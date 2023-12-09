العرب يحصدون 11 جائزةأفضل لاعب أفريقي.. إيتو وتوريه الأكــثـر تتويجا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تستعد‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬للإعلان‭ ‬غدًا‭ ‬الاثنين‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬الأفضل‭ ‬بمدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية،‭ ‬عن‭ ‬النجم‭ ‬المتوج‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

ويتنافس‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الافريقية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭ ‬ومنتخباتهم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬حتى‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الجائزة،‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬كاف‭ ‬الخميس‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬جناح‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬وأشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬ظهير‭ ‬أيمن‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬والنيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمين‭ ‬مهاجم‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭. ‬وحسبما‭ ‬أكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭)‬،‭ ‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬جهات‭.‬

الجهة‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬كاف‭ ‬الفنية،‭ ‬والثانية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين،‭ ‬والثالثة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬وقادة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والرابعة‭ ‬لمدربي‭ ‬وقادة‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬مسابقات‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬كاف‭.‬

وانطلقت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬إفريقي‭ ‬عام‭ ‬1970،‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الإفريقية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬منحها‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلة‭ (‬فرانس‭ ‬فوتبول‭) ‬الفرنسية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬1994‭.‬

ومع‭ ‬تزايد‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالجائزة‭ ‬والأضواء‭ ‬المسلطة‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭ ‬بها،‭ ‬قرر‭ ‬كاف‭ ‬تنظيمها‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬حتى‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي‭.‬

ويتصدر‭ ‬النجمان‭ ‬المعتزلان‭ ‬الكاميروني‭ ‬صامويل‭ ‬إيتو‭ ‬والإيفواري‭ ‬يايا‭ ‬توريه‭ ‬قائمة‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬فوزا‭ ‬بجائزة‭ ‬لاعب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بعدما‭ ‬حصلا‭ ‬عليها‭ ‬4‭ ‬مرات‭.‬

وبينما‭ ‬يتقاسم‭ ‬المهاجم‭ ‬الإيفواري‭ ‬السابق‭ ‬ديدييه‭ ‬دروجبا،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬مرتين،‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬نيلا‭ ‬للوصافة‭ ‬مع‭ ‬الأسطورة‭ ‬الليبيري‭ ‬جورج‭ ‬ويا،‭ ‬بعدما‭ ‬حصلا‭ ‬عليها‭ ‬4‭ ‬مرات،‭ ‬فإن‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ (‬الأفيال‭) ‬السابق‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬فوزا‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث،‭ ‬بعدما‭ ‬حصدها‭ ‬3‭ ‬مرات‭.‬

وخلال‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة،‭ ‬حصل‭ ‬نجوم‭ ‬الساحرة‭ ‬المستديرة‭ ‬العرب‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬جائزة،‭ ‬حيث‭ ‬تتواجد‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬ترتيب‭ ‬أكثر‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فوزا‭ ‬بالجائزة،‭ ‬بعدما‭ ‬نالها‭ ‬لاعبوها‭ ‬4‭ ‬مرات،‭ ‬بفارق‭ ‬جائزة‭ ‬وحيدة‭ ‬أمام‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيها‭ ‬مصر‭ ‬والجزائر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصلت‭ ‬تونس‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬مرة‭ ‬وحيدة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬توقفت‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2021‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬



