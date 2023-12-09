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إيران تحذر من ((انفجار)) إقليمي بعد الفيتو الأمريكي ضد وقف النار في غزة

12/9/2023 8:04:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طهران‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذرت‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬انفجار‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إذا‭ ‬واصلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضدّ‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬استخدام‭ ‬واشنطن‭ ‬الفيتو‭ ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭: ‬‮«‬طالما‭ ‬أنّ‭ ‬أمريكا‭ ‬تدعم‭ ‬جرائم‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬واستمرار‭ ‬الحرب‭... ‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬انفجار‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيان‭ ‬أصدرته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬

وأتى‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بعدما‭ ‬استخدمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ضدّ‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وصوّتت‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الـ15‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬لصالح‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬الإمارات‭ ‬وحظي‭ ‬بدعم‭ ‬عشرات‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬وإنسانية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬امتنعت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬التصويت،‭ ‬بينما‭ ‬عارضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الداعمة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬المشروع‭ ‬واستخدمت‭ ‬الفيتو،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إسقاطه‭. ‬وكان‭ ‬جوتيريش‭ ‬قد‭ ‬وجّه‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬استخدم‭ ‬فيها‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬‮«‬لفت‭ ‬انتباه‮»‬‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعرّض‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭ ‬للخطر‮»‬،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تفعيل‭ ‬للمادة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

وقال‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬لجوتيريش‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬يعدّ‭ ‬عملاً‭ ‬شجاعاً‭ ‬من‭ ‬جانبكم‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم،‭ ‬ويؤيده‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬الإيراني‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬الإسرائيليين‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬حماس‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬انتهكت‮»‬‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬‮«‬كاذب‭ ‬تماماً‮»‬‭. ‬

وتعد‭ ‬طهران‭ ‬أبرز‭ ‬الداعمين‭ ‬لحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬التي‭ ‬شنّت‭ ‬هجوماً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قُتل‭ ‬خلاله‭ ‬1200‭ ‬شخص،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجوماً‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17400‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬أصدرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

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