إيران تحذر من ((انفجار)) إقليمي بعد الفيتو الأمريكي ضد وقف النار في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طهران – (أ ف ب): حذرت إيران من وقوع «انفجار لا يمكن السيطرة عليه» في الشرق الأوسط، إذا واصلت الولايات المتحدة دعم إسرائيل في الحرب ضدّ حماس في غزة، وذلك في أعقاب استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي. وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «طالما أنّ أمريكا تدعم جرائم النظام الصهيوني واستمرار الحرب... هناك احتمال حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في وضع المنطقة»، وذلك وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية أمس السبت.
وأتى بيان الخارجية الإيرانية بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة ضدّ مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» في قطاع غزة. وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.
في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل المشروع واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه. وكان جوتيريش قد وجّه يوم الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر»، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.
وقال أمير عبداللهيان لجوتيريش إنّ «استخدام المادة 99 يعدّ عملاً شجاعاً من جانبكم للحفاظ على السلم، ويؤيده الرأي العام الدولي». وأكد الوزير الإيراني أنّ «تأكيد الإسرائيليين» أنّ «حماس هي التي انتهكت» الهدنة التي انتهت في الأول من ديسمبر «كاذب تماماً».
وتعد طهران أبرز الداعمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي شنّت هجوماً غير مسبوق في السابع من أكتوبر على إسرائيل، قُتل خلاله 1200 شخص، وفق السلطات الإسرائيلية. ورداً على ذلك، شنّت إسرائيل هجوماً على قطاع غزة أسفر عن مقتل أكثر من 17400 شخص، بحسب آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس يوم الجمعة.
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