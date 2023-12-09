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عباس: فيتو أمريكا يجعلها شريكة في جرائم الحرب الإسرائيلية

12/9/2023 8:04:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬إن‭ ‬استخدام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬فيتو‭) ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يطالب‭ ‬بوقف‭ ‬إنساني‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يجعلها‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

ووصف‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬مكتبه‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬بـالعدواني‭ ‬وغير‭ ‬الأخلاقي‭ ‬محملا‭ ‬واشنطن‭ ‬مسؤولية‭ ‬ما‭ ‬يسيل‭ ‬من‭ ‬دماء‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والشيوخ‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأكد‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬سيعطي‭ ‬ضوءا‭ ‬أخضر‭ ‬إضافيا‭ ‬لدولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمواصلة‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وسيشكل‭ ‬عارًا‭ ‬يلاحق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سنوات‭ ‬طوال‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شريكًا‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي،‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‮»‬‭. ‬

وصوّتت‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬لصالح‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬الإمارات‭ ‬وحظي‭ ‬بدعم‭ ‬عشرات‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬وإنسانية‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬امتنعت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬التصويت،‭ ‬بينما‭ ‬عارضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الداعمة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬المشروع‭ ‬واستخدمت‭ ‬الفيتو،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إسقاطه‭. ‬

وكان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬وجّه‭ ‬الأربعاء‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬استخدم‭ ‬فيها‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬‮«‬لفت‭ ‬انتباه‮»‬‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعرّض‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭ ‬للخطر‮»‬،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تفعيل‭ ‬للمادة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬

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