سان جرمان يعزّز صدارته وموناكو المنقوص يتقدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬قاد‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬فريقه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬من‭ ‬ضيفه‭ ‬نانت‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وأنقذ‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬من‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83،‭ ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬برادلي‭ ‬باركولا‭ ‬التسجيل‭ (‬41‭)‬،‭ ‬وأدرك‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ ‬التعادل‭ (‬55‭).‬

وعزّز‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬صدارته‭ ‬لترتيب‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬‭ ‬برصيد‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬موناكو‭ ‬الثاني‭ ‬وسبع‭ ‬عن‭ ‬نيس‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬رينس‭ ‬اليوم‭ ‬الاحد‭. ‬ويأتي‭ ‬فوز‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬قبيل‭ ‬مواجهته‭ ‬المرتقبة‭ ‬امام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭ ‬والتي‭ ‬يهدف‭ ‬منها‭ ‬لحسم‭ ‬تأهله‭ ‬الى‭ ‬الادوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬الموت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬ايضًا‭ ‬ميلان‭ ‬الايطالي‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭.‬

وافتتح‭ ‬باركولا‭ ‬التسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬تبادل‭ ‬التمرير‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬البرتغالي‭ ‬فيتينيا‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يشق‭ ‬طريقه‭ ‬بسرعة‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬نحو‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬الخصم‭ ‬ليسدّد‭ ‬كرة‭ ‬مقوّسة‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ (‬41‭).‬

وعادل‭ ‬قائد‭ ‬نانت‭ ‬محمد‭ ‬النتيجة‭ ‬بعدما‭ ‬صوّب‭ ‬برأسه‭ ‬كرة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬فلوران‭ ‬موليه‭ (‬55‭) ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬ستة‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬مشاركة‭ ‬مع‭ ‬مهاجم‭ ‬موناكو‭ ‬وسام‭ ‬بن‭ ‬يدر‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬معاناة‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬لخلق‭ ‬الفرق،‭ ‬بقيت‭ ‬النتيجة‭ ‬متعادلة‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭ ‬عندما‭ ‬تمكن‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭ ‬نفذها‭ ‬الدولي‭ ‬الاسباني‭ ‬ماركو‭ ‬أسنسيو‭ ‬وتابعها‭ ‬لوكاس‭ ‬هرنانديز‭ ‬برأسه‭ ‬لكنها‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬ألبان‭ ‬لافونت‭ ‬وتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬وتابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬85‭).

‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثانية،‭ ‬عاد‭ ‬موناكو‭ ‬المنقوص‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬من‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬مضيفه‭ ‬رين‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وانتزع‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مؤقتًا‭.‬

وسجّل‭ ‬البرازيلي‭ ‬فاندرسون‭ (‬51‭) ‬ويوسف‭ ‬فوفانا‭ (‬85‭) ‬هدفي‭ ‬فريق‭ ‬الامارة‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭ ‬اثر‭ ‬طرد‭ ‬مسجل‭ ‬هدفه‭ ‬الاول‭ ‬لتلقيه‭ ‬الانذار‭ ‬الثاني،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يقلّص‭ ‬بنجامان‭ ‬بوريغو‭ ‬النتيجة‭ ‬لرين‭ (‬90‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭).‬

وتقدم‭ ‬موناكو‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬متفوقًا‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬نيس‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬رينس‭ ‬الاحد،‭ ‬ومتخلفًا‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتصدر‭. ‬وعانى‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬نتائج‭ ‬مخيّبة‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬امام‭ ‬لوهافر‭ ‬0‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬ثمّ‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬2‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬فابتعد‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستعيد‭ ‬زخمه‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬مونبلييه‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭. ‬وبعدما‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بسلبية‭ ‬الاداء‭ ‬والنتيجة،‭ ‬تمكن‭ ‬الضيوف‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬الاميركي‭ ‬فولارين‭ ‬بالوغون‭ ‬كرة‭ ‬الى‭ ‬فاندرسون‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬المدافع‭ ‬جانويل‭ ‬بيلوسيان‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسددها‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬51‭).‬

لكنّ‭ ‬فاندرسون‭ ‬طرد‭ ‬بعد‭ ‬تدخله‭ ‬القوي‭ ‬على‭ ‬الكاميروني‭ ‬محمدو‭ ‬ناغيدا‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الاصلي‭ ‬حيث‭ ‬نال‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‭ (‬75‭).‬

ورغم‭ ‬النقص‭ ‬العددي،‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬الامارة‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭ ‬بتسديدة‭ ‬لفوفانا‭ ‬بيمناه‭ ‬سكنت‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬المخضرم‭ ‬ستيف‭ ‬مانداندا‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬بالوغون‭.‬

وتمكن‭ ‬رين‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬بوريغو‭ ‬بنجاح‭. ‬