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ريال بيتيس يفرمل ريال مدريد

12/9/2023 8:05:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فرمل‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬ضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عندما‭ ‬أرغمه‭ ‬على‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بينيتو‭ ‬فيامارين‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشبيلية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والخامس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬بهدف‭ ‬نجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬53،‭ ‬لكن‭ ‬إيتور‭ ‬رويبال‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭.‬

وانفرد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بالصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬برصيد‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬شريكه‭ ‬السابق‭ ‬جيرونا‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬الكاتالوني‭ ‬برشلونة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭.‬

وفرض‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬وكان‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬أولها‭ ‬رأسية‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬الدولي‭ ‬الكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬مرت‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المرمى‭
(‬6‭). ‬وسجل‭ ‬ابراهيم‭ ‬دياس‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬16‭ ‬ألغي‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ ‬على‭ ‬رودريغو‭. ‬وأنقذ‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الملكي‭ ‬الدولي‭ ‬الاوكراني‭ ‬أندري‭ ‬لونين‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬لأيوسي‭ ‬بيريس‭
.(‬31‭)‬

وجرب‭ ‬البرازيلي‭ ‬ويليان‭ ‬جوزيه‭ ‬حظه‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭
(‬33‭).‬

وسدد‭ ‬مودريتش‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬سيلفا‭ ‬بصعوبة‭ (‬40‭)‬،‭ ‬ورأسية‭ ‬للمدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الألماني‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬ابعدهعا‭ ‬الحارس‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭ (‬41‭). ‬وسدد‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬النمسوي‭ ‬دافيد‭ ‬ألابا‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭
(‬45+1‭).‬

وتحسن‭ ‬أداء‭ ‬بيتيس‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وتابع‭ ‬لونين‭ ‬تألقه‭ ‬بتصديه‭ ‬لانفراد‭ ‬نجم‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬السابق‭ ‬إيسكو‭
(‬51‭).‬

ونجح‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬تبادل‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الكرة‭ ‬مع‭ ‬دياس‭ ‬عند‭ ‬حافة‭ ‬المنطقة‭ ‬فمررها‭ ‬الأخير‭ ‬الى‭ ‬الدولي‭ ‬الانكليزي‭ ‬خلف‭ ‬الدفاع‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فهيأها‭ ‬لنفسه‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬وتابعها‭ ‬زاحفة‭ ‬بيمناه‭ ‬بين‭ ‬ساقي‭ ‬الحارس‭ ‬سيلفا‭
(‬53‭).‬

وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬لبيلينغهام‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فعزز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭. ‬وأدرك‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬التعادل‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬رائعة‭ ‬لرويبال‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬أسكنها‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ ‬البعيدة‭ ‬للونين‭
(‬67‭).‬

وكاد‭ ‬إيسكو‭ ‬يفعلها‭ ‬برأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ (‬89‭)‬،‭ ‬رد‭ ‬عليه‭ ‬البديل‭ ‬خوسيلو‭ ‬بانفراد‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬انهاه‭ ‬بتسديدة‭ ‬ابعدها‭ ‬الحارس‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭
(‬90‭). ‬وخسر‭ ‬ألافيس‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬0‭-‬1‭ ‬سجله‭ ‬كيريان‭ ‬رودريغيس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬31‭. ‬ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬أيضا‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬ألميريا،‭ ‬وغرناطة‭ ‬مع‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو،‭ ‬وقادش‭ ‬مع‭ ‬أوساسونا‭.‬

وتختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬الإثنين‭ ‬بلقاء‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬مع‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭.‬

واستعاد‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فياريال‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬ميكل‭ ‬ميرينو‭ (‬38‭) ‬ومارتين‭ ‬سوبيمندي‭ (‬41‭) ‬والياباني‭ ‬تاكيفوسا‭ ‬كوبو‭ (‬45+4‭).‬

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬سوسييداد‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مناسب‭ ‬قبل‭ ‬رجلته‭ ‬الى‭ ‬ميلانو‭ ‬لمواجهة‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والتي‭ ‬يتقاسمها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الايطالي‭.‬

وعمق‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬جراح‭ ‬اشبيلية‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬سجله‭ ‬الكندي‭ ‬سيل‭ ‬لارين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الاول‭ ‬لريال‭ ‬مايوركا‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة‭ ‬والثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬مني‭ ‬اشبيلية‭ ‬بخسارته‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬التسع‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬فيها‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وخسر‭ ‬ألافيس‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬0‭-‬1‭ ‬سجله‭ ‬كيريان‭ ‬رودريغيس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬31‭.‬

ويلعب‭ ‬الأحد‭ ‬أيضا‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬ألميريا،‭ ‬وغرناطة‭ ‬مع‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو،‭ ‬وقادش‭ ‬مع‭ ‬أوساسونا‭.‬

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