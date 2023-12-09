مظاهرة حاشدة في لندن تضامنا مع شعب فلسطين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهدت العاصمة البريطانية لندن أمس مسيرة ضخمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر، منذ 7 أكتوبر الماضي. ومنذ 14 أكتوبر الفائت تشهد لندن كل سبت تظاهرات ومسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. واحتشد المشاركون في المسيرة في منطقة «بنك» حيث تقع المؤسسات المالية، سائرين إلى أمام البرلمان، مرددين هتافات منددة بالقصف الإسرائيلي وإخفاق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، في إقرار مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. وجدد المحتجون في تاسع سبت من مسيرتهم مطالبة إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وإنهاء السياسات التمييزية المطبقة على القطاع. كما احتج المشاركون في المسيرة على امتناع بريطانيا عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المتعلق بغزة، مستنكرين استخدام الولايات المتحدة حق النقض «فيتو» في المجلس على مشروع القرار. ومساء يوم الجمعة عقد مجلس الأمن جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار قدمته الإمارات وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا لتطبيق وقف إطلاق النار بغزة.
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