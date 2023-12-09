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الصين تتحدث عن تقدم في مفاوضات المناخ في دبي

12/9/2023 8:04:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬أكدت‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنفط‭ ‬والغاز‭ ‬والفحم‭ ‬تسجل‭ ‬تقدمًا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سعت‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ (‬أوبك‭) ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬المعارض‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬وأكد‭ ‬المبعوث‭ ‬الصيني‭ ‬للمناخ‭ ‬شيه‭ ‬تشن‭ ‬هوا‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الصحفيين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أحرزنا‭ ‬بالفعل‭ ‬بعض‭ ‬التقدم‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنحقق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬قريبًا‭ ‬جدًا،‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الموفد‭ ‬الصيني‭ ‬المخضرم‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬المناخ‭: ‬‮«‬لأننا‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬نحل‭ ‬هذه‭ ‬المسألة،‭ ‬فلا‭ ‬أرى‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لنجاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬كوب28‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬شيه‭ ‬تشن‭ ‬هوان‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬للمناخ‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬تبني‭ ‬اتفاقية‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬2015‭. ‬وقال‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬جميعًا‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬معًا‭ ‬لإيجاد‭ ‬صيغة‭ ‬تعطي‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬بذلها،‭ ‬وتكون‭ ‬شاملة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬ومقبولة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭. ‬

ويؤمل‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المبذول‭ ‬في‭ ‬كوب28‭ ‬أن‭ ‬يؤشر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬نهاية‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬قد‭ ‬بدأت،‭ ‬نزولًا‭ ‬عند‭ ‬رغبة‭ ‬زهاء‭ ‬مائة‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تضحّي‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭ ‬بالتنمية‭. ‬ويُنظر‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬صلة‭ ‬وصل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬والدول‭ ‬النامية،‭ ‬ويوجد‭ ‬مبعوثها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الاجتماعات‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭. ‬

وأمس‭ ‬السبت‭ ‬حرص‭ ‬شيه‭ ‬تشن‭ ‬هوا‭ ‬على‭ ‬التذكير‭ ‬بأن‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقعتا‭ ‬إعلانا‭ ‬مشتركا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭ (‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭) ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬تدريجيا‭ ‬محل‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يُطرح‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬وسط‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬مضاعفة‭ ‬قدرات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬مع‭ ‬تقليص‭ ‬إنتاج‭ ‬واستهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬العالمي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬عند‭ ‬1‭.‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬

ويريد‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بحلول‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الثامنة‭ ‬لاتفاق‭ ‬باريس‭. ‬وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬انتقال‭ ‬الطاقة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أنييس‭ ‬بانييه‭ ‬روناشيه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬كله‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬صيغ‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬التنوع‭ ‬الكبير‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتخيلون‭ ‬بها‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭... ‬سيتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نلجأ‭ ‬إلى‭ ‬صيغ‭ ‬مبدعة‭ ‬قليلاً‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬الدول‭ ‬المعارضة‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬غضبها‭ ‬حيال‭ ‬منظمة‭ ‬أوبك،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬رسالة‭ ‬وجهها‭ ‬أمينها‭ ‬العام‭ ‬الكويتي‭ ‬هيثم‭ ‬الغيص‭ ‬وفيها‭ ‬يلح‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬المنظمة‭ ‬وشركائهم‭ ‬أن‭ ‬يرفضوا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬استباقي‮»‬‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬يستهدف‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬المناخ‭. ‬وأثار‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بين‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬وبعض‭ ‬الوزراء‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬قال‭ ‬ممثل‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬لأوبك‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حل‭ ‬أو‭ ‬مسار‭ ‬وحيد‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬عايض‭ ‬القحطاني‭ ‬مسؤول‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬متحدثًا‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬هيثم‭ ‬الغيص‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أساليب‭ ‬واقعية‭ ‬لمعالجة‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬وتساعد‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفقر‭ ‬وزيادة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يلحظ‭ ‬تغير‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬المسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬القطري‭ ‬فالح‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أشاد‭ ‬بالغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬بقوله‭ ‬إن‭ ‬بلاده،‭ ‬وهي‭ ‬منتج‭ ‬رئيسي‭ ‬له،‭ ‬تزود‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬بالطاقة‭ ‬النظيفة‮»‬‭. ‬وعبر‭ ‬آخرون‭ ‬عن‭ ‬نفاد‭ ‬صبرهم‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬ساموا‭ ‬سيدريك‭ ‬شوستر‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬تحالف‭ ‬الدول‭ ‬الجزرية‭ ‬الصغيرة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬جدًا‭ ‬بشأن‭ ‬وتيرة‭ ‬المفاوضات،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬المحدود‭ ‬المتبقي‭ ‬لنا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬دبي‮»‬‭. ‬وتطالب‭ ‬الدول‭ ‬الناشئة‭ ‬والنامية‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬بتعويضات‭ ‬مقابل‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكرر‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬كلماتهم‭ ‬عبارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬المنصفة‮»‬‭ ‬و«العادلة‮»‬‭.‬

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