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هيربرت: لن أتحدث بشأن أولمبياد 2024 الآن

12/9/2023 8:04:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬مازال‭ ‬جوردون‭ ‬هيربرت،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم،‭ ‬لا‭ ‬يضيع‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬المقبلة،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬بهذا‭ ‬الهدف‭ ‬الجديد‭ ‬الضخم‭.‬

وقاد‭ ‬الكندي‭ ‬هيربرت‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬ليتوج‭ ‬بأول‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬وعلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

ومنح‭ ‬حصد‭ ‬اللقب‭ ‬ألمانيا‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬ولكن‭ ‬هيربرت‭ ‬قال‭ ‬لمجموعة‭ ‬صحف‭ ‬‮«‬راداكتيونز‭ ‬نيتزفيرك‭ ‬دويتشلاند‮»‬‭ (‬أر‭.‬إن‭.‬دي‭) ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للتطلع‭ ‬للمستقبل‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أتحدث‭ ‬بشأن‭ ‬أولمبياد‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬مازلنا‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أضغط‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬بشأن‭ ‬الأهداف‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اللاعبون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬قليلا‭ ‬فيما‭ ‬حققناه‭ ‬وأن‭ ‬يتركوا‭ ‬ذلك‭ ‬يترسخ‭ ‬في‭ ‬عقولهم‭. ‬عندما‭ ‬ندخل‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬سأبدأ‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬الأولمبياد‭. ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬هيربرت‭ ‬أن‭ ‬الأولمبياد‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬ضخمة‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عبر‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬بطولة‭ ‬مميزة،‭ ‬وأكبر‭ ‬مشهد‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬أن‭ ‬يضم‭ ‬لاعبين‭ ‬عالميين‭ ‬أمثال‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬ونيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬وجيانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو،‭ ‬ولوكا‭ ‬دونسيتش‭ ‬وفيكتور‭ ‬ويمبانياما‭.‬

وأضاف‭ ‬هيربرت‭ ‬إنه‭ ‬ولاعبيه‭ ‬لن‭ ‬يخافوا‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬تعج‭ ‬بالنجوم‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭! ‬أحب‭ ‬التوقعات،‭ ‬أحب‭ ‬الضغط‭. ‬كلما‭ ‬زاد‭ ‬الضغط‭ ‬كلما‭ ‬قمت‭ ‬بعملك‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه‭. ‬بالتأكيدـ‭ ‬التطلعات‭ ‬مرتفعة،‭ ‬ولكننا‭ ‬نستحق‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

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