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أوسيمين على بعد خطوة من جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

12/9/2023 8:04:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أصبح‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمين‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬التتويج‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬ توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬غدا‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬ مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬بالمغرب‭.‬

ويتنافس‭ ‬أوسيمين‭ ‬على‭ ‬الجائزة،‭ ‬مع‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬جناح‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬وأشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬ظهير‭ ‬أيمن‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬

وأثبت‭ ‬أوسيمين‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬للشك‭ ‬أنه‭ ‬يستحق‭ ‬التواجد‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬ للمرشحين‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬أفريقيا،‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬استثنائي،‭ ‬قاد‭ ‬خلاله‭ ‬فريقه‭ ‬ نابولي‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬33‭ ‬عاما‭.‬

وسجل‭ ‬أوسيمين‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬ الخامس‭ ‬والعشرين،‭ ‬26‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬32‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬ الإيطالي‭ ‬ليعيد‭ ‬اللقب‭ ‬المحلي‭ ‬إلى‭ ‬خزائن‭ ‬نابولي‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬النجم‭ ‬النيجيري‭ ‬اللامع‭ ‬إنجازين‭ ‬تاريخيين‭ ‬مع‭ ‬نابولي،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬ اللاعبين‭ ‬الأفارقة‭ ‬تسجيلا‭ ‬للأهداف‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬ تاريخ‭ ‬المسابقة،‭ ‬بجانب‭ ‬كونه‭ ‬الهداف‭ ‬الأفريقي‭ ‬التاريخي‭ ‬للدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬بإجمالي‭ ‬ ‏‏ 56‭ ‬هدفا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬4‭ ‬مواسم،‭ ‬قضاها‭ ‬جميعا‭ ‬بين‭ ‬جدران‭ ‬نابولي‭.‬

وامتدت‭ ‬نجاحات‭ ‬أوسيمين‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬النيجيري‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬تصدره‭ ‬قائمة‭ ‬ هدافي‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬أمم‭ ‬أفريقيا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬ليقود‭ ‬النسور‭ ‬ للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬عبر‭ ‬ تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬ مقابل‭ ‬هزيمة‭ ‬واحدة‭.‬

وحل‭ ‬أوسيمين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فوتبول‮»‬‭ ‬ لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وأصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬نيجيري‭ ‬يدخل‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬ أفضل‭ ‬عشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وتوج‭ ‬أوسيمين،‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬لأن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬نيجيري‭ ‬يتوج‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬بأفريقيا‭ ‬منذ‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬الأسطورة‭ ‬نوانكو‭ ‬كانو‭ ‬الإنجاز‭ ‬ذاته‭ ‬ في‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الإيطاليين‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭.‬

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