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أردوجان: مجلس الأمن أصبح ((مجلس حماية إسرائيل))

12/9/2023 8:04:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اسطنبول‭ - (‬الوكالات‭): ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوجان‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬حماية‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬غداة‭ ‬استخدام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬إردوجان‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ‭ ‬75‭ ‬لاعتماد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أصبح‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬مجلس‭ ‬حماية‭ ‬إسرائيل‭ ‬والدفاع‭ ‬عنها‮»‬‭. ‬

وحظي‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬بموافقة‭ ‬13‭ ‬دولة‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬رفضته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وامتنعت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭. ‬وتساءل‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬‮«‬هل‭ ‬هذه‭ ‬عدالة؟‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬دول‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الدائمة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭. ‬وتابع‭ ‬إردوجان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عالماً‭ ‬آخر‭ ‬ممكن،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أمريكا‭. ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأموالها‭ ‬ومعداتها‭ ‬العسكرية‭. ‬يا‭ ‬أمريكا،‭ ‬كم‭ ‬ستدفعين‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك؟‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يتم‭ ‬انتهاك‭ ‬إعلان‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬إن‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬الذي‭ ‬استخدمته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬مقترح‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يدعو‭ ‬لوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬كان‭ ‬‮«‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬كاملة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬التركية‭ (‬تي‭.‬آر‭.‬تي‭) ‬يوم‭
‬الجمعة‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬أصدقاؤنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬اعتقادهم‭ ‬بأن‭ ‬أمريكا‭ ‬صارت‭ ‬الآن‭ ‬وحيدة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذه‭ ‬القضية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية‭ ‬الذين‭ ‬التقوا‭ ‬بوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬شعور‭ ‬‮«‬خيبة‭ ‬الأمل‭ ‬الكاملة‮»‬‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭. ‬

وتعارض‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأنهما‭ ‬تعتقدان‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يفيد‭ ‬سوى‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭). ‬وتؤيد‭ ‬واشنطن‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فترات‭ ‬توقف‭ ‬للقتال‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والسماح‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬احتجزتهم‭ ‬حماس‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬وخلافا‭ ‬لمعظم‭ ‬حلفائها‭ ‬الغربيين‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬تركيا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬حماس‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭. ‬

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