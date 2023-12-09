انتر يستعيد الصدارة من يوفنتوس وأتالانتا يسقط ميلان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬استعاد‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬احتلالها‭ ‬مؤقتًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬اكتسح‭ ‬ضيفه‭ ‬أودينيزي‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭.‬

وسجّل‭ ‬رباعية‭ ‬انتر‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬تشالهان‭ ‬أوغلو‭ (‬37‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬وفيديريكو‭ ‬ديماركو‭ (‬42‭) ‬والفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭ (‬44‭) ‬والارجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ (‬84‭).‬

وعاد‭ ‬انتر‭ ‬الى‭ ‬الصدارة‭ ‬متقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الثاني،‭ ‬و9‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارة‭ ‬موجعة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أتالانتا‭ ‬2‭-‬3‭ ‬فابتعد‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬عن‭ ‬معركة‭ ‬الصدارة‭.‬

وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬التاسعة‭ ‬تواليا‭ ‬لانتر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬علما‭ ‬انّه‭ ‬اجتاز‭ ‬بنجاح‭ ‬امتحانات‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة،‭ ‬إذ‭ ‬تعادل‭ ‬امام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نابولي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

كما‭ ‬انّ‭ ‬الفريق‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬الى‭ ‬الادوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬وسيكون‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬مواجهة‭ ‬مفصلية‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬الرابعة‭ ‬امام‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الاسباني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭.‬

ونجح‭ ‬انتر‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬7‭ ‬دقائق،‭ ‬حيث‭ ‬بقيت‭ ‬النتيجة‭ ‬متعادلة‭ ‬سلبا‭ ‬طوال‭ ‬37‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الاول،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬اقتنصها‭ ‬القائد‭ ‬مارتينيس‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬تشالهان‭ ‬اوغلو‭ ‬بنجاح‭ ‬مانحا‭ ‬التقدم‭ ‬لفريقه‭.‬

وضاعف‭ ‬ديماركو‭ ‬النتيجة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬تشالهان‭ ‬اوغلو‭ ‬فتابعها‭ ‬الاول‭ ‬بيسراه‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬42‭).‬

واكتمل‭ ‬المشهد‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬تورام‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الارميني‭ ‬هنريك‭ ‬مخيتاريان‭ (‬44‭). ‬

وأجرى‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬سلسلة‭ ‬تبديلات‭ ‬مطلع‭ ‬وخلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لاراحة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجومه،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬حافظ‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكهم‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬سوى‭ ‬سبعة‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬آ‭.‬

وأبى‭ ‬مارتينيس‭ ‬هداف‭ ‬انتر‭ ‬والدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬البعيدة‭ (‬85‭) ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬

ومُني‭ ‬ميلان‭ ‬بخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬أتالانتا‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬وسجّل‭ ‬ثلاثية‭ ‬أتالانتا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النيجيري‭ ‬أديمولا‭ ‬لوكمان‭ (‬38‭ ‬و55‭) ‬والبديل‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬موريال‭ (‬90+5‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬لميلان‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوليفييه‭ ‬جيرو‭ (‬45+3‭) ‬والصربي‭ ‬لوكا‭ ‬يوفيتش‭ (‬80‭).‬

وجاءت‭ ‬خسارة‭ ‬ميلان‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬انكلترا‭ ‬لمواجهة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬امام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الادوار‭ ‬الاقصائية‭. ‬

وعوّض‭ ‬روسونيري‭ ‬تأخره‭ ‬بالنتيجة‭ ‬مرتين،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬الثالثة‭ ‬كانت‭ ‬ثابتة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬الذين‭ ‬ارتقوا‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬مؤقتًا‭ ‬برصيد‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬فيما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬ميلان‭ ‬عند‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ويبتعد‭ ‬حاليا‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬المتصدر‭ ‬مؤقتا‭ ‬وخمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬انتر‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬أودينيزي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬بفرصة‭ ‬استعادة‭ ‬الصدارة‭.‬

وافتتح‭ ‬اتالانتا‭ ‬الذي‭ ‬حقّق‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬اكتوبر،‭ ‬التسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬لوكمان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38،‭ ‬حيث‭ ‬بدا‭ ‬انّ‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لانتزاع‭ ‬التقدم‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول،‭ ‬الا‭ ‬أنّ‭ ‬جيرو‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬معادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬قبل‭ ‬استراحة‭ ‬الشوطين‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬رأسية‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬45+3‭).‬

وانتزع‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬التقدم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬عبر‭ ‬لوكمان‭ ‬اثر‭ ‬تسديدة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ (‬55‭)‬،‭ ‬وانتظر‭ ‬الضيوف‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬80‭ ‬لمعادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الامريكي‭ ‬كريستيان‭ ‬بوليسيك‭ ‬الى‭ ‬يوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭.‬

وخطف‭ ‬اتالانتا‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬موريال‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬بكعب‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬الفرنسي‭ ‬مايك‭ ‬مينيان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دخوله‭ ‬مكان‭ ‬البلجيكي‭ ‬شارل‭ ‬دي‭ ‬كيتيلاير‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سقط‭ ‬لاتسيو‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وافتتح‭ ‬ماتيا‭ ‬زاكاغني‭ ‬التسجيل‭ ‬للاتسيو‭ (‬23‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعادل‭ ‬الفرنسي‭ ‬توماس‭ ‬هنري‭ ‬النتيجة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ (‬70‭).‬

وسجل‭ ‬لاتسيو‭ ‬هدفا‭ ‬ثانيا‭ ‬عبر‭ ‬نيكولو‭ ‬كاسالي‭ ‬لكنه‭ ‬ألغي‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‭ (‬74‭)‬‮»‬‭.‬

وطُرد‭ ‬لاعب‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬السلوفاكي‭ ‬أوندري‭ ‬دودا‭ (‬77‭) ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬بطاقتين‭ ‬صفراوين‭.‬

وانفرد‭ ‬لاتسيو‭ ‬بالمركز‭ ‬التاسع‭ ‬مؤقتا‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬فيرونا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭.‬

‭ ‬