Sunday, 10 December 2023 06:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمات خيرية تحذر من ظروف مروعة وفظائع في قطاع غزة

12/9/2023 8:04:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دقت‭ ‬جمعيات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الخيرية‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬المروع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬المجاعة‭ ‬وتفشي‭ ‬الأمراض‭. ‬

ورسمت‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬مع‭ ‬الصحفيين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬صورة‭ ‬قاتمة‭ ‬لما‭ ‬أسمته‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال‮»‬‭ (‬‮«‬سيف‭ ‬ذا‭ ‬تشيلدرن‮»‬‭) ‬بـالفظائع‭ ‬التي‭ ‬تتكشف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬بشرى‭ ‬الخالدي‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬أوكسفام،‭ ‬ومقرها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬كارثة،‭ ‬إنه‭ ‬مروع‭ ‬مع‭ ‬عواقب‭ ‬محتملة‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬المناطق‭ ‬الآمنة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬سراب‮»‬‭. ‬

واستشهد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الصغير‭ ‬والشديد‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬والمحاصر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17400‭ ‬شخص،‭ ‬نحو‭ ‬70 % ‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬دون‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬

وكان‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬14‭ ‬مستشفى‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭. ‬

وحذرت‭ ‬ألكسندرا‭ ‬ساييه‭ ‬من‭ ‬‮«‬سيف‭ ‬ذا‭ ‬تشيلدرن‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬نجوا‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬يواجهون‭ ‬الآن‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬الوشيك‭ ‬بسبب‭ ‬الجوع‭ ‬والمرض‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تخبرنا‭ ‬فرقنا‭ ‬عن‭ ‬ديدان‭ ‬يتم‭ ‬انتشالها‭ ‬من‭ ‬الجروح‭ ‬وأطفال‭ ‬يخضعون‭ ‬لعمليات‭ ‬بتر‭ ‬أطراف‭ ‬دون‭ ‬تخدير‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬يصطفون‭ ‬بالمئات‭ ‬لاستخدام‭ ‬‮«‬مرحاض‭ ‬واحد‮»‬‭ ‬أو‭ ‬يجوبون‭ ‬الشوارع‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭. ‬

‭ ‬وفرّ‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الأمان‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬منه،‭ ‬ولكنهم‭ ‬تعرضوا‭ ‬للقصف‭ ‬هناك‭. ‬

وبحسب‭ ‬شاينا‭ ‬لو‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬النرويجي‭ ‬للاجئين‭: ‬‮«‬ببساطة‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مساحات‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وقد‭ ‬رأينا‭ ‬هذا‭ ‬منذ‭ ‬التوجيه‭ (‬الإسرائيلي‭)... ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التوجيهات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تُجبر‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬على‭ ‬الوجود‭) ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المكتظة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬ضمانات‭ ‬للسلامة‭ ‬أو‭ ‬العودة،‭ ‬تنتهك‭ ‬بشكل‭ ‬صارخ‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وروت‭ ‬ساندرين‭ ‬سيمون‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬أطباء‭ ‬العالم‭ ‬الخيرية‭ ‬كيف‭ ‬أصيب‭ ‬زميل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬هاجمت‭ ‬دبابة‭ ‬مدرسة‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬استغرق‭ ‬الأمر‭ ‬ساعات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬التمريض‭ ‬‮«‬المرهق‮»‬‭ ‬يحاول‭ ‬يائسا‭ ‬رعاية‭ ‬مئات‭ ‬المرضى‭ ‬الممددين‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬

وحذرت‭: ‬‮«‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬تصبح‭ ‬مشارح‭. ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬

وروت‭ ‬رئيسة‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬إيزابيل‭ ‬ديفورني‭ ‬قصة‭ ‬مماثلة‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الأقصى،‭ ‬ونستقبل‭ ‬ما‭ ‬معدله‭ ‬150‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬جريح‭ ‬حرب‭ ‬يوميا‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬استقبلوا‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬يفوق‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭. ‬المستشفى‭ ‬مكتظ‭ ‬والمشرحة‭ ‬مكتظة،‭ ‬والوقود‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬بلغت‭ ‬مستوى‭ ‬منخفضا‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬مأساوي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬‮«‬20‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬إليه‭... ‬توفوا‭ ‬بالفعل‮»‬‭. ‬وتشكل‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬غالبية‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وتحدثت‭ ‬ديفورني‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مذبحة‭ ‬عشوائية‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أظهرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تجاهلاً‭ ‬تاماً‭ ‬لحماية‭ ‬المنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وكررت‭ ‬وكالات‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تحذيراتها‭ ‬بشأن‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الصحية‭ ‬والغذائية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وانهيار‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬وقال‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬إن‭ ‬خطر‭ ‬‮«‬المجاعة‮»‬‭ ‬مرتفع‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبريسوس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬ونقص‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يموت‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بسبب‭ ‬الأمراض‭ ‬مقارنة‭ ‬بالقصف‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬عدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التهابات‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬الحادة‭ ‬والإسهال‭ ‬والطفح‭ ‬الجلدي‭ ‬وجدري‭ ‬الماء،‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بسبب‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬ونقص‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والنظافة‭ ‬الأساسية‭ ‬والأدوية‭. ‬

وبحسب‭ ‬كيارا‭ ‬ساكاردي‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬ضد‭ ‬الجوع‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬يقوض‭ ‬كرامة‭ ‬الناس‭ ‬لأنهم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬تنظيف‭ ‬أنفسهم‭ ‬أو‭ ‬تنظيف‭ ‬أطفالهم‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإرسال‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭. ‬

واستخدمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ضدّ‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

MENAFN09122023000055011008ID1107564581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث