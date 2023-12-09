مظاهرة حاشدة في لندن تضامنا مع شعب فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهدت‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬أمس‭ ‬مسيرة‭ ‬ضخمة‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لعدوان‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مستمر،‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬ومنذ‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭ ‬تشهد‭ ‬لندن‭ ‬كل‭ ‬سبت‭ ‬تظاهرات‭ ‬ومسيرات‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تنديدا‭ ‬بالهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬واحتشد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬بنك‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬سائرين‭ ‬إلى‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان،‭ ‬مرددين‭ ‬هتافات‭ ‬منددة‭ ‬بالقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وإخفاق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يطالب‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وجدد‭ ‬المحتجون‭ ‬في‭ ‬تاسع‭ ‬سبت‭ ‬من‭ ‬مسيرتهم‭ ‬مطالبة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوقف‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬السياسات‭ ‬التمييزية‭ ‬المطبقة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭. ‬كما‭ ‬احتج‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬على‭ ‬امتناع‭ ‬بريطانيا‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬المتعلق‭ ‬بغزة،‭ ‬مستنكرين‭ ‬استخدام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬‮«‬فيتو‮»‬‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭. ‬ومساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عقد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬قدمته‭ ‬الإمارات‭ ‬وشاركت‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬بينها‭ ‬تركيا‭ ‬لتطبيق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بغزة‭.‬