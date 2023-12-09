فيفا يؤكد ترشح ثلاث ملفات لاستضافة مونديال 2027 للسيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس السبت ترشح ثلاث ملفات «عبر ثلاثة اتحادات قارية»، لاستضافة مونديال السيدات 2027.
وفيما أغلق باب الترشّح أمس السبت، قال فيفا ان بلجيكا وهولندا وألمانيا تقدّمت بملف مشترك، على غرار الولايات المتحدة والمكسيك، بالإضافة إلى ملف منفرد للبرازيل.
وقال فيفا ان «عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسخة 2027 هي الأكثر اتساقاً وشمولية في تاريخ كأس العالم للسيدات، إذ سيتَّبع فيفا عملية تقييم معمّقة، تشمل زيارات تفقّدية للمواقع بدءاً من فبراير 2024، قبل أن ينشر تقريراً عن تقييم ملفات الترشُّح في مايو 2024».
وسيُركِّز التقييم «على المجالات ذات الأولوية والمحدَّدة ضمن رؤية البطولة، وكذلك على المقاييس الرئيسية والبنية التحتية والخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان»، بحسب ما أضاف فيفا.
وكانت جنوب إفريقيا تخطّط للترشح، بيد انها انسحبت أواخر الشهر الماضي، مفضّلة «تقديم ملف دسم لنسخة 2031».
وسيتم اختيار الدولة/الدول الفائزة بناءً على نتيجة تصويت مفتوح في مؤتمر فيفا في العاصمة التايلاندية بانكوك في 17 مايو 2024، شريطة مصادقة مجلس فيفا على ملفات الترشُّح الثلاثة.
يُذكر ان الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستستضيف مونديال 2026 للرجال. وستكون الولايات المتحدة أيضًا الدولة المضيفة لكأس كوبا أمريكا العام المقبل ثم كأس العالم للأندية عام 2025.
وأقيمت النسخة الأخيرة لكأس العالم للسيدات الصيف الماضي في أستراليا ونيوزيلندا، عندما فازت إسبانيا على إنكلترا في النهائي.
وسبق للولايات المتحدة استضافة مونديال السيدات مرتين في عامي 1999 و2003. وتعود النسخة الأخيرة التي أقيمت في أمريكا الشمالية إلى عام 2015 وحظيت بشرف تنظيمها كندا. أما ألمانيا فاستضافت نسخة 2011.
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