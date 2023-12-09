أوسيمين على بعد خطوة من جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أصبح فيكتور أوسيمين على بعد خطوة واحدة من التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي يقام غدا الإثنين في مدينة مراكش بالمغرب.
ويتنافس أوسيمين على الجائزة، مع المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأثبت أوسيمين بما لا يدع مجالا للشك أنه يستحق التواجد ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعد موسم استثنائي، قاد خلاله فريقه نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.
وسجل أوسيمين الذي يحتفل في 29 ديسمبر الجاري بعيد ميلاده الخامس والعشرين، 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل.
كما حقق النجم النيجيري اللامع إنجازين تاريخيين مع نابولي، حيث أصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، في تاريخ المسابقة، بجانب كونه الهداف الأفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي 56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا بين جدران نابولي.
وامتدت نجاحات أوسيمين إلى المنتخب النيجيري في 2023، بعد تصدره قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا برصيد 10 أهداف ليقود النسور للتأهل إلى البطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار الشهر المقبل، عبر تصدر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.
وحل أوسيمين في المركز الثامن في قائمة الكرة الذهبية لمجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وأصبح أول لاعب نيجيري يدخل ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين حول العالم.
وتوج أوسيمين، الذي يتطلع لأن يصبح أول نيجيري يتوج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا منذ 24 عاما وتحديدا منذ أن حقق الأسطورة نوانكو كانو الإنجاز ذاته في عام 1999، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي من رابطة اللاعبين الإيطاليين قبل عدة أيام.
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