فرانكفورت يذل بايرن ميونيخ ولايبزيغ يسقط دورتموند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬ألحق‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬خسارة‭ ‬مذلّة‭ ‬ببايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ11‭ ‬الاخيرة،‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬5‭-‬1‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬عمّق‭ ‬لايبزيغ‭ ‬جراح‭ ‬مضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬2‭. ‬

وسجل‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ (‬12‭) ‬والفرنسي‭ ‬إريك‭ ‬إبيمبي‭ (‬31‭ ‬و50‭) ‬والسويدي‭ ‬هيوغو‭ ‬لارسن‭ (‬36‭) ‬وأنسغار‭ ‬كنوف‭ (‬60‭) ‬أهداف‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت،‭ ‬ويوزوا‭ ‬كيميتش‭ (‬44‭) ‬هدف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭.‬

وهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬للبايرن‭ (‬32‭ ‬نقطة‭) ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلَين،‭ ‬علما‭ ‬انّه‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬امام‭ ‬أونيون‭ ‬برلين،‭ ‬والاولى‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وفرط‭ ‬بالتالي‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتًا‭ ‬من‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬فرصة‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الاحد‭.‬





هدف‭ ‬وتمريرتان‭ ‬حاسمتان‭ ‬لمرموش‭ ‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬يمنى‭ ‬فيها‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بخسارة‭ ‬ثقيلة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2019‭ ‬أمام‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬بالذات‭ ‬وبالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬1‭-‬5‭. ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬المرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬تلقى‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬خمسة‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬ستين‭ ‬دقيقة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬1975‭ ‬امام‭ ‬فرانكفورت‭ ‬نفسه‭ ‬حسب‭ ‬احصائيات‭ ‬اوبتا‭.‬

وكان‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ودع‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021‭ ‬بخسارة‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وفرض‭ ‬مرموش‭ ‬نفسه‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬المباراة‭ ‬بافتتاحه‭ ‬التسجيل‭ ‬وصناعته‭ ‬الهدفين‭ ‬الثالث‭ ‬والخامس‭.‬

وضرب‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬بقوة‭ ‬وافتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬12‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مرموش‭ ‬الذي‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬اثر‭ ‬تسديدة‭ ‬للدولي‭ ‬الجزائر‭ ‬فارس‭ ‬شايبي‭ ‬فتابعها‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬الكندي‭ ‬ألفونسو‭ ‬ديفيس‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬12‭).‬

وتمكن‭ ‬إبيمبي‭ ‬من‭ ‬مضاعفة‭ ‬النتيجة‭ ‬بعدما‭ ‬راوغ‭ ‬لاعبَين‭ ‬وسدّد‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ (‬31‭).‬

وصعق‭ ‬فرانكفورت‭ ‬ضيفه‭ ‬البافاري،‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬من‭ ‬مرموش‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬ملعب‭ ‬بايرن‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يمرر‭ ‬الى‭ ‬لارسون‭ ‬الذي‭ ‬راوغ‭ ‬أحد‭ ‬المدافعين‭ ‬وسدد‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬نوير‭ (‬36‭).‬

وقلص‭ ‬كيميتش‭ ‬نتيجة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬بعيدة‭ (‬44‭)‬،‭ ‬لكنّ‭ ‬إبيمبي‭ ‬أعاد‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهده‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وتحديدا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬اربع‭ ‬دقائق‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬رائعة‭ ‬مستغلا‭ ‬هفوة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭ ‬دايو‭ ‬أوباميكانو‭.‬

وختم‭ ‬كنوف‭ ‬المهرجان‭ ‬بالهدف‭ ‬الخامس‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬مرموش‭ ‬وسط‭ ‬انهيار‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الالماني‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭.‬





طرد‭ ‬هوملس‭ ‬يقلب‭ ‬الموازين‭ ‬

وفي‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سيغنال‭ ‬إيدونا‭ ‬بارك‮»‬،‭ ‬تلقى‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬امام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬طرد‭ ‬قلب‭ ‬دفاعه‭ ‬ماتس‭ ‬هوملس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬15‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬قوي‭. ‬

ويعاني‭ ‬دورتموند‭ ‬دفاعيا‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إذ‭ ‬تلقى‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬23‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭. ‬

وأسهمت‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬ابتعاد‭ ‬دورتموند‭ ‬اكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬عن‭ ‬معركة‭ ‬الصدارة،‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬يتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدر‭ ‬الحالي‭ ‬مع‭ ‬امكانية‭ ‬ان‭ ‬تزيد‭ ‬الفجوة‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬المرحلة‭. ‬ويحتل‭ ‬دورتموند‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬اربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الرابع‭.‬

وسجّل‭ ‬ثلاثية‭ ‬لايبزيغ‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجزائري‭ ‬رامي‭ ‬بن‭ ‬سبعيني‭ (‬32‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭) ‬والنمسوي‭ ‬كريستوف‭ ‬باومغارتنر‭ (‬54‭) ‬والدنماركي‭ ‬يوسف‭ ‬بولسن‭ (‬90+1‭).‬





فوز‭ ‬أول‭ ‬لبييلتسا

وحقّق‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬اثر‭ ‬تخطيه‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬3-1‭.‬

وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الاول‭ ‬لمدرب‭ ‬اونيون‭ ‬الجديد‭ ‬الكرواتي‭ ‬نيناد‭ ‬بييلتسا‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الادارة‭ ‬الفنية‭ ‬للفريق‭.‬

واستفاد‭ ‬أونيون‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الخطر‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬عند‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬

وفاز‭ ‬فرايبورغ‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬النمسوي‭ ‬مايكل‭ ‬غريغوريتش‭ (‬74‭).‬

وأنهى‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬اربع‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬وتجاوز‭ ‬عقبة‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭ ‬حملت‭ ‬توقيع‭ ‬نيكلاس‭ ‬ستارك‭ (‬39‭) ‬ومارفن‭ ‬دوكش‭ (‬65‭).‬

وتقدم‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬12‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬مقابل‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬لاوغسبورغ‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

كما‭ ‬تغلب‭ ‬هايدنهايم‭ ‬على‭ ‬دارمشتات‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬وتقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬للخاسر‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭.‬



