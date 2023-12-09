صلاح يقود ليفربول إلى الصدارة وأستون فيلا يواصل إسقاط الكبار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭-

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الى‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بمساهمته‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬المنقوص‭ ‬عدديا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ربع‭ ‬ساعة،‭ ‬عندما‭ ‬أدرك‭ ‬له‭ ‬التعادل‭ ‬بهدفه‭ ‬الـ‭ ‬200‭ ‬ومرر‭ ‬كرة‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬إسقاط‭ ‬الكبار‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدر‭ ‬السابق‭ ‬1‭-‬0‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سيلهرست‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬تقدّم‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬للبديل‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭-‬فيليب‭ ‬ماتيتا‭ (‬57‭)‬،‭ ‬عادل‭ ‬صلاح‭ ‬بعد‭ ‬19‭ ‬دقيقة‭ ‬مسجلاً‭ ‬هدفه‭ ‬المئتين‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وأصبح‭ ‬خامس‭ ‬لاعب‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬بعد‭ ‬الويلزي‭ ‬إيان‭ ‬راش‭ (‬346‭)‬،‭ ‬روجر‭ ‬هانت‭ (‬285‭)‬،‭ ‬غوردان‭ ‬هودجسون‭ (‬241‭) ‬والاسكتلندي‭ ‬بيلي‭ ‬ليدل‭ (‬228‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬لعب‭ ‬تمريرة‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للبديل‭ ‬هارفي‭ ‬إليوت‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬صلاح‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬‮«‬الشعور‭ ‬رائع‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لهذا‭ ‬الرقم‭ ‬ولفوزنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬صلاح‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬2020‭ ‬‮«‬أرى‭ ‬عقلية‭ ‬الكفاح‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭. ‬لدينا‭ ‬فريق‭ ‬جديد‭ ‬الآن،‭ ‬مع‭ ‬ستة‭ ‬أو‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ (‬جدد‭)‬‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاماَ‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬لهم‭ ‬النصح‭. ‬يتعلمون‭ ‬الكثير‭ ‬وهذا‭ ‬جميل‭. ‬يمكننا‭ ‬تحقيق‭ ‬أمور‭ ‬جيدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬انطلاقة‭ ‬من‭ ‬الغاني‭ ‬المخضرم‭ ‬جوردان‭ ‬أيو‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى،‭ ‬سدّد‭ ‬الكولومبي‭ ‬المتألق‭ ‬جيفرسون‭ ‬ليرما‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬أبعدها‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬البرازيلي‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭ ‬بمساعدة‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن،‭ ‬في‭ ‬أخطر‭ ‬فرص‭ ‬الشوط‭(‬28‭) .‬

واحتسبت‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لبالاس‭ ‬بعد‭ ‬عرقلة‭ ‬من‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬على‭ ‬الفرنسي‭ ‬أودسون‭ ‬إدوار،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬كشف‭ ‬خطأ‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬واتارو‭ ‬إندو‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ليفربول‭ ‬ارتكبه‭ ‬ويل‭ ‬هيوز‭ (‬29‭).‬

وفي‭ ‬ثاني‭ ‬مرّة‭ ‬تدخّل‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد،‭ ‬احتُسبت‭ ‬هذه‭ ‬المرّة‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لبالاس،‭ ‬بعد‭ ‬احتكاك‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬مع‭ ‬ماتيتا‭ ‬ترجمها‭ ‬بنفسه‭ ‬هدف‭ ‬الافتتاح‭ (‬57‭).‬

وتعرّض‭ ‬بالاس‭ ‬لضربة‭ ‬بدّلت‭ ‬معالم‭ ‬المباراة،‭ ‬مع‭ ‬طرد‭ ‬أيو‭ ‬لنيله‭ ‬انذاراً‭ ‬ثانياً‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭.‬

بعدها‭ ‬بـ96‭ ‬ثانية،‭ ‬سجّل‭ ‬صلاح‭ ‬هدفه‭ ‬المئتين‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬والـ150‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬ارتدت‭ ‬بقوّة‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول‭ ‬السابق‭ ‬ناثانيال‭ ‬كلاين‭ ‬وعانقت‭ ‬الشباك‭ (‬76‭).‬

وبعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬صلاح،‭ ‬تلاعب‭ ‬البديل‭ ‬الشاب‭ ‬إليوت‭ ‬بالدفاع‭ ‬وأطلق‭ ‬تسديدة‭ ‬جميلة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة،‭ ‬مسجلاً‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬البديل‭ ‬ريمي‭ ‬ماتيوز‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬قبل‭ ‬بأربع‭ ‬دقائق‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬المصاب‭ ‬سام‭ ‬جونستون‭

.(‬90+1‭) ‬

وقال‭ ‬صلاح‭ ‬عن‭ ‬إليوت‭ ‬‮«‬هو‭ ‬شاب‭ ‬جيد‭. ‬أحبّ‭ ‬تحفيزه‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬ابن‭ ‬العشرين‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬هدفي‭ ‬اليوم‭ ‬يلخّص‭ ‬ما‭ ‬تعلمته‭ ‬منه‭. ‬إذا‭ ‬تحدّثت‭ ‬عن‭ ‬تأثيره‭ ‬علي‭ ‬سيعاني‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬الملل‮»‬‭.‬

وأنقذ‭ ‬بيكر‭ ‬مرماه‭ ‬مجدداً‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬سانح‭ ‬برأسية‭ ‬المدافع‭ ‬الدنماركي‭ ‬يواكيم‭ ‬أندرسن‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭(‬90+10‭) . ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬ليفربول‭ ‬سوى‭ ‬مرّة‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬27‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬مدربه‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ (‬8‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬زيارات‭). ‬وتعود‭ ‬آخر‭ ‬خسارة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2014،‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬الإيرلندي‭ ‬الشمالي‭ ‬براندن‭ ‬رودجرز‭.‬





الفوز‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬تواليا‭ ‬لأستون‭ ‬فيلا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬

ورفع‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬جيد‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وأرسنال‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬السنة،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬نقطة،‭ ‬واستفاد‭ ‬من‭ ‬هدية‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الذي‭ ‬واصل‭ ‬إسقاط‭ ‬الكبار‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدر‭ ‬السابق‭ ‬ووصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فيلا‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬في‭ ‬برمنغهام‭.‬

ويدين‭ ‬أستون‭ ‬فيلا،‭ ‬الساعي‭ ‬الى‭ ‬لقبه‭ ‬الاول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1981،‭ ‬بفوزه‭ ‬الى‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬جون‭ ‬ماكغين‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السابعة‭.‬

وكان‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬أطاح‭ ‬بضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬واضاف‭ ‬مدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬أرسنال‭ ‬الذي‭ ‬أقاله‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بعد‭ ‬تردي‭ ‬نتائج‭ ‬فريق‭ ‬شمال‭ ‬لندن،‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬ضحاياه‭. ‬وحقق‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭.‬

وبكر‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بالتسجيل‭ ‬اثر‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬للجامايكي‭ ‬ليون‭ ‬بايلي‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬توغل‭ ‬عقبه‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬متلاعبا‭ ‬بالدفاع‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يهيئ‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬ماكغين‭ ‬فاستدار‭ ‬وتابعها‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭.‬

وكاد‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬يدرك‭ ‬التعادل‭ ‬للمدفعجية‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيس‭ (‬32‭)‬،‭ ‬وسدد‭ ‬القائد‭ ‬الدولي‭ ‬النروجي‭ ‬مارتن‭ ‬اوديغارد‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ (‬33‭).‬

وتألق‭ ‬مارتينيس‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬لأوديغارد‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ (‬38‭).‬

وكاد‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوكا‭ ‬ديني‭ ‬يفعلها‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لاستون‭ ‬فيلا‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬الاسباني‭ ‬دافيد‭ ‬رايا‭ (‬61‭).‬

وسجل‭ ‬أرسنال‭ ‬هدفين‭ ‬عبر‭ ‬ساكا‭ (‬62‭) ‬والألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ (‬90+1‭) ‬لكنهما‭ ‬ألغيا‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد،‭ ‬الأول‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ ‬والثاني‭ ‬بداعي‭ ‬خطأ‭ ‬على‭ ‬مارتينيس‭ ‬ولمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬الدولي‭ ‬الالماني‭.‬

‭- ‬سقوط‭ ‬مذل‭ ‬ليونايتد‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ -‬وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬في‭ ‬مانشستر،‭ ‬مني‭ ‬يونايتد‭ ‬بخسارة‭ ‬مذلة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬وبثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

وبكر‭ ‬بورنموث‭ ‬بالتسجيل‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬عبر‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬السابق‭ ‬دومينيك‭ ‬سولانكي،‭ ‬وأضاف‭ ‬الدنماركي‭ ‬فيليب‭ ‬بيلينغ‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ماركوس‭ ‬سينيسي‭ ‬الضربة‭ ‬لاقاضية‭ ‬للشياطين‭ ‬الحمر‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ (‬73‭).‬

وانتكس‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬مجددا‭ ‬بعدما‭ ‬استعاد‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بفوزه‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬تشلسي‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬فمني‭ ‬بخسارته‭ ‬السابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

وبات‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬مهددين‭ ‬بالتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬نيوكاسل‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.‬

وجاءت‭ ‬الخسارة‭ ‬الثقيلة‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬استضافتهم‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬حيث‭ ‬يحتاجون‭ ‬الى‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬وتعثر‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬وغلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭.‬

كما‭ ‬تنتظر‭ ‬رفاق‭ ‬القائد‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭ ‬رحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬‭ ‬لمواجهة‭ ‬ليفربول‭ ‬الاحد‭ ‬المقبل‭.‬

وتعادل‭ ‬برايتون‭ ‬مع‭ ‬بيرنلي‭ ‬بهدف‭ ‬للعاجي‭ ‬سيمون‭ ‬أدينغرا‭ (‬77‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للفرنسي‭ ‬ويلسون‭ ‬أودوبير‭ (‬45‭)‬،‭ ‬وولفرهامبتون‭ ‬مع‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬بهدف‭ ‬للبرازيلي‭ ‬ماتيوس‭ ‬كونيا‭ (‬32‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬لهاري‭ ‬توفولو‭ (‬14‭).‬

وحقق‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬1-0‭ ‬سجله‭ ‬جيمس‭ ‬ماكاتي‭ (‬45+1‭).‬

وتختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬الأحد‭ ‬بلقاءات‭ ‬إيفرتون‭ ‬مع‭ ‬تشلسي،‭ ‬وفولهام‭ ‬مع‭ ‬وست‭ ‬هام،‭ ‬ولوتون‭ ‬تاون‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬



