬مع‭ ‬التشيكوسلوفاكية‭ ‬مارتينا‭ ‬نافراتيلوفا‭ ‬من‭ ‬1973‭ ‬حتى‭ ‬1988،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬في‭ ‬الغراندسلام‭.‬

وإيفرت‭ ‬التي‭ ‬اكتشفت‭ ‬خطر‭ ‬اصابتها‭ ‬بالسرطان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختبارات‭ ‬جينية،‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬الاكتشاف‭ ‬المبكر‭ ‬هو‭ ‬المفتاح‭ ‬‮«‬أشجع‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬للتعرّف‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلته‭ ‬وحماية‭ ‬نفسه‭. ‬الاكتشاف‭ ‬المبكر‭ ‬ينقذ‭ ‬الأرواح‭. ‬كونوا‭ ‬ممتنين‭ ‬لحصتكم‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬هذا‭.‬

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