عباس: فيتو أمريكا يجعلها شريكة في جرائم الحرب الإسرائيلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رام الله - (رويترز): قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة يجعلها شريكة في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
ووصف عباس في بيان نشره مكتبه الموقف الأمريكي بـالعدواني وغير الأخلاقي محملا واشنطن مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد عباس أن هذا القرار «سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، وسيشكل عارًا يلاحق الولايات المتحدة الأمريكية سنوات طوال».
وأضاف «هذه السياسة الأمريكية تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس».
وصوّتت 13 من الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.
في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، المشروع واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجّه الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر»، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.
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