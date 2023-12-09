سان جرمان يعزّز صدارته وموناكو المنقوص يتقدم

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب) : قاد راندال كولو مواني فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب الى تحقيق فوز صعب من ضيفه نانت 2-1 ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس السبت.
وأنقذ كولو مواني فريق العاصمة من فخ التعادل بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 83، بعدما افتتح برادلي باركولا التسجيل (41)، وأدرك الدولي المصري مصطفى محمد التعادل (55).
وعزّز سان جرمان صدارته لترتيب «ليغ 1» برصيد 36 نقطة وبفارق ست نقاط عن موناكو الثاني وسبع عن نيس الذي يواجه رينس اليوم الاحد. ويأتي فوز سان جرمان قبيل مواجهته المرتقبة امام بوروسيا دورتموند الالماني والتي يهدف منها لحسم تأهله الى الادوار الاقصائية في دوري أبطال أوروبا عن «مجموعة الموت» التي تضمّ ايضًا ميلان الايطالي ونيوكاسل الانكليزي.
وافتتح باركولا التسجيل بعدما تبادل التمرير مع زميله البرتغالي فيتينيا قبل ان يشق طريقه بسرعة عالية على الجهة اليسرى نحو منطقة جزاء الخصم ليسدّد كرة مقوّسة في الزاوية اليمنى (41).
وعادل قائد نانت محمد النتيجة بعدما صوّب برأسه كرة اثر تمريرة عرضية متقنة من فلوران موليه (55) رافعا رصيده الى ستة اهداف في المركز الثالث على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم موناكو وسام بن يدر.
وفي ظل معاناة سان جرمان لخلق الفرق، بقيت النتيجة متعادلة حتى الدقيقة 85 عندما تمكن كولو مواني من التسجيل في مرمى فريقه السابق اثر ركلة حرّة نفذها الدولي الاسباني ماركو أسنسيو وتابعها لوكاس هرنانديز برأسه لكنها ارتدت من الحارس ألبان لافونت وتهيأت أمام كولو مواني الذي كان في المكان المناسب وتابعها داخل المرمى (85).
وفي مباراة ثانية، عاد موناكو المنقوص بفوز ثمين من عقر دار مضيفه رين بعد ان تغلب عليه 2-1 وانتزع المركز الثاني مؤقتًا.
وسجّل البرازيلي فاندرسون (51) ويوسف فوفانا (85) هدفي فريق الامارة الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 اثر طرد مسجل هدفه الاول لتلقيه الانذار الثاني، قبل ان يقلّص بنجامان بوريغو النتيجة لرين (90 من ركلة جزاء).
وتقدم موناكو الى المركز الثاني برصيد 30 نقطة متفوقًا بنقطة واحدة عن نيس الذي يواجه رينس الاحد، ومتخلفًا بفارق 6 نقاط عن سان جرمان المتصدر. وعانى موناكو في الآونة الاخيرة من سلسلة نتائج مخيّبة حيث تعادل امام لوهافر 0-0 في المرحلة الثانية عشرة ثمّ خسر امام سان جرمان 2-5 في المرحلة الثالثة عشرة فابتعد بعض الشيء عن دائرة المنافسة، قبل ان يستعيد زخمه بالفوز على مونبلييه 2-0 في المرحلة الماضية. وبعدما انتهى الشوط الاول بسلبية الاداء والنتيجة، تمكن الضيوف من افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة عندما مرر الاميركي فولارين بالوغون كرة الى فاندرسون الذي تجاوز المدافع جانويل بيلوسيان قبل ان يسددها داخل الشباك (51).
لكنّ فاندرسون طرد بعد تدخله القوي على الكاميروني محمدو ناغيدا قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي حيث نال البطاقة الصفراء الثانية (75).
ورغم النقص العددي، تمكن فريق الامارة من تعزيز تقدمه في الدقيقة 85 بتسديدة لفوفانا بيمناه سكنت مرمى الحارس المخضرم ستيف مانداندا اثر تمريرة حاسمة ثانية من بالوغون.
وتمكن رين من تقليص النتيجة بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 90 انبرى لها بوريغو بنجاح.
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