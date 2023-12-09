ريال بيتيس يفرمل ريال مدريد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): فرمل ريال بيتيس ضيفه ريال مدريد عندما أرغمه على التعادل 1-1 أمس السبت على ملعب «بينيتو فيامارين» في اشبيلية في المرحلة السادسة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان ريال مدريد في طريقه الى تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري والخامس في مختلف المسابقات عندما تقدم بهدف نجمه الدولي الانكليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 53، لكن إيتور رويبال أدرك التعادل بعد 13 دقيقة.
وانفرد ريال مدريد بالصدارة مؤقتا برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق جيرونا الذي يحل ضيفا على جاره الكاتالوني برشلونة الأحد في قمة المرحلة.
وفرض ريال مدريد أفضليته على مجريات المباراة منذ البداية وكان قريبا من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة أولها رأسية صانع ألعابه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش اثر تمريرة من البرازيلي رودريغو مرت بعيدا عن المرمى
(6). وسجل ابراهيم دياس هدفا في الدقيقة 16 ألغي بداعي التسلل على رودريغو. وأنقذ حارس مرمى الملكي الدولي الاوكراني أندري لونين مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية من مسافة قريبة لأيوسي بيريس
.(31)
وجرب البرازيلي ويليان جوزيه حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر
(33).
وسدد مودريتش كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس البرتغالي روي سيلفا بصعوبة (40)، ورأسية للمدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر من مسافة قريبة ابعدهعا الحارس الى ركنية لم تثمر (41). وسدد المدافع الدولي النمسوي دافيد ألابا كرة من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر
(45+1).
وتحسن أداء بيتيس مطلع الشوط الثاني وتابع لونين تألقه بتصديه لانفراد نجم النادي الملكي السابق إيسكو
(51).
ونجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل عندما تبادل بيلينغهام الكرة مع دياس عند حافة المنطقة فمررها الأخير الى الدولي الانكليزي خلف الدفاع داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره وتابعها زاحفة بيمناه بين ساقي الحارس سيلفا
(53).
وهو الهدف الثاني عشر لبيلينغهام هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين. وأدرك ريال بيتيس التعادل بتسديدة قوية رائعة لرويبال من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للونين
(67).
وكاد إيسكو يفعلها برأسية من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيمن (89)، رد عليه البديل خوسيلو بانفراد من داخل المنطقة انهاه بتسديدة ابعدها الحارس الى ركنية لم تثمر
(90). وخسر ألافيس أمام ضيفه لاس بالماس 0-1 سجله كيريان رودريغيس في الدقيقة 31. ويلعب اليوم الأحد أيضا أتلتيكو مدريد مع ألميريا، وغرناطة مع أتلتيك بلباو، وقادش مع أوساسونا.
وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء رايو فايكانو مع سلتا فيغو.
واستعاد ريال سوسييداد سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه فياريال بثلاثية نظيفة في الشوط الاول تناوب على تسجيلها ميكل ميرينو (38) ومارتين سوبيمندي (41) والياباني تاكيفوسا كوبو (45+4).
وجاء فوز سوسييداد في توقيت مناسب قبل رجلته الى ميلانو لمواجهة إنتر في قمة على صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا والتي يتقاسمها مع الفريق الايطالي.
وعمق ريال مايوركا جراح اشبيلية عندما تغلب عليه 1-0 سجله الكندي سيل لارين في الدقيقة الحادية عشرة.
وهو الفوز الاول لريال مايوركا في مبارياته الـ11 الأخيرة والثاني هذا الموسم وتحديدا منذ تغلبه على مضيفه سلتا فيغو 1-0 في 16 أيلول/سبتمبر الماضي في المرحلة الخامسة.
في المقابل، مني اشبيلية بخسارته الثالثة في مبارياته التسع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 13 نقطة وتراجع الى المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة خلف ريال مايوركا الخامس عشر.
وخسر ألافيس أمام ضيفه لاس بالماس 0-1 سجله كيريان رودريغيس في الدقيقة 31.
ويلعب الأحد أيضا أتلتيكو مدريد مع ألميريا، وغرناطة مع أتلتيك بلباو، وقادش مع أوساسونا.
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