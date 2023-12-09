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المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا تنعى علماء عربا استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة

12/9/2023 8:04:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

للتأكيد،‭ ‬فإنه‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التاريخ‭ ‬كانت‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أدوات‭ ‬النهضة‭ ‬والتمكين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬نعيش‭ ‬فيه‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬امتلاك‭ ‬المعرفة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬يعد‭ ‬سببا‭ ‬أصيلا‭ ‬للقوة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاحترام‭ ‬الدولي‭. ‬إن‭ ‬العلماء‭ ‬والباحثين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬بمختلف‭ ‬اختصاصاتهم‭ ‬هم‭ ‬المصدر‭ ‬الأساس‭ ‬لتلك‭ ‬المعرفة،‭ ‬فهم‭ ‬يعملون‭ ‬ليل‭ ‬ ‭ ‬نهار‭ ‬في‭ ‬موضوعات‭ ‬كثيرة‭ ‬وعميقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ ‬الحديثة‭ ‬بالبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتطوير‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والابتكار‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬المعرفة‭ ‬وتطبيقها‭. ‬وهؤلاء‭ ‬العلماء‭ ‬هم‭ ‬أنفسهم‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬استثمرت‭ ‬فيهم‭ ‬الدول‭ ‬أموالها‭ ‬وإمكانياتها‭ ‬المادية‭ ‬والمعنوية‭ ‬ليتفرغوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتسخيرها‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتطويره‭ ‬وتنميته‭. ‬ثم‭ ‬إنهم‭ ‬ثروة‭ ‬حقيقية‭ ‬يلزم‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬الفاعل‭ ‬والمؤثر‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صالحة‭ ‬آمنة‭. ‬

لكن‭ ‬يد‭ ‬الغدر‭ ‬والحقد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نالت‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬والحجر،‭ ‬ولم‭ ‬تميز‭ ‬في‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يحمل‭ ‬القلم‭ ‬ومن‭ ‬يحمل‭ ‬السلاح‭. ‬لذلك‭ ‬نعزي‭ ‬أنفسنا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نعزي‭ ‬المجتمع‭ ‬العلمي‭ ‬العربي‭ ‬والعالمي‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬عضو‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬سفيان‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عثمان‭ ‬تايه‭ (‬أبو‭ ‬أسامة؛‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬1971 2‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭) ‬وعائلته‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬منزله،‭ ‬فهو‭ ‬أكاديمي‭ ‬ورئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬الباحثين‭ ‬الرواد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬بمجالي‭ ‬الفيزياء‭ ‬والرياضيات‭ ‬التطبيقية‭. ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬ونالت‭ ‬يد‭ ‬الإثم‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عيد‭ ‬شبير‭ (‬أبا‭ ‬مالك؛‭ ‬28‭ ‬مارس‭ ‬1946‭-‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭) ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬المناعة‭ ‬والفيروسات‭ ‬والأحياء‭ ‬الدقيقة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭. ‬وكذلك‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬حامد‭ ‬الأسطل‭ (‬أبو‭ ‬أمجد؛‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬1961‭-‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭) ‬ألباحث‭ ‬والأستاذ‭ ‬في‭ ‬مناهج‭ ‬وطرق‭ ‬تدريس‭ ‬الرياضيات‭ ‬والمختص‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬وكليات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والذي‭ ‬استشهد‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وأفراد‭ ‬من‭ ‬أسرته‭. ‬جميعهم‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬أكاديمية‭ ‬فلسطين‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‮»‬‭ ‬استشهادهم‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬ينزلهم‭ ‬جميعاً‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬منازل‭ ‬الشهداء‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭. ‬

إن‭ ‬آلة‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الآثمة‭ ‬قضت‭ ‬ ‭ ‬ومازالت‭ ‬تقضي‭ ‬ ‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬العالمة‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بحق‭ ‬وصدق‭ ‬وجهد‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬العلمية‭ ‬الإنسانية،‭ ‬كما‭ ‬اغتالت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والباحثين‭ ‬العلميين‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجتمع‭ ‬العلمي‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬‮«‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‮»‬‭ ‬لرفد‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬والعالم‭ ‬بعلومهم‭ ‬وابتكاراتهم‭ ‬المستنيرة‭. ‬

إن‭ ‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬لا‭ ‬تستغرب‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الكيان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬من‭ ‬ضرب‭ ‬مراكز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الصامد،‭ ‬واستهداف‭ ‬العلماء‭ ‬والأطباء‭ ‬والمهندسين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬واغتيالهم،‭ ‬واستهداف‭ ‬نظرائهم‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬العالم‭. ‬فهو‭ ‬يعلم‭ ‬أهميتهم‭ ‬ودورهم‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬واستقراره‭. ‬

إن‭ ‬الكيان‭ ‬الغاشم‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يستهدف‭ ‬الأفراد‭ ‬العزل‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حربه‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬العربي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬استهدف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬والعلمية‭ ‬والثقافية‭ ‬وأماكن‭ ‬العبادة،‭ ‬وبذل‭ ‬جهد‭ ‬إرهابه‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬الإبداع‭ ‬والمعرفة‭ ‬والعلم‭ ‬والخبراء‭ ‬المتخصصون،‭ ‬مع‭ ‬حرصه‭ ‬الإجرامي‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬والمستشفيات‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رادع‭ ‬أخلاقي‭ ‬أو‭ ‬ديني‭ ‬أو‭ ‬قانون‭ ‬إنساني،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬مرجعيته‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الاستعلاء‭ ‬البغيض‭ ‬وإبادة‭ ‬الآخر‭.‬

إن‭ ‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬شبكة‭ ‬عربية‭ ‬تجمع‭ ‬العلماء‭ ‬والخبراء‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬عملت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2000م‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬العلماء،‭ ‬ودعم‭ ‬أدائهم‭ ‬وخدمتهم‭ ‬لتسخير‭ ‬معارفهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬تقدم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬نحو‭ ‬امتلاك‭ ‬المعرفة‭ ‬وتطوير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المفيدة‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أننا‭ ‬فقدنا‭ ‬الاتصال‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المنتسبين‭ ‬للمؤسسة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجتمع‭ ‬العلمي‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مفترضين‭ ‬أن‭ ‬أغلبهم‭ ‬بين‭ ‬شهيد‭ ‬وشريد،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬والقاسية‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬لشهيدهم‭ ‬الجنة‭ ‬ولشريدهم‭ ‬السلامة‭ ‬وسرعة‭ ‬العودة‭ ‬لاستكمال‭ ‬رسالتهم‭ ‬الخيّرة‭. ‬

إننا‭ ‬ندين‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يوصف‭ ‬بالإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬تحرّمها‭ ‬كل‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬والدينية‭ ‬والحضارية،‭ ‬وهذه‭ ‬الرغبة‭ ‬المريضة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الدمار‭ ‬والتجويع‭ ‬والتشريد‭ ‬والحصار‭ ‬بمنطقة‭ ‬تعيش‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬حصارا‭ ‬شاملا‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬فيه‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬العالميين،‭ ‬فإننا‭ ‬ندعو‭ ‬الهيئات‭ ‬العلمية‭ ‬العالمية‭ ‬وخاصة‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬‭ ‬و«المجلس‭ ‬الدولي‭ ‬للعلوم‮»‬‭ (‬ ICSU ‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬إدانة‭ ‬جرائم‭ ‬الاغتيال‭ ‬البشعة‭ ‬والهجوم‭ ‬البربري‭ ‬على‭ ‬الهيئات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والعلمية‭ ‬واعضائها،‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وتوفير‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والعملية‭ ‬لحمايتهم‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬النزاعات‭ ‬والحروب‭.‬

كما‭ ‬ندعو،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الأليمة،‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لإدراك‭ ‬أهمية‭ ‬حماية‭ ‬المؤسسات‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكالها‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مستشفيات،‭ ‬أو‭ ‬جامعات،‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬بحثية،‭ ‬أو‭ ‬مكتبات‭ ‬ومراكز‭ ‬توثيق،‭ ‬وأعضائها‭ ‬والعاملين‭ ‬فيها،‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬النزاعات‭ ‬والحروب‭ ‬والكوارث،‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬لتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم،‭ ‬كونهم‭ ‬مورد‭ ‬استراتيجي‭ ‬لبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬وتنميته‭ ‬بعد‭ ‬الحروب‭ ‬والأزمات،‭ ‬وأخذ‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬الحضاري‭ ‬المتميز،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬فيها‭ ‬يتم‭ ‬تطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬وتسخيرها‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتنميته‭ ‬ليؤدي‭ ‬دوره‭ ‬ووضع‭ ‬دولنا‭ ‬في‭ ‬مكانها‭ ‬اللائق‭ ‬كمنتجين‭ ‬للمعرفة‭ ‬الإنسانية‭ ‬أمام‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

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