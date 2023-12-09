أسطورة التنس السابقة إيفرت تعلن عن إصابتها مجدداً بالسرطان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس انجليس -
(أ ف ب) :تمّ تشخيص أسطورة كرة المضرب السابقة الأميركية كريس إيفرت بسرطان المبيض مرّة أخرى وهي تخضع للعلاج، بحسب ما كشفت في بيان الجمعة.
قالت إيفرت في بيان نشرته شبكة «إي أس بي أن» وشاركته في حسابها على منصة إكس «رغم اني لم أرغب أبداً في سماع هذا التشخيص، أشعر مجدداً باني محظوظة لاكتشافه مبكراً.
تابعت حاملة لقب 18 بطولة كبرى «بناء على تصوير مقطعي بالاصدار البوزيتروني، خضعت لجراحة آلية الأسبوع الماضي. وجد الأطباء خلايا سرطانية في منطقة الحوض عينها. أزيلت كل الخلايا وبدأت جولة جديدة من العلاج الكيميائي. وكانت إيفرت (68 عاماً) قالت في يناير 2022 انها شُخّصت بسرطان المبيض. توفيت شقيقتها الصغرى، جان إيفرت دوبين، بسبب المرض عينه في فبراير 2020 بعمر الثانية والستين.
وقالت إيفرت انها ستنسحب من عملها كمعلقة في «إي أس بي أن»، و»سأكون غير قادرة للانضمام إلى زملائي عندما تعود إي أس بي أن إلى ملبورن الشهر المقبل في بطولة أستراليا. لكنها قالت انها ستكون «جاهزة لباقي موسم البطولات الكبرى. وكانت إيفرت إحدى أبرز اللاعبات في جيلها خلال سبعينيات القرن الماضي، فأحرزت لقب 157 دورة وبلغت الدور نصف النهائي 52 مرّة في البطولات الكبرى من أصل 56 مشاركة.
ألهمت ضرباتها الخلفية باليدين ودقتها الفائقة لاعبات كثيرات. امتدت مبارزتها مع التشيكوسلوفاكية مارتينا نافراتيلوفا من 1973 حتى 1988، من بينها 14 مباراة نهائية في الغراندسلام.
وإيفرت التي اكتشفت خطر اصابتها بالسرطان من خلال اختبارات جينية، قالت ان الاكتشاف المبكر هو المفتاح «أشجع كل شخص للتعرّف على تاريخ عائلته وحماية نفسه. الاكتشاف المبكر ينقذ الأرواح. كونوا ممتنين لحصتكم في موسم الأعياد هذا.
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