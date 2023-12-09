هيربرت: لن أتحدث بشأن أولمبياد 2024 الآن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): مازال جوردون هيربرت، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة السلة الفائز بكأس العالم، لا يضيع أي وقت في التفكير في أولمبياد باريس المقبلة، لأنه لا يريد أن يضغط على الفريق بهذا الهدف الجديد الضخم.
وقاد الكندي هيربرت المنتخب الألماني ليتوج بأول ألقابه في بطولة العالم في سبتمبر الماضي، بعد الفوز على المنتخب الأمريكي في الدور قبل النهائي وعلى المنتخب الصربي في النهائي.
ومنح حصد اللقب ألمانيا مقعدا في أولمبياد باريس، ولكن هيربرت قال لمجموعة صحف «راداكتيونز نيتزفيرك دويتشلاند» (أر.إن.دي) إن هذا ليس الوقت المناسب للتطلع للمستقبل.
وأضاف: «لا أتحدث بشأن أولمبياد 2024 حتى الآن. مازلنا في 2023، ولا أريد أن أضغط على أي شخص بشأن الأهداف».
وأضاف: «بدلا من ذلك، أريد أن يكون اللاعبون قادرين على التفكير قليلا فيما حققناه وأن يتركوا ذلك يترسخ في عقولهم. عندما ندخل العام الجديد، سأبدأ أيضا في التحدث عن الأولمبياد. ولكن ليس الآن».
وقال هيربرت أن الأولمبياد من الممكن أن تكون «فرصة ضخمة لكرة السلة عبر العالم» وأن تكون «بطولة مميزة، وأكبر مشهد لكرة السلة منذ فترة طويلة للغاية» حيث يمكن للمنتخب الأمريكي أن يضم لاعبين عالميين أمثال ليبرون جيمس ونيكولا يوكيتش وجيانيس أنتيتوكونمبو، ولوكا دونسيتش وفيكتور ويمبانياما.
وأضاف هيربرت إنه ولاعبيه لن يخافوا من مثل هذه التشكيلة التي تعج بالنجوم.
وقال: «إنه أمر رائع! أحب التوقعات، أحب الضغط. كلما زاد الضغط كلما قمت بعملك على أفضل وجه. بالتأكيدـ التطلعات مرتفعة، ولكننا نستحق هذا».
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