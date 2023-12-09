منظمات خيرية تحذر من ظروف مروعة وفظائع في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دقت‭ ‬جمعيات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الخيرية‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬المروع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬المجاعة‭ ‬وتفشي‭ ‬الأمراض‭. ‬

ورسمت‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬مع‭ ‬الصحفيين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬صورة‭ ‬قاتمة‭ ‬لما‭ ‬أسمته‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال‮»‬‭ (‬‮«‬سيف‭ ‬ذا‭ ‬تشيلدرن‮»‬‭) ‬بـالفظائع‭ ‬التي‭ ‬تتكشف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬بشرى‭ ‬الخالدي‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬أوكسفام،‭ ‬ومقرها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬كارثة،‭ ‬إنه‭ ‬مروع‭ ‬مع‭ ‬عواقب‭ ‬محتملة‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬المناطق‭ ‬الآمنة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬سراب‮»‬‭. ‬

واستشهد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الصغير‭ ‬والشديد‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬والمحاصر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17400‭ ‬شخص،‭ ‬نحو‭ ‬70 % ‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬دون‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬

وكان‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬14‭ ‬مستشفى‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭. ‬

وحذرت‭ ‬ألكسندرا‭ ‬ساييه‭ ‬من‭ ‬‮«‬سيف‭ ‬ذا‭ ‬تشيلدرن‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬نجوا‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬يواجهون‭ ‬الآن‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬الوشيك‭ ‬بسبب‭ ‬الجوع‭ ‬والمرض‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تخبرنا‭ ‬فرقنا‭ ‬عن‭ ‬ديدان‭ ‬يتم‭ ‬انتشالها‭ ‬من‭ ‬الجروح‭ ‬وأطفال‭ ‬يخضعون‭ ‬لعمليات‭ ‬بتر‭ ‬أطراف‭ ‬دون‭ ‬تخدير‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬يصطفون‭ ‬بالمئات‭ ‬لاستخدام‭ ‬‮«‬مرحاض‭ ‬واحد‮»‬‭ ‬أو‭ ‬يجوبون‭ ‬الشوارع‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭. ‬

‭ ‬وفرّ‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الأمان‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬منه،‭ ‬ولكنهم‭ ‬تعرضوا‭ ‬للقصف‭ ‬هناك‭. ‬

وبحسب‭ ‬شاينا‭ ‬لو‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬النرويجي‭ ‬للاجئين‭: ‬‮«‬ببساطة‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مساحات‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وقد‭ ‬رأينا‭ ‬هذا‭ ‬منذ‭ ‬التوجيه‭ (‬الإسرائيلي‭)... ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التوجيهات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تُجبر‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬على‭ ‬الوجود‭) ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المكتظة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬ضمانات‭ ‬للسلامة‭ ‬أو‭ ‬العودة،‭ ‬تنتهك‭ ‬بشكل‭ ‬صارخ‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وروت‭ ‬ساندرين‭ ‬سيمون‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬أطباء‭ ‬العالم‭ ‬الخيرية‭ ‬كيف‭ ‬أصيب‭ ‬زميل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬هاجمت‭ ‬دبابة‭ ‬مدرسة‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬استغرق‭ ‬الأمر‭ ‬ساعات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬التمريض‭ ‬‮«‬المرهق‮»‬‭ ‬يحاول‭ ‬يائسا‭ ‬رعاية‭ ‬مئات‭ ‬المرضى‭ ‬الممددين‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬

وحذرت‭: ‬‮«‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬تصبح‭ ‬مشارح‭. ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬

وروت‭ ‬رئيسة‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬إيزابيل‭ ‬ديفورني‭ ‬قصة‭ ‬مماثلة‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الأقصى،‭ ‬ونستقبل‭ ‬ما‭ ‬معدله‭ ‬150‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬جريح‭ ‬حرب‭ ‬يوميا‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬استقبلوا‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬يفوق‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭. ‬المستشفى‭ ‬مكتظ‭ ‬والمشرحة‭ ‬مكتظة،‭ ‬والوقود‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬بلغت‭ ‬مستوى‭ ‬منخفضا‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬مأساوي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬‮«‬20‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬إليه‭... ‬توفوا‭ ‬بالفعل‮»‬‭. ‬وتشكل‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬غالبية‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وتحدثت‭ ‬ديفورني‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مذبحة‭ ‬عشوائية‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أظهرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تجاهلاً‭ ‬تاماً‭ ‬لحماية‭ ‬المنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وكررت‭ ‬وكالات‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تحذيراتها‭ ‬بشأن‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الصحية‭ ‬والغذائية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وانهيار‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬وقال‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬إن‭ ‬خطر‭ ‬‮«‬المجاعة‮»‬‭ ‬مرتفع‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبريسوس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬ونقص‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يموت‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بسبب‭ ‬الأمراض‭ ‬مقارنة‭ ‬بالقصف‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬عدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التهابات‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬الحادة‭ ‬والإسهال‭ ‬والطفح‭ ‬الجلدي‭ ‬وجدري‭ ‬الماء،‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بسبب‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬ونقص‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والنظافة‭ ‬الأساسية‭ ‬والأدوية‭. ‬

وبحسب‭ ‬كيارا‭ ‬ساكاردي‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬ضد‭ ‬الجوع‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬يقوض‭ ‬كرامة‭ ‬الناس‭ ‬لأنهم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬تنظيف‭ ‬أنفسهم‭ ‬أو‭ ‬تنظيف‭ ‬أطفالهم‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإرسال‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭. ‬

واستخدمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ضدّ‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬