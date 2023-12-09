العرب يحصدون 11 جائزةأفضل لاعب أفريقي.. إيتو وتوريه الأكــثـر تتويجا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): تستعد القارة السمراء للإعلان غدًا الاثنين خلال حفل جوائز الأفضل بمدينة مراكش المغربية، عن النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.
ويتنافس 3 من أفضل نجوم كرة القدم الافريقية للحصول على الجائزة المرموقة بناء على أدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة، التي أعلنها كاف الخميس كلا من المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي. وحسبما أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، سيتم تحديد الفائز بالجائزة بعد تصويت من 4 جهات.
الجهة الأولى هي لجنة خاصة مكونة من لجنة كاف الفنية، والثانية هي من الإعلاميين، والثالثة من المدربين وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والرابعة لمدربي وقادة الأندية المشاركة في دور المجموعات من مسابقات الأندية في كاف.
وانطلقت جائزة أفضل لاعب إفريقي عام 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، حيث كان يتم منحها كل عام من جانب مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حتى عام 1994.
ومع تزايد الاهتمام بالجائزة والأضواء المسلطة على الفائزين بها، قرر كاف تنظيمها بدءا من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.
ويتصدر النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه قائمة أكثر اللاعبين فوزا بجائزة لاعب العام في إفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات.
وبينما يتقاسم المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا، الذي فاز بالجائزة مرتين، الرقم القياسي كأكثر اللاعبين نيلا للوصافة مع الأسطورة الليبيري جورج ويا، بعدما حصلا عليها 4 مرات، فإن نجم منتخب (الأفيال) السابق هو الأكثر فوزا بالمركز الثالث، بعدما حصدها 3 مرات.
وخلال النسخ السابقة، حصل نجوم الساحرة المستديرة العرب على 11 جائزة، حيث تتواجد المغرب على قمة ترتيب أكثر الدول العربية فوزا بالجائزة، بعدما نالها لاعبوها 4 مرات، بفارق جائزة وحيدة أمام أقرب ملاحقيها مصر والجزائر، في حين حصلت تونس على الجائزة مرة وحيدة.
يذكر أن الجائزة توقفت عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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