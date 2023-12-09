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بانتهاء دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرةمدربو الأندية يكشفون عن تقييماتهم لأداء فرقهم (3)

12/9/2023 8:04:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭:‬


نستعرض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬بشأن‭ ‬تقييم‭ ‬مستويات‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬فرقهم‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬قدمنا‭ ‬حلقتين‭ ‬تحدث‭ ‬فيهما‭ ‬المدربون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬زاويته‭ ‬الخاصة‭.‬

حمد‭ ‬عيد‭ (‬النجمة‭):‬

أفاد‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬قدم‭ ‬مردودا‭ ‬من‭ ‬مستواه‭ ‬الفني‭ ‬نسبته‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬وهذا‭ ‬وارد‭ ‬نظرا‭ ‬لدخول‭ ‬عناصر‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬كي‭ ‬تنسجم‭ ‬وتتناغم‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬أمثال‭ ‬المعد‭ ‬عماد‭ ‬سلمان،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬حسين‭ ‬الجشي‭ ‬وراشد‭ ‬أحمد،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬إعطاء‭ ‬ثنائي‭ ‬النادي‭ ‬الشابين‭ ‬أحمد‭ ‬صادق‭ ‬وسعود‭ ‬خالد‭ ‬الفرصة‭ ‬لإثبات‭ ‬الذات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬جميع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬مستوياتهم‭ ‬في‭ ‬تصاعد،‭ ‬وأنّ‭ ‬الفريق‭ ‬موعود‭ ‬بتقديم‭ ‬مستويات‭ ‬أفضل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬الإيجابيات‭ ‬التي‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬الفريق،‭ ‬إذ‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الخسارتين‭ ‬اللتين‭ ‬منيا‭ ‬بهما‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬والنصر،‭ ‬فإنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬لم‭ ‬يهتزوا‭ ‬وظلوا‭ ‬محافظين‭ ‬على‭ ‬جديتهم‭ ‬وقتاليتهم‭ ‬في‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬المسؤولية‭ ‬التي‭ ‬وضعوها‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬بإعادة‭ ‬طائرة‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬موقعها‭ ‬الطبيعي‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬المنافسة،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬عليهم‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬المواقف‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬مرّ‭ ‬بها‭ ‬الفريق،‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬كلاعب‭ ‬مؤثر‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬جراء‭ ‬وفاة‭ ‬والده‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬عليه،‭ ‬وتعرض‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالغفار‭ ‬لإصابة‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬النصر‭ ‬ثم‭ ‬إصابة‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي،‭ ‬فالإصابات‭ ‬ضربت‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬مواقيت‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬وحرجة‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬

وتنفس‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬الصعداء‭ ‬قائلا‭: ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬الفريق‭ ‬بات‭ ‬ضمن‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ (‬السداسي‭) ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الأول،‭ ‬والآن‭ ‬نستعدّ‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني،‭ ‬وهو‭ ‬فرض‭ ‬الفريق‭ ‬اسمه‭ ‬ضمن‭ ‬الأربعة‭ ‬الأوائل‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬النجمة‭: ‬سواء‭ ‬كنت‭ ‬راضيا‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬راض،‭ ‬يبقى‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬يرضيني‭ ‬هو‭ ‬انضباط‭ ‬اللاعبين‭ ‬واجتهادهم‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬أمام‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تواجههم،‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أقصى‭ ‬جهودهم‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭.‬

لوسيو‭ (‬النصر‭):‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬الأسبق‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوسيو‭: ‬لقد‭ ‬افتقد‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬البداية‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لأنهم‭ ‬يجهلونه،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬فهموا‭ ‬أنّ‭ ‬لوسيو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قادما‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬ليبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده،‭ ‬وليتعرفوا‭ ‬على‭ ‬حقيقة‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬استغرق‭ ‬بعض‭ ‬الوقت،‭ ‬غير‭ ‬أننا‭ ‬حققنا‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬بسبب‭ ‬العمل،‭ ‬ولأنهم‭ ‬وثقوا‭ ‬بالمدرب‭ ‬وإمكاناته،‭ ‬وأصبحنا‭ ‬أكثر‭ ‬انفتاحا‭ ‬على‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬المدرب‭ ‬القادم‭ ‬الذي‭ ‬سيتولى‭ ‬مأمورية‭ ‬الفريق‭.‬

محمود‭ ‬الخباز‭ (‬الشباب‭):‬

ويرى‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬قدم‭ ‬مستويات‭ ‬طيبة‭ ‬أمام‭ ‬الفرق‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬واجهها،‭ ‬وقدم‭ ‬نفسه‭ ‬كفريق‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬استحق‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬منها‭ ‬بنتائج‭ ‬أفضل،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬حداثة‭ ‬سن‭ ‬اللاعبين‭ ‬ونقص‭ ‬الخبرة‭ ‬أثرا‭ ‬على‭ ‬النتائج‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬الإيجابيات‭ ‬قائلا‭: ‬الفريق‭ ‬يملك‭ ‬عناصر‭ ‬طموحة‭ ‬وشغوفة‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬شيء‭ ‬يذكر‭ ‬مستقبلا‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬المسابقة،‭ ‬وهناك‭ ‬تعاون‭ ‬وثقة‭ ‬بين‭ ‬منظومة‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬وترابط‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الجدية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭.‬

ويرى‭ ‬أنّ‭ ‬قلة‭ ‬الخبرة‭ ‬والتجربة‭ ‬تعوق‭ ‬اللاعبين‭ ‬عن‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأفكار‭ ‬والاستراتيجيات،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تقييم‭ ‬الفريق،‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أغلب‭ ‬الأهداف‭ ‬وكله‭ ‬ثقة‭ ‬بتحقيق‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬منها،‭ ‬وانه‭ ‬راض‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬عما‭ ‬يقدمه‭ ‬اللاعبون،‭ ‬متمنيا‭ ‬عليهم‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬الأفضل‭.‬

يوسف‭ ‬الحايكي‭ (‬البسيتين‭):‬

وأوضح‭ ‬يوسف‭ ‬الحايكي‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬أنّه‭ ‬طرأ‭ ‬تغيير‭ ‬بنسبة‭ ‬80 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬مقارنة‭ ‬بعناصر‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت،‭ ‬وسعوا‭ ‬كجهاز‭ ‬فني‭ ‬إلى‭ ‬تكوين‭ ‬توليفة،‭ ‬وهذه‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬حتى‭ ‬يحصل‭ ‬التجانس‭ ‬والتناغم‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تحسين‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭.‬

ويرى‭ ‬أنّ‭ ‬التزام‭ ‬اللاعبين‭ ‬وانتظامهم‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬من‭ ‬الإيجابيات‭ ‬التي‭ ‬افتقدها‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة‭ ‬والمستوى‭ ‬في‭ ‬تصاعد،‭ ‬وهذا‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬سلبية‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬الفريق‭ ‬وقال‭: ‬كانت‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬السداسي‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل،‭ ‬ويبقى‭ ‬أمامنا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬ويتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الفريق‭ ‬ضمن‭ ‬الفرق‭ ‬الثمانية،‭ ‬وهذا‭ ‬مرهون‭ ‬بمجهود‭ ‬الجميع،‭ ‬وتظافر‭ ‬الجهود‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬وقال‭: ‬هناك‭ ‬مباريات‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬فيها‭ ‬اللاعبون‭ ‬مستوياتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬نحن‭ ‬كجهاز‭ ‬فني‭ ‬راضون‭ ‬عما‭ ‬قدم‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬الإعداد‭ ‬المتأخر‭ ‬والتوقفات،‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬

لقطة‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام

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