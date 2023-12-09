فيفا يؤكد ترشح ثلاث ملفات لاستضافة مونديال 2027 للسيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ترشح‭ ‬ثلاث‭ ‬ملفات‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬اتحادات‭ ‬قارية‮»‬،‭ ‬لاستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬السيدات‭ ‬2027‭.‬

وفيما‭ ‬أغلق‭ ‬باب‭ ‬الترشّح‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬قال‭ ‬فيفا‭ ‬ان‭ ‬بلجيكا‭ ‬وهولندا‭ ‬وألمانيا‭ ‬تقدّمت‭ ‬بملف‭ ‬مشترك،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬منفرد‭ ‬للبرازيل‭.‬

وقال‭ ‬فيفا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬ملفات‭ ‬الترشُّح‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2027‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬اتساقاً‭ ‬وشمولية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬إذ‭ ‬سيتَّبع‭ ‬فيفا‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬معمّقة،‭ ‬تشمل‭ ‬زيارات‭ ‬تفقّدية‭ ‬للمواقع‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬تقريراً‭ ‬عن‭ ‬تقييم‭ ‬ملفات‭ ‬الترشُّح‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وسيُركِّز‭ ‬التقييم‭ ‬‮«‬على‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬والمحدَّدة‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬البطولة،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬المقاييس‭ ‬الرئيسية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمات‭ ‬والجانب‭ ‬التجاري‭ ‬والاستدامة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أضاف‭ ‬فيفا‭.‬

وكانت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬تخطّط‭ ‬للترشح،‭ ‬بيد‭ ‬انها‭ ‬انسحبت‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬مفضّلة‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬دسم‭ ‬لنسخة‭ ‬2031‮»‬‭.‬

وسيتم‭ ‬اختيار‭ ‬الدولة‭/‬الدول‭ ‬الفائزة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬تصويت‭ ‬مفتوح‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬فيفا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭ ‬بانكوك‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مايو‭ ‬2024،‭ ‬شريطة‭ ‬مصادقة‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬ملفات‭ ‬الترشُّح‭ ‬الثلاثة‭.‬

يُذكر‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭ ‬ستستضيف‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬للرجال‭. ‬وستكون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضًا‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬لكأس‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬ثم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وأقيمت‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا،‭ ‬عندما‭ ‬فازت‭ ‬إسبانيا‭ ‬على‭ ‬إنكلترا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

وسبق‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬استضافة‭ ‬مونديال‭ ‬السيدات‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬1999‭ ‬و2003‭. ‬وتعود‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬وحظيت‭ ‬بشرف‭ ‬تنظيمها‭ ‬كندا‭. ‬أما‭ ‬ألمانيا‭ ‬فاستضافت‭ ‬نسخة‭ ‬2011‭.‬