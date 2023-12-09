فرانكفورت يذل بايرن ميونيخ ولايبزيغ يسقط دورتموند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) - (أ ف ب) : ألحق أينتراخت فرانكفورت خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الاخيرة، عندما تغلب عليه 5-1 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم، فيما عمّق لايبزيغ جراح مضيفه بوروسيا دورتموند بعد ان تغلب عليه 3-2.
وسجل المصري عمر مرموش (12) والفرنسي إريك إبيمبي (31 و50) والسويدي هيوغو لارسن (36) وأنسغار كنوف (60) أهداف أينتراخت فرانكفورت، ويوزوا كيميتش (44) هدف بايرن ميونيخ.
وهذه الخسارة الاولى للبايرن (32 نقطة) هذا الموسم بعد 10 انتصارات وتعادلَين، علما انّه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الماضية امام أونيون برلين، والاولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري، وفرط بالتالي في انتزاع الصدارة ولو مؤقتًا من باير ليفركوزن الذي يملك فرصة توسيع الفارق الى ست نقاط في حال فوزه على شتوتغارت الاحد.
هدف وتمريرتان حاسمتان لمرموش
وهي المرة الاولى منذ أكثر من أربعة أعوام يمنى فيها بايرن ميونيخ بخسارة ثقيلة في الدوري وتحديدا منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أمام أينتراخت فرانكفورت بالذات وبالنتيجة ذاتها 1-5. كما أنّ المرة الاخيرة التي تلقى فيها الفريق البافاري خمسة اهداف في اول ستين دقيقة تعود الى عام 1975 امام فرانكفورت نفسه حسب احصائيات اوبتا.
وكان بايرن ميونيخ ودع مسابقة الكأس المحلية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2021 بخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في ثمن النهائي.
وفرض مرموش نفسه أحد نجوم المباراة بافتتاحه التسجيل وصناعته الهدفين الثالث والخامس.
وضرب أينتراخت فرانكفورت بقوة وافتتح التسجيل بعد مرور 12 دقيقة عن طريق مرموش الذي استغل كرة مرتدة من القائم اثر تسديدة للدولي الجزائر فارس شايبي فتابعها الدولي المصري من مسافة قريبة ارتدت من الكندي ألفونسو ديفيس مباشرة في المرمى (12).
وتمكن إبيمبي من مضاعفة النتيجة بعدما راوغ لاعبَين وسدّد في مرمى الحارس مانويل نوير (31).
وصعق فرانكفورت ضيفه البافاري، بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الاول بعد مجهود من مرموش في وسط ملعب بايرن قبل ان يمرر الى لارسون الذي راوغ أحد المدافعين وسدد على يسار الحارس نوير (36).
وقلص كيميتش نتيجة قبل نهاية الشوط الاول من تسديدة بعيدة (44)، لكنّ إبيمبي أعاد الفارق إلى سابق عهده مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد مرور اربع دقائق بتسجيله الهدف الرابع من هجمة مرتدة رائعة مستغلا هفوة من المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو.
وختم كنوف المهرجان بالهدف الخامس اثر تمريرة من مرموش وسط انهيار كبير في صفوف فريق المدرب الالماني توماس توخل.
طرد هوملس يقلب الموازين
وفي ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، تلقى بوروسيا دورتموند خسارة قاسية على ارضه امام لايبزيغ 3-2 في مباراة شهدت طرد قلب دفاعه ماتس هوملس في الدقيقة 15 بعد تدخل قوي.
ويعاني دورتموند دفاعيا بشكل قوي هذا الموسم إذ تلقى حتى اللحظة 23 هدفا في 14 مباراة.
وأسهمت الخسارة في ابتعاد دورتموند اكثر فأكثر عن معركة الصدارة، إذ بات يتخلف بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر الحالي مع امكانية ان تزيد الفجوة الى 13 نقطة مع نهاية المرحلة. ويحتل دورتموند المركز الخامس برصيد 25 نقطة وبفارق اربع نقاط عن لايبزيغ الرابع.
وسجّل ثلاثية لايبزيغ كل من الجزائري رامي بن سبعيني (32 خطأ في مرمى فريقه) والنمسوي كريستوف باومغارتنر (54) والدنماركي يوسف بولسن (90+1).
فوز أول لبييلتسا
وحقّق أونيون برلين فوزه الاول منذ 26 آب/أغسطس اثر تخطيه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1.
وهذا الفوز الاول لمدرب اونيون الجديد الكرواتي نيناد بييلتسا في مباراته الاولى على رأس الادارة الفنية للفريق.
واستفاد أونيون من فوزه للخروج من منطقة الخطر حيث تقدم الى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، فيما تجمّد رصيد مونشنغلادباخ عند 16 نقطة في المركز العاشر.
وفاز فرايبورغ الثامن على مضيفه فولفسبورغ الحادي عشر بهدف وحيد سجله النمسوي مايكل غريغوريتش (74).
وأنهى فيردر بريمن سلسلة من اربع هزائم متتالية وتجاوز عقبة أوغسبورغ بثنائية نظيفة حملت توقيع نيكلاس ستارك (39) ومارفن دوكش (65).
وتقدم فيردر بريمن الى المركز 12 برصيد 14 نقطة، مقابل 17 نقطة لاوغسبورغ المركز التاسع.
كما تغلب هايدنهايم على دارمشتات 3-2، وتقدم الى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة مقابل تسع نقاط للخاسر السابع عشر قبل الاخير.
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